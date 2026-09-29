Правительство выделило полмиллиарда на защиту государственных информационных систем

Кабинет Министров выделил 518,3 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление резервных информационных систем государственных органов. Решение было принято на фоне российских атак на цифровую инфраструктуру.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

На что потратят средства

«Средства направим на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления», — отметил глава правительства.

По его словам, это решение позволит государственным органам быстрее возобновлять работу государственных систем и сервисов в случае повреждений в результате обстрелов или кибератак.

«Должны быть готовы к разным сценариям, в частности худшим», — отметил премьер-министр Украины.