«Приняты дополнительные решения для защиты и гарантирования непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи», — говорится в сообщении президента.
Зеленский отметил, что требуется полная реализация этих решений на всех уровнях.
Также президент подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.
Ранее Finance.ua писал, что российские удары по Киеву 23−24 сентября повредили объекты телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центры. Из-за этого перебои с интернетом возникли у клиентов не менее шести провайдеров и хостинг-компаний.
По данным Министерства цифровой трансформации, из-за повреждений телекоммуникационной инфраструктуры после российских атак проблемы с интернетом возникли примерно у 100 тысяч домохозяйств в Киеве и Киевской области.