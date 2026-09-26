В ходе заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение об усилении защиты дата-центров и объектов, имеющих критическое значение для связи.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Приняты дополнительные решения для защиты и гарантирования непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи», — говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что требуется полная реализация этих решений на всех уровнях.

Также президент подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.

Ранее Finance.ua писал , что российские удары по Киеву 23−24 сентября повредили объекты телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центры. Из-за этого перебои с интернетом возникли у клиентов не менее шести провайдеров и хостинг-компаний.