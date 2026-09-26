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В Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи — Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
В ходе заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение об усилении защиты дата-центров и объектов, имеющих критическое значение для связи.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
«Приняты дополнительные решения для защиты и гарантирования непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи», — говорится в сообщении президента.
Зеленский отметил, что требуется полная реализация этих решений на всех уровнях.
Также президент подчеркнул, что это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.
Ранее Finance.ua писал, что российские удары по Киеву 23−24 сентября повредили объекты телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центры. Из-за этого перебои с интернетом возникли у клиентов не менее шести провайдеров и хостинг-компаний.
По данным Министерства цифровой трансформации, из-за повреждений телекоммуникационной инфраструктуры после российских атак проблемы с интернетом возникли примерно у 100 тысяч домохозяйств в Киеве и Киевской области.
По материалам:
Finance.ua
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