Все китайские ИИ-компании вместе зарабатывают в 10 раз меньше, чем OpenAI и Anthropic

Китайские модели искусственного интеллекта быстро распространяются, однако пока это не конвертируется в большие прибыли. Все китайские разработчики ИИ вместе генерируют около 10% от доходов американских компаний OpenAI и Anthropic.

Об этом сообщает CNBC.

Доходы китайских ИИ-компаний

Американская исследовательская компания Rhodium Group провела оценку компаний, используя показатель ARR — прогнозируемый годовой доход, рассчитанный на основе последнего месячного показателя.

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По их данным, среди крупных китайских ИИ-компаний DeepSeek имеет ARR около $500 млн, MiniMax — $800 млн, Moonshot — $1 млрд. Z. ai сообщила инвесторам об ARR на уровне $1,8 млрд.

Для сравнения, прогнозируемый годовой доход OpenAI составляет $40 млрд, а Anthropic — $65 млрд. Даже с добавлением $4 млрд для ByteDance и $2,4 млрд для Alibaba доходы китайских компаний остаются значительно ниже.

Rhodium также сопоставил доходы с оценкой стоимости компаний. Для Moonshot этот показатель составляет 50 годовых доходов, а для DeepSeek — 163. Для OpenAI он составляет 34, для Anthropic — 21.

«Оценки Moonshot и DeepSeek по доходу пока выглядят чрезмерными», — говорится в отчете Rhodium.

Moonshot отказалась комментировать оценки, назвав их рыночными слухами и спекуляциями, а DeepSeek на запрос предоставить комментарий не ответили.

Что касается Z. ai, то компания ожидает увеличения дохода к концу года до $3 млрд. хотя раньше ее прогноз составлял $2,4 млрд.

Аналитики отмечают, что американские модели в большинстве своем закрыты и стоят дороже для пользователей, тогда как китайские лаборатории опираются на открытый код и чаще привлекают государственное финансирование, которое покрывает более 60% инвестиций в чипы и серверы.

Это создает дополнительные опасности для развития китайских разработчиков.