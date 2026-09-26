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В каких странах самые низкие цены на iPhone 18

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iPhone 18
iPhone 18
Реальная стоимость покупки iPhone для людей в мире зависит от нескольких факторов: непосредственно стоимости модели в стране и средней зарплаты. Именно второй фактор определяет, сколько дней придется работать на новенький телефон.
Об этом пишет Tenscope.

В каких странах самые низкие цены на iPhone 18

Запуск линейки iPhone 18 в очередной раз подчеркнул серьезные региональные отличия. Цена на новые модели будет совершенно неодинаковой для разных стран мира, и в некоторых регионах приобрести смартфон можно гораздо дешевле, чем в других, пишет Gulf Business.
Для недавно выпущенных устройств самым дешевым рынком стали США, а за пределами Северной Америки — ОАЭ.
Какие страны попали в список самых дешевых для покупки iPhone 18:
  1. США;
  2. Канада;
  3. Гонконг;
  4. ОАЭ;
  5. Тайвань;
  6. Япония;
  7. Сингапур.
А вот такие страны, как Индия, Великобритания и несколько европейских государств, вынуждены будут заплатить гораздо больше из-за более высоких налогов и импортных пошлин.

Сколько дней в разных странах нужно будет работать на iPhone

Каждый год Tenscope выпускает рейтинг стран по количеству рабочих дней, которые нужно отработать, чтобы заработать на новый iPhone.
Последний рейтинг касается модели iPhone 17 Pro. И согласно ему, в самых богатых экономиках мира всего несколько дней работы обеспечат недешевую модель.
Меньше всего работать придется работникам в Люксембурге и Швейцарии — там накопить на телефон можно всего за 3 дня. Четыре дня придется работать гражданам США, Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.
За 5 дней на iPhone 17 Pro можно накопить в Австралии, Австрии, Финляндии, Ирландии, Германии и Канаде.
Тем временем в Турции та же модель будет стоить 89 дней работы, в Филиппинах — 101 день, а в Индии больше всего — 160 рабочих дней.
По материалам:
Телеканал 24
iPhone
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