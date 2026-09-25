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Пенсия на карту — можно ли самому выбрать дату выплаты

Личные финансы
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Пенсионер получает выплаты на карту
Пенсионер получает выплаты на карту
Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, не могут самостоятельно выбрать дату зачисления средств. Пенсионный фонд определяет ее по графику.

Когда приходит пенсия в Украине

Пенсии в Украине выплачивают ежемесячно в пределах установленного выплатного периода — с 4 до 25 числа. Для каждого пенсионера Пенсионный фонд определяет отдельную дату, поэтому средства могут поступать на банковский счет в разные дни.
Изменить способ получения пенсии можно, например, перейти с Укрпочты на банковский счет. Однако самостоятельно выбрать другую дату выплаты или перенести ее нельзя.
Как пояснила специалист ПФУ Екатерина Дыбенко, дата выплаты определяется в соответствии с утвержденным графиком и не меняется по просьбе пенсионера.

Какие пенсии получают украинцы

По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 июля 2026 года средний размер пенсионной выплаты в Украине составил 6 992,31 грн. За год этот показатель вырос на 12,6%.
В то же время размер пенсии зависит от категории получателя. По статистике ПФУ часть пенсионеров получают до 3 000 грн в месяц, тогда как выплаты для других категорий превышают 10 000 грн.
Отдельно ПФУ производит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. В 2026 году размер таких выплат может меняться в зависимости от страхового стажа и заработка, приобретенного после назначения пенсии.
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Когда пенсию могут прекратить выплачивать?

Сам факт длительного неиспользования банковской карты не означает автоматической блокировки карты. Однако, если в течение шести месяцев на счете, на который приходит пенсия, не происходило движения средств, выплату могут прекратить.
Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и пройти необходимую идентификацию.
Ранее мы сообщали, что зарплата «в конверте» позволяет работнику получить больше денег сейчас, но в то же время влияет на будущую пенсию. Ведь пенсионная система Украины работает по солидарному принципу. Размер будущей пенсии зависит от страхового стажа и коэффициента заработка — соотношение официальной зарплаты человека к средней зарплате по стране.
По материалам:
Телеканал 24
ПенсияВыплата пенсийПенсионерПлатежные карты
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