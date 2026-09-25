Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, не могут самостоятельно выбрать дату зачисления средств. Пенсионный фонд определяет ее по графику.
Когда приходит пенсия в Украине
Пенсии в Украине выплачивают ежемесячно в пределах установленного выплатного периода — с 4 до 25 числа. Для каждого пенсионера Пенсионный фонд определяет отдельную дату, поэтому средства могут поступать на банковский счет в разные дни.
Изменить способ получения пенсии можно, например, перейти с Укрпочты на банковский счет. Однако самостоятельно выбрать другую дату выплаты или перенести ее нельзя.
Как пояснила специалист ПФУ Екатерина Дыбенко, дата выплаты определяется в соответствии с утвержденным графиком и не меняется по просьбе пенсионера.
Какие пенсии получают украинцы
По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 июля 2026 года средний размер пенсионной выплаты в Украине составил 6 992,31 грн. За год этот показатель вырос на 12,6%.
В то же время размер пенсии зависит от категории получателя. По статистике ПФУ часть пенсионеров получают до 3 000 грн в месяц, тогда как выплаты для других категорий превышают 10 000 грн.
Отдельно ПФУ производит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. В 2026 году размер таких выплат может меняться в зависимости от страхового стажа и заработка, приобретенного после назначения пенсии.
Когда пенсию могут прекратить выплачивать?
Сам факт длительного неиспользования банковской карты не означает автоматической блокировки карты. Однако, если в течение шести месяцев на счете, на который приходит пенсия, не происходило движения средств, выплату могут прекратить.
Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и пройти необходимую идентификацию.
Ранее мы сообщали, что зарплата «в конверте» позволяет работнику получить больше денег сейчас, но в то же время влияет на будущую пенсию. Ведь пенсионная система Украины работает по солидарному принципу. Размер будущей пенсии зависит от страхового стажа и коэффициента заработка — соотношение официальной зарплаты человека к средней зарплате по стране.