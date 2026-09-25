Названы области с самыми большими долгами за водоснабжение (инфографика)

В Украине на начало сентября 2026 года в Едином реестре должников (ЕРД) насчитывалось 173 075 исполнительных производств по задолженности за водоснабжение и водоотвод. Чаще всего долги за воду взыскивают с украинцев в возрасте от 46 до 60 лет. Больше новых производств в 2026 году открыли на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Сколько производств по долгам за воду открыли в 2026 году

«173 075 долгов за водоснабжение и водоотвод зафиксированы в ЕРД. 64% производств уже завершены, впрочем это не обязательно означает, что человек уплатил долг. Производство могло быть завершено из-за невозможности взыскания или на других основаниях, а запись о долге при этом продолжает оставаться в Реестре», — говорится в реестре.

Каждый десятый долг за воду появился в Реестре в 2026 году. Всего в этом году Реестр пополнился на 24 696 таких долгов — на 19% меньше соответствующего периода прошлого года.

Какие предприятия чаще всего взыскивают долги

Больше всего новых производств в этом году открыли по заявлениям КП «Кривбассводоканал» — 3 653, или почти 15% от общего количества.

На втором месте КП «Горводоканал» Сумского городского совета с 3153 производствами, или 13%. Далее следуют МКП «Николаевводоканал» — 2 100 производств, КП ДОР «Аульский водовод» — 1 699 и МКП «Хмельницкводоканал» — 1 309.

Кто чаще всего имеет долги за воду

Более трети всех новых производств по долгам за воду в этом году приходится на украинцев в возрасте от 46 до 60 лет — 8 335 дел.

Еще 26%, или 6 380 производств, открыли в отношении людей в возрасте от 36 до 45 лет. Каждое пятое производство приходится на должников старше 60 лет — 5 221 дело.

Возраст должников, opendatabot.ua

В каких областях больше всего долгов за воду

28% всех новых производств по долгам за воду в этом году приходится на Днепропетровщину — 6 923. Почти вдвое меньше на Сумщине — 3 662, или 15%. Далее следуют Николаевщина — 2191 производства, Полтавщина — 1873 и Хмельнитчина — 1415.

Меньше всего таких производств в этом году зафиксировано на Житомирщине — всего 2. В Херсонской области их 18, в Винницкой области — 40, в Киеве — 59, а в Ровенской — 111.

Где больше всего новых долгов, opendatabot.ua

По рекордным 6 новым производствам в этом году пришлось сразу на четырех должников. А самое старое открытое производство по долгу за воду, которое до сих пор остается в Реестре, датируется 25 января 2017 года.

Как изменились тарифы на воду

С марта 2026 года тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод временно устанавливают органы местного самоуправления или военные администрации. Поэтому цены могут существенно отличаться в зависимости от области и даже отдельной общины.

С июня 2026 года общины по всей стране начали массово пересматривать тарифы на воду.

Рекордные 278 грн. за кубометр водоснабжения и водоотвода заложены в плане общины на Черниговщине на 2026 год. В Умани тариф составляет 158,33 грн. за кубометр.

Один из самых низких тарифов в Украине действует в Киеве — 30,38 грн. В то же время Киевсовет уже поддержал его постепенное повышение до 63,79 грн. Соответствующее распоряжение проходит процедуру и окончательно не принято.

Для сравнения, в Бородянке Киевской области тариф составляет 139,34 грн за кубометр. В некоторых общинах Украины тарифы выросли более чем вдвое, в частности, в Днепре, Луцке, Виннице, Полтаве и Тернополе.