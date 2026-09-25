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Работа в Military Tech: 10 вакансий в сфере оборонных технологий

Личные финансы
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Поиск работы в Military Tech
Поиск работы в Military Tech
Работать в сфере Military Tech могут не только технические специалисты. Украинские компании, разрабатывающие оборонные технологии и беспилотные системы, открывают вакансии для специалистов разных направлений — от HR и маркетинга до закупок и аналитики.
Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой вакансий в Military Tech.

Разработчик Odoo — TAF Industries

  • Удаленно
  • Дополнительно: бронирование
Ведущая Military Tech-компания по производству и разработке оборонных технологий приглашает разработчика Odoo для удаленной работы. У вас есть шанс попасть в команду, если у вас есть опыт работы от 2 лет на Odoo, знание Python, Odoo ORM, PostgreSQL, «Миграция данных», архитектуры Odoo и бизнес-логики.

Сборщик — Д.ж.е.т.

  • 📍 Киев
  • 70 000−80 000 грн (ставка+премия)
  • Дополнительно: бронирование с первого дня
Производственная компания приглашает на работу сборщика механосборочных работ. Готовы взять кандидата без опыта — обучают необходимому на месте.
Среди основных задач — подготовка деталей к сборке, сборка деталей, узлов и механизмов, работа с ручным инструментом и контроль качества, соблюдение правил техники безопасности и производственной дисциплины.

Охранник — «Дикие Шершни»

  • Киев
  • 30 000−33 000 грн
  • Дополнительно: бронирование в первую неделю работы
Компания имеет открытую позицию охранника с функцией видеонаблюдения. Кандидату необходим опыт работы с системами видеонаблюдения и базовые знания сетевого оборудования и видеорегистраторов.
Предусматривается график — сутки через два (24/48) и рабочее место с бомбоубежищем.

HR Generalist — Vyriy Industries

  • Киев
  • 50 000 грн — на испытательном сроке, после — 60 000 грн
  • Дополнительно: бронирование
Компания ищет HR Generalist в дочернее предприятие. Специалист будет отвечать за сопровождение работников на разных этапах Employee Life Cycle, внутренние коммуникации, адаптацию и развитие HR-процессов.
Рассматриваются кандидаты с опытом в HR от 1 года. Предусмотрен испытательный срок — 2 месяца.

Специалист по безопасности — «Атлон Авиа»

  • Львов
  • Дополнительно: бронирование с первого рабочего дня
Научно-производственное предприятие, производящее беспилотные авиационные комплексы, ищет специалиста по безопасности, отвечающего за защиту бизнеса, внутренние проверки и управление рисками.
Приветствуется опыт в сфере корпоративной, экономической или физической безопасности, проведение служебных расследований и внутренних проверок. Водительское удостоверение категории B — обязательное, а собственное авто будет преимуществом.
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Аналитик по киберрискам и защите данных — L7 United

  • Киев/гибридный формат
  • 50 000−65 000 грн
Дополнительно: бронирование
Military-tech компания приглашает кандидатов с опытом в ІТ/ИБ от 3 лет, из которых минимум 2 года — в сфере управления рисками ИБ, аудита, моделирования угроз или Data Privacy. Важны знания стандартов серии ISO/IEC 27000 (особенно ISO 27001, 27002, 27005) и базовых функций NIST CSF, понимание нормативных требований защиты персональных данных (GDPR, законодательство Украины), а также английский на уровне B1/B2.
Предусмотрен испытательный срок — 3 месяца.

Комплектовщик — Tencore

  • Вишневое
  • 45 000 грн
  • Дополнительно: бронирование
В вакансии отмечается, что опыт работы не обязателен — новичкам предлагается обучение. Среди основных задач: комплектация и упаковка изделий и вспомогательного оборудования, взаимодействие с другими отделами и поддержание порядка на рабочем месте.
Компания готова трудоустроить ветеранов и бывших военнослужащих.

C&B manager — Airlogix

  • Киев
  • Дополнительно: бронирование
Работодатель — компания, специализирующаяся на производстве инновационных продуктов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Рассматривают кандидатов с опытом на аналогичной должности от 3 лет, навыками работы с аналитикой и построением дашбордов, знанием MS Office, Google Sheets и 1С.
Компания предлагает среди прочего: медицинскую страховку, психологическую помощь, уроки английского, бесплатные обеды и корпоративный трансфер от метро до локаций производства.
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Менеджер по закупкам — «Орион Дефенс»

  • Буча
  • Дополнительно: бронирование
Специалист будет отвечать за поиск и закупку комплектующих, материалов и оборудования, работу с украинскими и международными поставщиками, переговоры, контроль логистики и сроков снабжения.
Также в обязанности входят анализ рынка, поиск альтернативных поставщиков, контроль остатков и взаимодействие с производством и складом, подготовка закупочной документации.
Испытательный срок — до 3 месяцев.

SMM-менеджер — «Флай-групп Украина»

  • Киев/гибридный формат
Работодатель — компания, специализирующаяся на производстве и внедрении инновационных технологий в сфере радиоэлектронной борьбы.
Ищут SMM-менеджера к креативной команде в miltech-сфере. Специалист будет отвечать за ведение соцсетей бренда, создание контент-плана и контента, монтаж коротких роликов и коммуникацию с аудиторией.
Требуется опыт в SMM от 1 года, знание актуальных трендов, базовые навыки монтажа и работы с Canva, CapCut, Premiere или аналогами. Важно комфортно чувствовать себя перед камерой и уметь использовать ИИ.
Для отклика нужно отправить резюме и короткое видео о себе или портфолио.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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