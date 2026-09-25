Работа в Military Tech: 10 вакансий в сфере оборонных технологий

Работать в сфере Military Tech могут не только технические специалисты. Украинские компании, разрабатывающие оборонные технологии и беспилотные системы, открывают вакансии для специалистов разных направлений — от HR и маркетинга до закупок и аналитики.

Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой вакансий в Military Tech.

Разработчик Odoo — TAF Industries

Удаленно

Дополнительно: бронирование

Ведущая Military Tech-компания по производству и разработке оборонных технологий приглашает разработчика Odoo для удаленной работы. У вас есть шанс попасть в команду, если у вас есть опыт работы от 2 лет на Odoo, знание Python, Odoo ORM, PostgreSQL, «Миграция данных», архитектуры Odoo и бизнес-логики.

Сборщик — Д.ж.е.т.

📍 Киев

70 000−80 000 грн (ставка+премия)

Дополнительно: бронирование с первого дня

Производственная компания приглашает на работу сборщика механосборочных работ. Готовы взять кандидата без опыта — обучают необходимому на месте.

Среди основных задач — подготовка деталей к сборке, сборка деталей, узлов и механизмов, работа с ручным инструментом и контроль качества, соблюдение правил техники безопасности и производственной дисциплины.

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Охранник — «Дикие Шершни»

Киев

30 000−33 000 грн

Дополнительно: бронирование в первую неделю работы

Компания имеет открытую позицию охранника с функцией видеонаблюдения. Кандидату необходим опыт работы с системами видеонаблюдения и базовые знания сетевого оборудования и видеорегистраторов.

Предусматривается график — сутки через два (24/48) и рабочее место с бомбоубежищем.

HR Generalist — Vyriy Industries

Киев

50 000 грн — на испытательном сроке, после — 60 000 грн

Дополнительно: бронирование

Компания ищет HR Generalist в дочернее предприятие. Специалист будет отвечать за сопровождение работников на разных этапах Employee Life Cycle, внутренние коммуникации, адаптацию и развитие HR-процессов.

Рассматриваются кандидаты с опытом в HR от 1 года. Предусмотрен испытательный срок — 2 месяца.

Специалист по безопасности — «Атлон Авиа»

Львов

Дополнительно: бронирование с первого рабочего дня

Научно-производственное предприятие, производящее беспилотные авиационные комплексы, ищет специалиста по безопасности, отвечающего за защиту бизнеса, внутренние проверки и управление рисками.

Приветствуется опыт в сфере корпоративной, экономической или физической безопасности, проведение служебных расследований и внутренних проверок. Водительское удостоверение категории B — обязательное, а собственное авто будет преимуществом.

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Аналитик по киберрискам и защите данных — L7 United

Киев/гибридный формат

50 000−65 000 грн

Дополнительно: бронирование

Military-tech компания приглашает кандидатов с опытом в ІТ/ИБ от 3 лет, из которых минимум 2 года — в сфере управления рисками ИБ, аудита, моделирования угроз или Data Privacy. Важны знания стандартов серии ISO/IEC 27000 (особенно ISO 27001, 27002, 27005) и базовых функций NIST CSF, понимание нормативных требований защиты персональных данных (GDPR, законодательство Украины), а также английский на уровне B1/B2.

Предусмотрен испытательный срок — 3 месяца.

Комплектовщик — Tencore

Вишневое

45 000 грн

Дополнительно: бронирование

В вакансии отмечается, что опыт работы не обязателен — новичкам предлагается обучение. Среди основных задач: комплектация и упаковка изделий и вспомогательного оборудования, взаимодействие с другими отделами и поддержание порядка на рабочем месте.

Компания готова трудоустроить ветеранов и бывших военнослужащих.

C&B manager — Airlogix

Киев

Дополнительно: бронирование

Работодатель — компания, специализирующаяся на производстве инновационных продуктов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Рассматривают кандидатов с опытом на аналогичной должности от 3 лет, навыками работы с аналитикой и построением дашбордов, знанием MS Office, Google Sheets и 1С.

Компания предлагает среди прочего: медицинскую страховку, психологическую помощь, уроки английского, бесплатные обеды и корпоративный трансфер от метро до локаций производства.

Менеджер по закупкам — «Орион Дефенс»

Буча

Дополнительно: бронирование

Специалист будет отвечать за поиск и закупку комплектующих, материалов и оборудования, работу с украинскими и международными поставщиками, переговоры, контроль логистики и сроков снабжения.

Также в обязанности входят анализ рынка, поиск альтернативных поставщиков, контроль остатков и взаимодействие с производством и складом, подготовка закупочной документации.

Испытательный срок — до 3 месяцев.

SMM-менеджер — «Флай-групп Украина»

Киев/гибридный формат

Работодатель — компания, специализирующаяся на производстве и внедрении инновационных технологий в сфере радиоэлектронной борьбы.

Ищут SMM-менеджера к креативной команде в miltech-сфере. Специалист будет отвечать за ведение соцсетей бренда, создание контент-плана и контента, монтаж коротких роликов и коммуникацию с аудиторией.

Требуется опыт в SMM от 1 года, знание актуальных трендов, базовые навыки монтажа и работы с Canva, CapCut, Premiere или аналогами. Важно комфортно чувствовать себя перед камерой и уметь использовать ИИ.