10 вакансий с гибридным форматом и зарплатой от 25 000 грн Сегодня 12:03 — Личные финансы Работа из дома

Гибридный формат работы для 77% кандидатов — это значительное или умеренное преимущество при трудоустройстве. Поэтому делимся подборкой вакансий с гибридным графиком от work.ua.

SMM-менеджер в МУР

25 000−40 000 грн

МУР ищут SMM-менеджера . Это очень интересно, ведь контент творческого объединения — это закулисье зрелищного действа, живые эмоции на репетициях, история персонажей и драйв тура. Нужен человек с опытом в SMM от года, пониманием коротких видеоформатов, ощущением текста и интересом к украинской истории и культуре.

Здесь придется заниматься Instagram, TikTok и YouTube, координировать дизайнеров и монтажеров, анализировать результаты и непосредственно присутствовать на репетициях, съемках и событиях.

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Сейчас на Work.ua открыто еще больше вакансий от МУР для специалистов, желающих приобщиться к созданию культурных проектов. Среди них: режиссер монтажа, графический дизайнер, сценический декоратор, костюмер, бутафор. Больше вакансий здесь.

Менеджер по работе с клиентами в Fialan

30 000−60 000 грн

Если вам больше нравится не находить новых клиентов, а возвращать отдалившихся, присмотритесь к этой вакансии. В Fialan ищут Retention Manager , который будет уменьшать отток клиентов, возобновлять сотрудничество и удерживать тех, кто находится в зоне риска.

«Нам нужен человек, который сочетает сильный сервисный подход с коммерческим мышлением», — отмечает работодатель. И добавляет, что опыт в Customer Service, Account Management, Customer Success, Retention или продажах будет преимуществом.

Редактор / редактор YouTube в «Суспільне Новини»

31 000 грн

Если вы умеете превращать новости в видеоконтент, то это предложение для вас . Редактор будет создавать сценарии для YouTube и Shorts, редактировать интервью и репортажи, готовить заголовки, описания и ТЗ для обложек.

Нужны не менее года опыта и знания журналистских стандартов. А работать можно полностью дистанционно или из офиса в центре Киева.

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Бухгалтер по продажам в Green Country

35 000 грн

«Любишь, когда в цифрах и документах порядок? Присоединяйся к команде, где твой опыт и внимательность будут ценить по-настоящему», — говорится в вакансии Green Country English School.

Здесь ищут специалиста, способного самостоятельно вести ФЛП/ООО на едином налоге и ООО на общей системе налогообложения по НДС, понимает учет, зарплату, кадры, банки, документооборот, видит риски и предлагает решение.

На испытательном сроке ставка — 30 000 грн, после него — 35 000. А еще есть бесплатное обучение английскому для работника и детей и ежегодная заграничная поездка.

Рекрутер массового подбора в Koroli

35 000−55 000 грн

В профессиональную клининговую компанию требуется рекрутер , который поможет системно формировать команду клинеров и других линейных специалистов. Обязанности: проводить первичные собеседования, сопровождать людей до выхода на работу и формировать кадровый резерв.

Опыт в рекрутинге от 1 года будет преимуществом, особенно в массовом подборе в разных областях: HoReCa, ритейле, логистике, производстве. Компания обещает фиксированную ставку, бонусы за результат и минимум бюрократии.

Контент-маркетолог в Mayer-Pro

40 000−60 000 грн

На этой позиции контент напрямую связан с продажами: необходимо создавать материалы для фермеров, дилеров и корпоративных клиентов в Украине и ЕС, работать с экспертами компании, организовывать съемки и координировать дизайнеров, SMM-специалистов и подрядчиков.

Важно быть готовым работать не только в офисе, но и на складе или в поле. Гибридный формат возможен после адаптации.

Creative marketing designer в bodotravel

50 000−55 000 грн

В bodotravel ищут creative marketing designer , любителя путешествий. Он будет создавать performance-креативы для Meta, контент для соцсетей, email-рассылок и материалов о путешествиях, которые «привлекают внимание и заставляют остановить скролл».

Требуются не менее 2 лет опыта, уверенное владение Figma и AI-инструментами. Среди бонусов — sign-up bonus 30 000 грн, скидки на путешествия и возможность работать удаленно из другой страны до двух месяцев в году.

Менеджер по продажам в «Авантмед»

55 000 грн

Компания продает лазерное оборудование, профессиональную косметику и создает обучающие курсы для врачей-дерматологов. Команда приглашает на работу специалиста , который будет много общаться с клиентами, проводить презентации и развивать продажи профессиональной косметологической продукции.

Опыт в продажах от года желателен, но работодатель готов рассматривать и талантливых новичков. Доход состоит из ставки, KPI и процентов, а рабочие встречи и мероприятия разнообразят обычные офисные будни.

Фандрайзер в Украинском реестре доноров костного мозга

60 000 грн

Это та должность, где результат работы имеет ощутимый смысл. Фандрайзер будет помогать UBMDR привлекать средства, необходимые для его деятельности: будет искать корпоративных и индивидуальных доноров, развивать партнерства, подавать гранты и организовывать коммуникацию с сообществом благотворителей.

Требуются: высшее образование (в сфере финансов или маркетинга преимущество), опыт в фандрайзинге и реальные грантовые кейсы. Нужен человек с инициативностью, творческим подходом и дружелюбием.

Риелтор в Profi Realt

60 000−120 000 грн

Никогда не работали в недвижимости? Попробуйте. Profi Realt готовы обучать специалистов с нуля: тренинги, наставник, готовая база объектов и клиентов, юридическое и маркетинговое сопровождение. Далее — консультации, переговоры и показы квартир.