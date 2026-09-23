10 вакансий с гибридным форматом и зарплатой от 25 000 грн

Гибридный формат работы для 77% кандидатов — это значительное или умеренное преимущество при трудоустройстве. Поэтому делимся подборкой вакансий с гибридным графиком от work.ua.
SMM-менеджер в МУР
25 000−40 000 грн
МУР ищут SMM-менеджера. Это очень интересно, ведь контент творческого объединения — это закулисье зрелищного действа, живые эмоции на репетициях, история персонажей и драйв тура. Нужен человек с опытом в SMM от года, пониманием коротких видеоформатов, ощущением текста и интересом к украинской истории и культуре.
Здесь придется заниматься Instagram, TikTok и YouTube, координировать дизайнеров и монтажеров, анализировать результаты и непосредственно присутствовать на репетициях, съемках и событиях.
Сейчас на Work.ua открыто еще больше вакансий от МУР для специалистов, желающих приобщиться к созданию культурных проектов. Среди них: режиссер монтажа, графический дизайнер, сценический декоратор, костюмер, бутафор. Больше вакансий здесь.
Менеджер по работе с клиентами в Fialan
30 000−60 000 грн
Если вам больше нравится не находить новых клиентов, а возвращать отдалившихся, присмотритесь к этой вакансии. В Fialan ищут Retention Manager, который будет уменьшать отток клиентов, возобновлять сотрудничество и удерживать тех, кто находится в зоне риска.
«Нам нужен человек, который сочетает сильный сервисный подход с коммерческим мышлением», — отмечает работодатель. И добавляет, что опыт в Customer Service, Account Management, Customer Success, Retention или продажах будет преимуществом.
Редактор / редактор YouTube в «Суспільне Новини»
31 000 грн
Если вы умеете превращать новости в видеоконтент, то это предложение для вас. Редактор будет создавать сценарии для YouTube и Shorts, редактировать интервью и репортажи, готовить заголовки, описания и ТЗ для обложек.
Нужны не менее года опыта и знания журналистских стандартов. А работать можно полностью дистанционно или из офиса в центре Киева.
Здесь ищут специалиста, способного самостоятельно вести ФЛП/ООО на едином налоге и ООО на общей системе налогообложения по НДС, понимает учет, зарплату, кадры, банки, документооборот, видит риски и предлагает решение.
На испытательном сроке ставка — 30 000 грн, после него — 35 000. А еще есть бесплатное обучение английскому для работника и детей и ежегодная заграничная поездка.
Рекрутер массового подбора в Koroli
35 000−55 000 грн
В профессиональную клининговую компанию требуется рекрутер, который поможет системно формировать команду клинеров и других линейных специалистов. Обязанности: проводить первичные собеседования, сопровождать людей до выхода на работу и формировать кадровый резерв.
Опыт в рекрутинге от 1 года будет преимуществом, особенно в массовом подборе в разных областях: HoReCa, ритейле, логистике, производстве. Компания обещает фиксированную ставку, бонусы за результат и минимум бюрократии.
Контент-маркетолог в Mayer-Pro
40 000−60 000 грн
На этой позиции контент напрямую связан с продажами: необходимо создавать материалы для фермеров, дилеров и корпоративных клиентов в Украине и ЕС, работать с экспертами компании, организовывать съемки и координировать дизайнеров, SMM-специалистов и подрядчиков.
Важно быть готовым работать не только в офисе, но и на складе или в поле. Гибридный формат возможен после адаптации.
В bodotravel ищут creative marketing designer, любителя путешествий. Он будет создавать performance-креативы для Meta, контент для соцсетей, email-рассылок и материалов о путешествиях, которые «привлекают внимание и заставляют остановить скролл».
Требуются не менее 2 лет опыта, уверенное владение Figma и AI-инструментами. Среди бонусов — sign-up bonus 30 000 грн, скидки на путешествия и возможность работать удаленно из другой страны до двух месяцев в году.
Менеджер по продажам в «Авантмед»
55 000 грн
Компания продает лазерное оборудование, профессиональную косметику и создает обучающие курсы для врачей-дерматологов. Команда приглашает на работу специалиста, который будет много общаться с клиентами, проводить презентации и развивать продажи профессиональной косметологической продукции.
Опыт в продажах от года желателен, но работодатель готов рассматривать и талантливых новичков. Доход состоит из ставки, KPI и процентов, а рабочие встречи и мероприятия разнообразят обычные офисные будни.
Фандрайзер в Украинском реестре доноров костного мозга
60 000 грн
Это та должность, где результат работы имеет ощутимый смысл. Фандрайзер будет помогать UBMDR привлекать средства, необходимые для его деятельности: будет искать корпоративных и индивидуальных доноров, развивать партнерства, подавать гранты и организовывать коммуникацию с сообществом благотворителей.
Требуются: высшее образование (в сфере финансов или маркетинга преимущество), опыт в фандрайзинге и реальные грантовые кейсы. Нужен человек с инициативностью, творческим подходом и дружелюбием.
Риелтор в Profi Realt
60 000−120 000 грн
Никогда не работали в недвижимости? Попробуйте. Profi Realt готовы обучать специалистов с нуля: тренинги, наставник, готовая база объектов и клиентов, юридическое и маркетинговое сопровождение. Далее — консультации, переговоры и показы квартир.
От кандидата ожидают способности быстро учиться, овладевать новыми техниками продаж, умением много и активно коммуницировать, анализировать рынок недвижимости. Заработок зависит от сделок, а график можно подстраивать под работу.