За четыре года в Украине изменились как уровни медианных зарплат, так и структура спроса на работников. В августе 2026 года среди наиболее оплачиваемых вакансий преобладали рабочие профессии, тогда как четыре года назад в этот список входили, в частности, дальнобойщики и риелторы.
Об этом свидетельствуют результаты анализа команды OLX Работа.
Исследование показывает, что за четыре года изменились не только уровни оплаты труда, но и структура спроса на работников. В августе 2026 года в список наиболее оплачиваемых вакансий вошли преимущественно рабочие профессии, тогда как в августе 2022-го рейтинг включал, в частности, риелтора и дальнобойщика. В то же время, среди наиболее востребованных вакансий стабильно остались продавцы, водители и повара, но к ним добавились разнорабочие и грузчики.
В августе 2022 года работодатели больше всего искали кандидатов на должность водителя (4 468 объявлений), медианная зарплата которого составила 23 000 гривен. В рейтинг также попали следующие вакансии:
Через 4 года, в августе 2026 года рейтинг возглавила вакансия продавца (9 306 объявлений) с медианной зарплатой в 24 200 грн. Водитель, имея 8331 объявление, оказался на втором месте, а его медианная зарплата выросла до 40 000 грн.
Третье место закрепилось за вакансией разнорабочего: 5 011 объявлений, медианная зарплата — 30 000 грн. Четвертое по грузчику: 4 848 объявлений, медианная зарплата — 28 500 грн.
Пятое место, как и в 2022 году, занял повар (3384 объявления), медианная зарплата которого составила 29 250 грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что осенью 2026 года украинский рынок труда остается дефицитным, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. На нехватку работников оказывают влияние мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка. Больше всего кадров не хватает в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике. Даже конкурентная зарплата не всегда позволяет работодателю закрыть вакансию. Одной из причин может быть отсутствие бронирования.