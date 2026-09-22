Как изменился перечень наиболее востребованных и оплачиваемых вакансий за 4 года — исследование Сегодня 16:01 — Личные финансы За четыре года изменились не только уровни оплаты труда, но и структура спроса на работников

За четыре года в Украине изменились как уровни медианных зарплат, так и структура спроса на работников. В августе 2026 года среди наиболее оплачиваемых вакансий преобладали рабочие профессии, тогда как четыре года назад в этот список входили, в частности, дальнобойщики и риелторы.

Об этом свидетельствуют результаты анализа команды OLX Работа

Исследование показывает, что за четыре года изменились не только уровни оплаты труда, но и структура спроса на работников. В августе 2026 года в список наиболее оплачиваемых вакансий вошли преимущественно рабочие профессии, тогда как в августе 2022-го рейтинг включал, в частности, риелтора и дальнобойщика. В то же время, среди наиболее востребованных вакансий стабильно остались продавцы, водители и повара, но к ним добавились разнорабочие и грузчики.

Обеспечьте себе спокойствие с депозитом, работающим на вас. Выбирайте из множества вариантов в каталоге депозитов на Finance.ua

Наиболее оплачиваемые вакансии

В августе 2022 года рейтинг вакансий с высокой медианной зарплатой возглавлял дальнобойщик — 40 000 грн.

Зарплата мастера по ремонту и фасадщика была в среднем 30 000 грн. Риелтор и рихтовщик получали по 27 500 грн.

В августе 2026 года самой оплачиваемой стала вакансия руководителя отдела продаж с медианной зарплатой 110 000 грн.

В пятерку также вошли:

штукатур — 80 000 грн;

фасадник — 70 000 грн;

плиточник — 70 000 грн;

каменщик — 65 000 грн.

За четыре года в рейтинг самых оплачиваемых вакансий вошли преимущественно рабочие профессии. Вакансия фасадщика сохранила третье место, в то время как ее медианная зарплата выросла на 40 000 грн.

Наиболее востребованные вакансии

В августе 2022 года работодатели больше всего искали кандидатов на должность водителя (4 468 объявлений), медианная зарплата которого составила 23 000 гривен. В рейтинг также попали следующие вакансии:

продавец: 4 340 объявлений, медианная зарплата — 10 700 грн;

менеджер по продажам: 2 319 объявлений, медианная зарплата — 16 500 грн;

швея, портной: 2 121 объявление, медианная зарплата — 15 000 грн;

повар: 2 120 объявлений, медианная зарплата -12 500 грн.

Через 4 года, в августе 2026 года рейтинг возглавила вакансия продавца (9 306 объявлений) с медианной зарплатой в 24 200 грн. Водитель, имея 8331 объявление, оказался на втором месте, а его медианная зарплата выросла до 40 000 грн.

Третье место закрепилось за вакансией разнорабочего: 5 011 объявлений, медианная зарплата — 30 000 грн. Четвертое по грузчику: 4 848 объявлений, медианная зарплата — 28 500 грн.

Пятое место, как и в 2022 году, занял повар (3384 объявления), медианная зарплата которого составила 29 250 грн.