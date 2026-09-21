Статус ВПЛ могут снять «автоматически»: что изменится с 22 октября Сегодня 16:02 — Личные финансы Именно превышение 90-дневного срока не будет означать автоматическую потерю статуса ВПЛ в каждом случае., ti-ukraine.org

С 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутренне перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон Украины № 4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

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Когда ВПЛ могут снять с учета

Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.

В то же время, для людей, имеющих уважительные причины длительного отсутствия, предусмотрены исключения. Конкретный перечень таких причин и допустимые сроки еще предстоит определить правительству.

Поэтому именно превышение 90-дневного срока не означает автоматической потери статуса ВПЛ в каждом случае.

При каких обстоятельствах могут снять с учета

Кроме длительного пребывания за границей, снять с учета без личного заявления могут, если человек:

не известил своевременно о возвращении в оставленное место жительства;

выехал на постоянное жительство за границу;

предоставил заведомо ложные сведения при постановке на учет;

получил обвинительный приговор за преступления против национальной безопасности или оправдывание агрессии рф.

Если обстоятельства, по которым человека сняли с учета, впоследствии изменятся, он сможет повторно обратиться для возврата статуса.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров продлил государственную поддержку внутренне перемещенных лиц и уточнил отдельные условия назначения и выплаты пособия на проживание. ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать выплаты в течение еще одного шестимесячного периода. Максимальное количество таких периодов увеличено с пяти до шести.

Также мы рассказывали , что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Пособие также предусмотрено при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.