10 самых распространенных ошибок в откликах на вакансии, которые мешают найти работу Сегодня 18:18 — Личные финансы Поиск работы, Фото: magnific

Если работодатели не отвечают на ваши отклики, проблема может состоять не в отсутствии опыта, а в том, как вы подаете заявку. Рекрутеры каждый день прорабатывают десятки резюме, поэтому даже небольшие ошибки могут снизить шансы кандидата получить приглашение на собеседование.

Специалисты budni.robota.ua рассказывают о самых распространенных ошибках в откликах на вакансии.

1. Одинаковый текст для всех вакансий

Универсальный текст для различных вакансий может создать впечатление, что кандидат не слишком заинтересован в конкретной должности.

Как исправить. Эксперты советуют переписывать резюме и сопроводительное письмо под требования конкретной вакансии, менять описание опыта в зависимости от требований работодателя и использовать ключевые слова из описания вакансии.

2. Отсутствие сопроводительного письма

Часто кандидаты либо игнорируют сопроводительное письмо, либо ограничивают сообщением «Добрый день, отправляю резюме». Так вы упускаете шанс выделиться и заинтересовать работодателя.

Как исправить. Напишите 3−5 предложений о своем опыте, почему вас заинтересовала именно эта позиция и возможная польза для компании.

3. Невнимательность к требованиям

Отклик без необходимых навыков, портфолио или готовности работать в определенном формате может сразу отсеять кандидата.

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Как исправить. Перед отправкой отклика проверьте основные требования, график, формат работы, локацию и список необходимых документов. Это поможет убедиться, что вакансия вам подходит.

4. Отсутствие конкретики

Утверждения типа «Имею большой опыт в продажах» без цифр или конкретных примеров не показывают профессиональных достижений. Не работают и общие характеристики, такие как «коммуникабельный», «ответственный» или «стрессоустойчивый».

Как исправить. Добавляйте цифры и примеры: «Увеличил продажи на 20% за полгода», «Управлял командой из восьми человек» или «Реализовал 15 проектов». Это покажет, каких результатов вы добились и с каким масштабом задач работали.

5. Ошибки в тексте

Опечатки, суржик и неудачный перевод могут негативно повлиять на первое впечатление о кандидате.

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Как исправить. Прочитайте резюме и сопроводительное письмо перед отправкой и проверьте орфографию и пунктуацию. При необходимости можно воспользоваться сервисами проверки текста или попросить знакомых просмотреть ваш отзыв.

6. Неуместное фото или его отсутствие

Фото не обязательно для каждой вакансии. Однако если вы добавляете его в резюме, следует быть качественным и профессиональным.

Как исправить. Не добавляйте селфи, фотографии из вечеринок или фото в купальнике. Специалисты советуют выбирать нейтральные фото с хорошим качеством и простым фоном.

7. Отправка отклика с опозданием

На популярные вакансии могут поступать сотни заявок в первые часы после публикации. Через несколько недель поиск работника должен быть на завершающем этапе.

Как исправить. Настройте оповещения и откликайтесь на соответствующие предложения без промедления.

8. Неверный формат файла резюме

Непонятное название документа или сложно открытый формат создают дополнительные трудности для рекрутера.

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Как исправить. Если другое не указано в вакансии, отправляйте резюме в формате PDF. Назовите файл понятно, например: «Имя_Фамилия_Резюме.pdf».

9. Неактуальные контактные данные

Ошибка телефона или устаревшая электронная почта могут лишить работодателя возможности связаться с вами.

Как исправить. Перед каждым откликом проверяйте контактные данные.

10. Пассивное ожидание ответа

После отправки резюме не обязательно просто ждать. В некоторых случаях уместно уточнить статус заявки.