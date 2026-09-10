Зарплата от 100 тыс. грн: 10 актуальных вакансий в Украине Сегодня 14:01 — Личные финансы Работница

Зарплата от 100 тыс. грн — это уже не только руководящие должности. На рынке труда есть предложения для специалистов с разным опытом и специализацией, в частности, в инженерии, энергетике, медицине, ритейле и производстве. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой из 10 актуальных вакансий с зарплатой от 100 000 грн.

В некоторых предложениях работодатели также указывают бронирование, медицинскую страховку, релокацию за счет компании, корпоративный автомобиль и бонусы.

Управляющий магазином одежды — Symbol

📍 Ивано-Франковск

💰 110 000 грн

От кандидатов работодатель ожидает от 3 лет опыта управления магазином одежды или обуви в формате street retail и командой от 5 работников, навыки работы по финансовым показателям, Excel и 1С, а также успешный опыт личных активных продаж.

Предлагается релокация за счет компании — оплата переезда и комфортного жилья. Среди условий тоже медицинская страховка, социальный пакет, корпоративный психолог и индивидуальный коучинг.

Инженер-конструктор/Mechanical design engineer — «АгриПро»

📍 Киев

💰 120 000 грн

Дополнительно: бронирование от мобилизации

Ищут специалиста для работы над планером и механическими узлами БПЛА. Среди обязанностей — полный инженерный цикл: от проектирования в PTC Creo/Autodesk Fusion до изготовления, испытаний и серийного производства.

Кандидату требуется не менее 3 лет опыта в mechanical design, engineering design, aircraft structures или смежной сфере, уверенное владение 3D CAD и практический опыт работы с реальными изделиями.

Менеджер строительных проектов — SPP Development Ukraine

📍 Киев

💰 100 000−120 000 грн

Дополнительно: бронирование

На работу приглашают специалиста по реализации масштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики — солнечных и ветровых станций, гибридных систем и систем накопления энергии.

Среди требований: высшее образование по направлению «Электромеханика» или «Энергетика», от 3 лет опыта в аналогичной должности, знание строительных процессов и норм, а также последовательность выполнения строительных работ.

Руководитель элеватора — «Западный Буг»

📍 Львов

💰 115 000 грн

Дополнительно: служебный автомобиль, ноутбук и мобильный телефон, годовая премия по результатам работы

Специалист будет отвечать за бесперебойную работу элеватора, процессы приемки и хранения зерна, эксплуатацию оборудования, производительность и рентабельность производства.

Кандидату требуется высшее образование по агрономическому, экономическому или инженерному направлению и не менее 5 лет опыта в аналогичной должности. Важны также знания технологии сельскохозяйственного производства.

Технический директор (главный инженер) — IT Сервис

📍 Киев

💰 150 000−160 000 грн

Дополнительно: бронирование, корпоративный автомобиль, медицинское страхование

Шанс попасть в компанию имеют кандидаты с высшим техническим образованием, не менее 5 лет опыта в инженерно-строительной сфере и опытом управления технической, инженерной или конструкторской командой. Важны знания строительных систем, навыки работы с AutoCAD и MS Office, PowerPoint, понимание B2B-продаж и английский на уровне Upper-Intermediate или выше.

Head of Sales (B2B) — «Армада»

📍 Киев

💰 120 000 грн + бонусы

О работодателе

Юридическая компания называет такие ключевые задачи будущего работника: управление каналами продаж и прогнозирование доходов компании, управление результативностью коммерческой команды и контроль выполнения KPI, развитие команды и оптимизация процессов работы в CRM-системе.

От кандидата ожидают опыт управления командой от 10 менеджеров, работы со сложными B2B-продуктами, долгими циклами сделок и высоким средним чеком.

Детский стоматолог-терапевт — Mydent

📍 Киев

💰 120 000−150 000 грн

Приглашают врача-стоматолога терапевта-реставратора для работы с детьми от 0 до 14 лет. Специалист будет работать с современным оборудованием, в частности, дентальным микроскопом, интраоральным сканером и КТ, применять современные протоколы лечения.

Кандидату нужно высшее медицинское образование со специализацией «Детская стоматология» и опыт работы с детьми. Важны навыки работы с коффердамом, мягкая коммуникация, эмпатия и готовность работать без принуждения и давления на ребенка.

Руководитель группы категорий «Развлечения и гаджеты» — «Ябко»

📍 Львов

💰 135 000−180 000 грн

Кандидату нужен опыт от 2 лет на позиции Group Category Manager, Senior Category Manager или Head of Category в ритейле бытовой техники и электроники. Важны знания ценообразования, эластичности спроса и жизненного цикла товара, сильные аналитические и переговорные навыки, а также опыт управления командой закупок или категорий менеджеров.

Технический руководитель производства — «Сивакс»

📍 Киев

💰 160 000 грн (ставка 80 000 грн + неограниченная премия)

Будущему работнику поручат : организацию и управление производством электротехнической и радиоэлектронной продукции, оптимизацию технологических процессов и повышение производительности, контроль качества продукции и соблюдение технологических стандартов, организацию работы производственной команды, а также постановку задач и контроль их выполнения.

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Ветеринарный врач-ортопед/хирург — Genesis Veterinary Hospital

📍 Киев

💰 100 000 грн + %

Специалист будет проводить ортопедические и хирургические процедуры для домашних животных, диагностировать и лечить заболевания опорно-двигательной системы, а также консультировать владельцев по уходу за животными после операций.