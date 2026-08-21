Где в Украине самые высокие зарплаты — сравнение исторических земель
Украинский рынок труда впервые решили поделить не по привычным областям. Work.ua проанализировал вакансии, зарплаты и конкуренцию между соискателями в 14 исторических землях Украины — от Слобожанщины до Карпатской дуги.
Самая высокая медианная зарплата среди проанализированных земель зафиксирована на Среднем Приднепровье — 35 000 грн. Больше всего вакансий также сосредоточено именно здесь. В то же время, самая высокая конкуренция за рабочие места — в Верхнем Поднестровье.
Исследование основывается на данных Work.ua за июль 2026 года. Рассказываем подробности.
Слобожанщина
К Слобожанщине в исследовании отнесли Харьков, Сумы, Ахтырку, Тростянец, Святогорск и Старобельск.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 4 592;
- соискатели — 15 612;
- медианная зарплата — 25 300 грн;
- конкуренция — 9,3 отклика на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная торговля, Силы обороны, медицина и здравоохранение.
Для Донецкого бассейна, Запорожского Приазовья и Крыма данные о рынке труда отсутствуют, поскольку эти исторические земли полностью или частично являются временно оккупированными территориями.
Запорожское Приднепровье
Эта историческая земля охватывает Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кривой Рог, Никополь и Павлоград.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 11 438;
- соискатели — 35 786;
- медианная зарплата — 26 500 грн;
- конкуренция — 9,4 отклика на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная и оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт, гостинично-ресторанный бизнес.
Таврия
Таврия охватывает Херсон, Мелитополь, Геническ, Новую Каховку, Каховку, Скадовск и Энергодар.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 240;
- соискатели — 428;
- медианная зарплата — 21 800 грн;
- конкуренция — 1 отклик на вакансию;
- самые распространенные отрасли — Силы обороны, государственные организации, поиск персонала и HR.
Среднее Приднепровье — лидер по вакансиям и зарплатам
К этой исторической земле относятся Киев, Черкассы, Полтава, Переяслав, Канев, Чигирин и Холодный Яр.
Именно Среднее Приднепровье стало лидером исследования по количеству вакансий и уровню медианной зарплаты.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 34 520;
- соискатели — 90 992;
- медианная зарплата — 35 000 грн;
- конкуренция — 13,8 отклика на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная и оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт, гостинично-ресторанный бизнес.
Центральное Полесье и Северщина
К этой земле отнесли Житомир, Чернигов, Нежин, Батурин, Глухов и Новгород-Северский.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 2 598;
- соискатели — 11 064;
- медианная зарплата — 25 000 грн;
- конкуренция — 9,8 отклика на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная и оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт, гостинично-ресторанный бизнес.
Западное Причерноморье и Бессарабия
Земля охватывает Николаев, Первомайск, Одессу, Белгород-Днестровский, Измаил, Болград и Рени.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 7 219;
- соискатели — 24 640;
- медианная зарплата — 28 350 грн;
- конкуренция — 11,2 отклика на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, Силы обороны.
Подолье
В Подолье отнесли Хмельницкий, Винницу, Меджибож, Каменец-Подольский, Бар и Могилев-Подольский.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 5 263;
- соискатели — 19 463;
- медианная зарплата — 26 500 грн;
- конкуренция — 11 откликов на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная торговля, Силы обороны, гостинично-ресторанный бизнес.
Волынь и Ополье
Эта историческая земля объединяет Острог, Ровно, Луцк, Клевань, Дубно, Кременец, Збараж и Пересопницу.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 3 428;
- соискатели — 14 514;
- медианная зарплата — 26 200 грн;
- конкуренция — 12 откликов на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт.
Западное Полесье и земли за Бугом
К этой земле относятся Ковель, Камень-Каширский, Любешов, Сарны, Вараш, а также Холмщина, Подляшье и Берестейщина.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 502;
- соискатели — 1 331;
- медианная зарплата — 21 000 грн;
- конкуренция — 3,8 отклика на вакансию;
- самые распространенные отрасли — Силы обороны, розничная торговля, поиск персонала и HR.
Верхнее Поднестровье
В Верхнее Поднестровье отнесли Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Галич, Дрогобыч и Коломыю.
Именно здесь зафиксировали самую высокую конкуренцию среди всех проанализированных исторических земель.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 13 569;
- соискатели — 53 244;
- медианная зарплата — 30 000 грн;
- конкуренция — 14,8 отклика на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт.
Карпатская дуга
Карпатская дуга охватывает Закарпатье, Бойковщину, Гуцульщину, Лемковщину и Надсянье. Среди городов и населенных пунктов — Ужгород, Мукачево, Хуст, Рахов, Верховина, Косов, Яремче, Ворохта, Турка и Сколе.
Рынок труда в цифрах:
- вакансии — 2 209;
- соискатели — 7 937;
- медианная зарплата — 28 500 грн;
- конкуренция — 9,1 отклика на вакансию;
- самые распространенные отрасли — розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, Силы обороны.
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