Где в Украине самые высокие зарплаты — сравнение исторических земель Сегодня 09:05 — Личные финансы

Зарплата

Украинский рынок труда впервые решили поделить не по привычным областям. Work.ua проанализировал вакансии, зарплаты и конкуренцию между соискателями в 14 исторических землях Украины — от Слобожанщины до Карпатской дуги.

Самая высокая медианная зарплата среди проанализированных земель зафиксирована на Среднем Приднепровье — 35 000 грн. Больше всего вакансий также сосредоточено именно здесь. В то же время, самая высокая конкуренция за рабочие места — в Верхнем Поднестровье.

Исследование основывается на данных Work.ua за июль 2026 года. Рассказываем подробности.

Слобожанщина

К Слобожанщине в исследовании отнесли Харьков, Сумы, Ахтырку, Тростянец, Святогорск и Старобельск.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 4 592;

соискатели — 15 612;

медианная зарплата — 25 300 грн;

конкуренция — 9,3 отклика на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная торговля, Силы обороны, медицина и здравоохранение.

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Для Донецкого бассейна, Запорожского Приазовья и Крыма данные о рынке труда отсутствуют, поскольку эти исторические земли полностью или частично являются временно оккупированными территориями.

Запорожское Приднепровье

Эта историческая земля охватывает Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кривой Рог, Никополь и Павлоград.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 11 438;

соискатели — 35 786;

медианная зарплата — 26 500 грн;

конкуренция — 9,4 отклика на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная и оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт, гостинично-ресторанный бизнес.

Таврия

Таврия охватывает Херсон, Мелитополь, Геническ, Новую Каховку, Каховку, Скадовск и Энергодар.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 240;

соискатели — 428;

медианная зарплата — 21 800 грн;

конкуренция — 1 отклик на вакансию;

самые распространенные отрасли — Силы обороны, государственные организации, поиск персонала и HR.

Среднее Приднепровье — лидер по вакансиям и зарплатам

К этой исторической земле относятся Киев, Черкассы, Полтава, Переяслав, Канев, Чигирин и Холодный Яр.

Именно Среднее Приднепровье стало лидером исследования по количеству вакансий и уровню медианной зарплаты.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 34 520;

соискатели — 90 992;

медианная зарплата — 35 000 грн;

конкуренция — 13,8 отклика на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная и оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт, гостинично-ресторанный бизнес.

Центральное Полесье и Северщина

К этой земле отнесли Житомир, Чернигов, Нежин, Батурин, Глухов и Новгород-Северский.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 2 598;

соискатели — 11 064;

медианная зарплата — 25 000 грн;

конкуренция — 9,8 отклика на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная и оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт, гостинично-ресторанный бизнес.

Западное Причерноморье и Бессарабия

Земля охватывает Николаев, Первомайск, Одессу, Белгород-Днестровский, Измаил, Болград и Рени.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 7 219;

соискатели — 24 640;

медианная зарплата — 28 350 грн;

конкуренция — 11,2 отклика на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, Силы обороны.

Подолье

В Подолье отнесли Хмельницкий, Винницу, Меджибож, Каменец-Подольский, Бар и Могилев-Подольский.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 5 263;

соискатели — 19 463;

медианная зарплата — 26 500 грн;

конкуренция — 11 откликов на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная торговля, Силы обороны, гостинично-ресторанный бизнес.

Волынь и Ополье

Эта историческая земля объединяет Острог, Ровно, Луцк, Клевань, Дубно, Кременец, Збараж и Пересопницу.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 3 428;

соискатели — 14 514;

медианная зарплата — 26 200 грн;

конкуренция — 12 откликов на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт.

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Западное Полесье и земли за Бугом

К этой земле относятся Ковель, Камень-Каширский, Любешов, Сарны, Вараш, а также Холмщина, Подляшье и Берестейщина.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 502;

соискатели — 1 331;

медианная зарплата — 21 000 грн;

конкуренция — 3,8 отклика на вакансию;

самые распространенные отрасли — Силы обороны, розничная торговля, поиск персонала и HR.

Верхнее Поднестровье

В Верхнее Поднестровье отнесли Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Галич, Дрогобыч и Коломыю.

Именно здесь зафиксировали самую высокую конкуренцию среди всех проанализированных исторических земель.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 13 569;

соискатели — 53 244;

медианная зарплата — 30 000 грн;

конкуренция — 14,8 отклика на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт.

Карпатская дуга

Карпатская дуга охватывает Закарпатье, Бойковщину, Гуцульщину, Лемковщину и Надсянье. Среди городов и населенных пунктов — Ужгород, Мукачево, Хуст, Рахов, Верховина, Косов, Яремче, Ворохта, Турка и Сколе.

Рынок труда в цифрах:

вакансии — 2 209;

соискатели — 7 937;

медианная зарплата — 28 500 грн;

конкуренция — 9,1 отклика на вакансию;

самые распространенные отрасли — розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, Силы обороны.

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