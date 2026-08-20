Как правильно диверсифицировать инвестиционный портфель Сегодня 21:03 — Личные финансы

Как правильно диверсифицировать инвестиционный портфель

Финансовые кризисы могут за считаные недели существенно снизить стоимость инвестиций, особенно если все деньги вложены в один тип активов.

Диверсификация помогает распределить риски между различными инструментами, секторами и рынками, чтобы падение одной части портфеля не нанесло максимального удара по всем сбережениям.

Почему диверсификация важна во время кризиса

Одна из главных ошибок инвестора — делать ставку на один актив или на один сегмент рынка, рассказывает FINRA. Если, например, значительная часть портфеля состоит из акций компаний одного сектора, неблагоприятные новости именно для этой отрасли могут привести к масштабному падению всех вложений одновременно.

Поэтому финансовые регуляторы и инвестиционные компании рассматривают диверсификацию как один из базовых способов управления риском. Ее суть состоит в распределении средств между разными классами активов, а также в диверсификации внутри каждого из них.

Простейший пример — сочетание акций, облигаций и денежных активов. При этом доля каждого класса должна зависеть от финансовых целей, инвестиционного горизонта и готовности переживать колебания рынка. Универсальной пропорции, одинаково подходящей всем инвесторам, не существует.

Важно также диверсифицировать активы внутри одного класса. Для акций это может означать распределение между разными компаниями, секторами, размерами бизнеса и странами. Для облигаций — между разными эмитентами, сроками погашения и типами долговых бумаг.

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Так можно снизить концентрационный риск — ситуацию, когда слишком большая часть капитала зависит от одного актива, сектора или рынка. FINRA отмечает, что такая концентрация способна усилить убытки, если конкретная инвестиция или сегмент рынка резко упадет.

Как построить портфель, который легче переживет кризис

При формировании портфеля следует думать не только о потенциальной доходности, но и о том, как разные активы ведут себя при разных экономических условиях. Смысл диверсификации состоит не просто в том, чтобы иметь много инвестиций, а в том, чтобы они не двигались абсолютно одинаково.

К примеру, портфель может содержать акции разных стран и секторов, облигации и часть средств в денежных или близких к ним инструментах. Некоторые инвесторы также рассматривают недвижимость, сырьевые активы и другие категории, однако их целесообразность зависит от целей и риск-профиля конкретного человека.

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Для широкой диверсификации могут использоваться биржевые фонды (ETF) или другие коллективные инвестиционные продукты. Они способны дать доступ к большому количеству компаний или активов, что сложнее сделать, покупая отдельные ценные бумаги самостоятельно. В то же время важно проверять состав фонда: два разных ETF могут иметь значительное пересечение активов и фактически не обеспечивать ожидаемую диверсификацию.

Еще один важный элемент — регулярное ребалансирование. Если, например, акции в течение длительного времени существенно возрастали, их доля в портфеле могла стать гораздо больше начальной. Периодический пересмотр структуры позволяет вернуть соотношение активов до уровня, который соответствует целям и допустимому риску инвестора.

В то же время, диверсификация не является гарантией от убытков. Если падает весь рынок или происходит глобальный финансовый кризис, различные активы могут одновременно терять стоимость. Однако правильное распределение вложений может уменьшить зависимость результата от одного актива или сегмента и сделать портфель более устойчивым к отдельным потрясениям.

Поэтому главный принцип во время кризиса — не пытаться угадать один «безопасный» актив, а заранее построить структуру портфеля, в которой разные инвестиции выполняют разные функции. Именно такая дисциплина может помочь инвестору пережить периоды высокой волатильности и не принимать панические решения при падении рынка.

Телеканал 24 По материалам:

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