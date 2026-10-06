Фальшивые вакансии: как проверить агентство по трудоустройству в Польше

Одно из основных правил безопасного трудоустройства за рубежом – проверять не только вакансию, но и того, кто ее предлагает.

В 2025 году в Польше было идентифицировано 194 жертвы торговли людьми, а прокуратура открыла 78 производств. Проблема трудовой эксплуатации остается одним из ключевых вызовов Польше. Это признает даже польское правительство. С ростом числа мигрантов в Польше увеличивается спрос на труд, в частности, в сельском хозяйстве, строительстве и сезонных работах. Как результат это создает дополнительные риски трудовой эксплуатации.

Об этом сообщают в международной компании по трудоустройству Gremi Personal

Трудовая эксплуатация остается проблемой в ЕС

Эксперты отмечают, что проблема трудовой эксплуатации не ограничивается Польшей.

По данным Евростата, обнародованным в 2026 году, в 2024 году в странах ЕС было зарегистрировано 9678 жертв торговли людьми. Среди тех, в отношении кого была определена форма эксплуатации, 3391 человек, или 37%, стали жертвами торговли людьми в целях принудительного труда. Более того, доля таких жертв в ЕС в последние годы растет. Если в 2008—2018 годах она составляла 14−21%, то с 2019 года она уже стабильно выше — 28−41%.

При этом официальная статистика отображает только обнаруженную часть явления.

Как могут вербовать работников

Специалисты отмечают, что вербовка потенциальных жертв все чаще происходит через интернет, социальные сети и мессенджеры. Человеку предлагают работу с привлекательной оплатой, помощь с переездом и жильем, однако по приезде условия могут кардинально измениться.

Среди инструментов контроля — изъятие документов, угрозы, невыплата зарплаты, ограничение свободы передвижения и навязывание долгов.

Польская полиция среди тревожных сигналов также называет:

вакансии из неизвестных или непроверенных источников;

слишком высокую зарплату при минимальных требованиях к работнику;

спешка с выездом;

отсутствие четкой информации о работодателе;

проблемы с заключением договора;

требование оплатить деньги за услуги по трудоустройству еще до начала работы.

Особенно опасны ситуации, когда по приезде у работника отбирают паспорт или другие документы, не выплачивают зарплату, заставляют работать под угрозами, ограничивают свободу передвижения или создают искусственный долг. Такие обстоятельства могут свидетельствовать не только о нарушении трудового законодательства, но и о трудовой эксплуатации или торговле людьми.

Как проверить агентство по трудоустройству

Одно из основных правил безопасного трудоустройства за рубежом — проверять не только вакансию, но и того, кто ее предлагает.

В Польше легальность деятельности агентства труда можно проверить в официальном реестре Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ), доступном через систему STOR. По названию компании, номеру регистрации или NIP (налоговому идентификационному номеру в Польше) можно проверить, имеет ли она соответствующую запись в реестре и какими услугами занимается.

Не менее важно до выезда выяснить, кто является фактическим работодателем, получить письменный договор с четко определенными условиями работы и оплаты, выяснить график работы, место жительства, его стоимость и возможные отчисления из зарплаты.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что вопросы, которые помогут еще до трудоустройства понять, как на самом деле организована работа в компании. Первое, о чем нужно спросить, по каким критериям работодатель определяет успешность работы в должности. Еще один важный вопрос — как организовано взаимодействие между работниками и разными подразделениями. Следует также поинтересоваться, как компания действует в периоды повышенной нагрузки.