ПФУ в октябре пересчитает субсидии на новый отопительный сезон, но части людей нужно подать заявление

Для назначения жилищной субсидии подаются заявление и декларация

Для большинства граждан жилищную субсидию на отопительный сезон 2026−2027 годов пересчитают автоматически. Также автоматически определят ее размер для домохозяйств, у которых в неотопительный период субсидия составляла 0 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

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Как будут рассчитывать субсидию

Размер жилищной субсидии рассчитают с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Субсидию рассчитывают индивидуально для каждого домохозяйства. Ее размер зависит от количества членов домохозяйства, их доходов, перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.

За какой период учитывают доходы

При расчете субсидии на отопительный сезон 2026−2027 годов будут учитывать доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года.

Пенсию будут учитывать в размере начисленной пенсии за август 2026 года.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии

Обратиться за назначением жилищной субсидии следует гражданам, которые планируют получить ее впервые.

Также обратиться должны те, кто раньше получал субсидию, но по состоянию на 1 октября в домохозяйстве произошли изменения:

в составе зарегистрированных лиц;

в составе семьи члена домохозяйства;

в перечне жилищно-коммунальных услуг.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, которым субсидия на неотопительный период не была назначена, в частности, из-за наличия задолженности, которая уже погашена / оформлен договор реструктуризации или обжалован вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

Какие документы нужны

Для назначения жилищной субсидии подаются заявление и декларация. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться и другие документы, например:

договор найма (аренды) жилья — если заявитель проживает в арендованном жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности — если есть задолженность и заключен соответствующий договор;

справка ВПЛ — если внутренне перемещенное лицо обращается за субсидией по месту фактического проживания.

Как подать документы

Документы на назначение жилищной субсидии можно подать одним из следующих способов:

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

отправить документы по почте по адресу территориального органа Пенсионного фонда;

подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы можно подать через уполномоченные должностные лица территориальных общин, центры предоставления административных услуг или «Портал Дія».

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидию назначат с начала отопительного периода (с 1 октября). Если обращение поступит позже, субсидия будет назначена с месяца обращения.