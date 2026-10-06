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«Минималка» — 12 тыс. грн, минимальная пенсия по возрасту — 6500 грн. В Раде рассказали о новых социальных стандартах на 2027 год

Личные финансы
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Пока у государства нет достаточно средств, чтобы с 2027 года одномоментно установить социальные стандарты
Пока у государства нет достаточно средств, чтобы с 2027 года одномоментно установить социальные стандарты
В 2027 году в Украине могут пересмотреть социальные стандарты. Минимальную зарплату планируют установить на уровне 12 000 грн, минимальную пенсию по возрасту — 6500 грн, а прожиточный минимум — 7200 грн.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Какие социальные стандарты предлагают установить

По словам Гетманцева, в бюджете на 2027 год предлагается заложить следующие социальные стандарты:
  • минимальная зарплата — 12 000 грн;
  • минимальная пенсия по возрасту — 6 500 грн;
  • прожиточный минимум на одного человека — 7200 грн.
С 1 января 2027 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц предлагают установить на уровне 7488 грн., а для людей, потерявших трудоспособность, — 5832 грн.
Минимальную пенсию по возрасту предлагается повысить до 6500 грн. Также планируют предусмотреть полную ежемесячную выплату пенсий, назначенных или перечисленных на исполнение судебных решений.
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Отдельно предлагается пересмотреть подход к назначению пособия малоимущим семьям. Уровень обеспечения прожиточного минимума для его назначения должен составлять 100% для трудоспособных лиц и 150% для детей, утративших трудоспособность, и людей с инвалидностью.

Выплаты семьям с детьми

В рамках предлагаемых социальных стандартов планируется установить выплаты семьям с детьми:
  • пособие по беременности и родам — до 7 000 грн в месяц;
  • пособие по уходу за ребенком до года — до 8 000 грн;
  • пособие на ребенка с инвалидностью — до 12 500 грн;
  • «єЯсла» — 9000 грн в месяц, а для ребенка с инвалидностью — 14 000 грн;
  • «Пакет школьника» — 5 000 грн.
«Социальные стандарты должны отвечать реальным потребностям людей. Именно поэтому вместе с поиском дополнительного ресурса для бюджета предлагаем пересмотреть и базовые цифры, от которых напрямую зависят доходы и социальная защита миллионов наших граждан», — отметил Гетманцев.
В то же время, по его словам, у государства нет достаточно средств, чтобы с 2027 года одномоментно установить социальные стандарты на уровне фактического прожиточного минимума. Поэтому предлагается использовать доступные ресурсы для того, чтобы обеспечить их сближение как можно быстрее.
По словам Гетманцева, дополнительный ресурс бюджета-2027 в размере 225 млрд грн предлагается направить на социальную защиту, образование, медицину, поддержку экономики и резерв государства.
Самую большую сумму (140 млрд грн) предлагается направить на социальную защиту. Из них:
  • 100 млрд грн — дополнительно Пенсионному фонду;
  • 15 млрд грн — на поддержку людей и семей с низкими доходами;
  • 6,9 млрд грн — на поддержку семей с детьми;
  • по 5 млрд грн — на поддержку детей с инвалидностью и услуги для ветеранов и их семей.
Напомним, ранее Finance.ua уже писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует повысить минимальную заработную плату до 12 тыс. грн с 1 января 2027 года. Также комитет предлагает почти в три раза увеличить прожиточный минимум по сравнению с показателями, заложенными в проекте государственного бюджета на 2027 год. По мнению комитета, в условиях военного положения такая ситуация усугубляет социальное неравенство, способствует распространению крайних форм бедности и усиливает миграционные настроения среди населения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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