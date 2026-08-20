Без какой отметки украинцам откажут во временной защите

Чтобы избежать проблем с оформлением защиты в государствах-членах ЕС, украинцам советуют получать штамп о выезде из Украины еще на границе. Эта отметка прямо подтверждает дату выезда для миграционных служб в Европе.
В посольстве отметили: правило касается всех без исключения. Отметку ставят офицеры пограничной службы Украины во время пересечения границы.
Если человек находится за пределами Украины, официальную информацию о пересечении государственной границы можно получить в Главном центре обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. Обратиться можно через официальный сайт ведомства.
Более подробные рекомендации по оформлению временной защиты в ближайшее время опубликуют на сайтах Министерства иностранных дел и зарубежных дипломатических учреждений Украины.
Мы писали, что в Чехии ожидают сокращения количества новых заявлений от украинцев на временную защиту после изменения правил для мужчин призывного возраста. По оценкам чешских властей, количество обращений может уменьшиться на десятки процентов.
С 5 августа украинские мужчины, прибывшие в Чехию и не исполнившие военную обязанность в Украине, больше не будут иметь права на получение временной защиты.
Ранее Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев. Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.
Для этого нужно будет, например, показать штамп из загранпаспорта, подтверждающий легальное пересечение украинской границы, или предоставить документы, указывающие, что человек не подлежит мобилизации.