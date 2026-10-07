Лучшие страны для украинцев в 2026 году: где проще работать и получить долгосрочный статус

Для украинцев в 2026 году выбор страны для переезда все больше зависит не только от временной защиты. Важны стоимость жилья, возможность найти работу, владение языком и перспективы остаться в стране надолго. При этом условия значительно отличаются даже между популярными направлениями.

Германия, Польша, Чехия, Нидерланды и Канада. У каждой из этих стран есть свои преимущества и недостатки, потому универсального варианта для всех нет, сообщает Наиболее востребованными среди украинцев остаются. У каждой из этих стран есть свои преимущества и недостатки, потому универсального варианта для всех нет, сообщает Visit Ukraine.

Германия

Германия остается одним из наиболее системных направлений для украинцев. Страна предлагает временную защиту, доступ к рынку труда, медицинской помощи, социальной поддержке и интеграционным программам.

Разрешения на пребывание по § 24, которые действовали по состоянию на 1 февраля 2026 года, автоматически продлеваются до 4 марта 2028 года.

Работа и доход

Временная защита по § 24 позволяет работать без ограничений. Спрос на работников есть в медицине, уходе, логистике, строительстве, производстве, транспорте, гостинично-ресторанной сфере и IT.

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Для квалифицированной работы часто нужно подтвердить диплом или профессиональную квалификацию, а также владение немецким языком.

Для людей без профессии доступны вакансии на складах, производстве, логистике и сфере обслуживания. Однако работа без знания языка часто означает более низкую зарплату, физическую нагрузку и меньше возможностей для карьерного роста.

Государственная поддержка может включать выплаты для базовых расходов, оплату жилья и отопления в пределах установленного уровня, а также медицинское обеспечение.

Язык и интеграция

Немецкий язык — один из ключевых факторов успешного переезда. Государственные интеграционные курсы охватывают не только язык, но и историю, культуру и правовую систему страны.

Для работы на начальном уровне иногда достаточно A2-B1, но в медицине, образовании, государственном секторе и большинстве квалифицированных профессий обычно требуется более высокий уровень.

Жилье и стоимость жизни

Основная проблема крупных городов — поиск жилья. В Берлине, Мюнхене, Гамбурге и Франкфурте высок спрос на квартиры, поэтому арендодатели могут требовать подтверждения дохода, депозита и документов.

В небольших городах жилье более доступно, но вакансий может быть меньше. Поэтому часто приходится выбирать между более низкой стоимостью проживания и большим количеством возможностей для работы.

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К преимуществам Германии относятся сильный рынок труда, развитая медицина, социальная система и перейти с временной защиты на другой тип разрешения. Среди недостатков дорогая аренда, сложный язык и большое количество формальностей.

Польша

Польша остается одним из самых популярных направлений благодаря близости к Украине, языковому сходству, культурным связям и большому украинскому обществу.

В 2026 году основным подтверждением временной защиты является PESEL со статусом UKR. Легальное пребывание людей с этим статусом продлено до 4 марта 2027 года, а на уровне ЕС согласовано дальнейшее продление временной защиты до 2028 года.

Также в 2026 году действует возможность получить карту CUKR при установленных условиях. Она дает более стабильный статус и полный доступ к рынку труда без дополнительного разрешения, но меняет правила доступа к некоторым видам социальной поддержки.

Работа и язык

Украинцы из PESEL UKR могут работать без особого разрешения, если работодатель своевременно уведомит службу занятости.

Спрос есть на работников в производстве, логистике, строительстве, торговле, сфере ухода, гостинично-ресторанной отрасли и пищевой промышленности. Со знанием польского языка можно также претендовать на вакансии в офисах, образовании, медицине, финансах и IT.

Польским языком обычно легче овладеть на бытовом уровне из-за его сходства с украинским. Однако для работы с клиентами, документами и профессиями с высокой ответственностью требуется уверенное владение языком.

Социальная поддержка и жилье

После изменений в 2026 году социальная помощь стала более ограниченной и зависит от статуса, дохода и конкретных обстоятельств. Люди с PESEL UKR сохраняют доступ к рынку труда и отдельным семейным выплатам.

Польша — не самая дорогая страна ЕС, однако аренда в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске заметно выросла. В небольших городах жилье дешевле, но рынок труда может быть уже.

Главные преимущества Польши — близость к Украине, большая украинская община, относительно простой язык и возможность быстро выйти на работу. Среди недостатков — конкуренция за жилье и более строгие правила социальной поддержки.

Чехия

Чехия подходит украинцам, которые хотят оставаться в Центральной Европе, работать и готовы учить чешский язык. Страна имеет развитую инфраструктуру и широкую сеть образовательных и консультационных центров.

Работа и расходы

Получатели временной защиты имеют свободный доступ к рынку труда без дополнительного разрешения. Спрос на работников производства, строительства, логистики, складов, транспорта, ресторанов, сферы ухода и технических профессий.

Главной проблемой остается жилье. В Праге и Брно высокая конкуренция за аренду, а владельцы часто требуют подтверждения дохода, депозит и долгосрочный договор.

В регионах жилье дешевле, но возможностей для работы и обучения меньше.

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Перспектива остаться надолго

В Чехии действует специальный долгосрочный статус для самодостаточных владельцев временной защиты. Он ориентирован на людей, которые прожили в стране не менее двух лет, работают, платят налоги, имеют жилье и не зависят от гуманитарной помощи.

То есть Чехия позволяет постепенно перейти от временной защиты к более стабильному статусу, однако такая возможность предполагает финансовую самостоятельность.

Среди преимуществ страны — близость к Украине, умеренные расходы по сравнению с частью Западной Европы, понятный рынок труда и относительно доступный язык. Основные недостатки — дорогая аренда в Праге и Брно и конкуренция за вакансии.

Нидерланды

Нидерланды привлекают сильной экономикой, высоким уровнем жизни, хорошими трудовыми стандартами и социальной инфраструктурой. Одновременно именно жилье остается одной из главных проблем страны.

Украинцы, уже пользовавшиеся временной защитой в ЕС до 5 августа 2026 года, сохраняют право на пребывание, работу и доступ к услугам в Нидерландах до 4 марта 2028 года.

Работа и язык

Востребованные работники в логистике, портовой сфере, тепличном хозяйстве, сельском хозяйстве, строительстве, уходе, гостиничном бизнесе и IT.

Английский может помочь найти работу в международной компании. Однако для долгосрочной карьеры и общения с местными клиентами нужен нидерландский.

Жилье — главный вызов

Нидерланды имеют постоянный дефицит жилья. Частная аренда дорогая и конкурентная, а муниципальные центры размещения могут быть переполнены.

Стоимость продуктов, транспорта, медицинских услуг и аренды выше, чем в Польше или Чехии. Даже при высокой зарплате значительная часть дохода может уходить на жилье, особенно в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Гааге.

Преимущества страны — высокий уровень жизни, хорошие трудовые права, развитая медицина и сильная экономика. Основные минусы — дефицит жилья и высокая стоимость повседневной жизни.

Канада

Канада может подойти украинцам, которые рассматривают переезд за пределы Европы, имеют родственников или знакомых в стране, знают английский или французский и готовы строить долгосрочный план.

В то же время, в 2026 году не стоит рассчитывать на прежний масштаб программы CUAET: она закрыта для новых заявителей, а действующие меры в основном касаются тех, кто уже приехал в Канаду.

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Работа и возможности

Для украинцев, прибывших по CUAET и связанным мероприятиям до 31 марта 2024 года, срок подачи заявления на продление разрешения на работу продлен до 31 марта 2027 года. Разрешение можно продлить сроком до трех лет при условии соблюдения требований программы.

Новым кандидатам следует рассматривать общие иммиграционные, гуманитарные, семейные, учебные и рабочие программы.

Канада нуждается в работниках в строительстве, уходе, медицине, сельском хозяйстве, логистике, производстве, сфере обслуживания и некоторых технических профессиях.

Жилье, медицина и климат

В Торонто и Ванкувере аренда очень дорогая, а поиск жилья конкурентный. В Альберте, Манитобе, Саскачеване и некоторых небольших городах расходы могут быть ниже, однако возможности для работы и доступ к специализированной медицине зависят от конкретного региона.

Канада существенно отличается от Украины по климату. В некоторых провинциях зимы долгие и очень холодные, тогда как в Британской Колумбии климат более мягкий, но более влажный.