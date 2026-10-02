Украинцам в Польше не стоит откладывать оформление карты CUKR в последние месяцы. Формально время есть — подать заявление можно до 4 марта 2028 года, но если сотни тысяч людей сделают это одновременно, возрастает риск отложенной нагрузки.

По оценке Dopomo , в ближайшие годы ожидаются четыре волны, связанные с пребыванием украинцев в Польше.

Кто может получить карту CUKR

Карта CUKR — это трехлетнее разрешение на временное пребывание для людей, которые находятся в Польше под временной защитой.

Получить ее могут те, кто:

имел статус UKR 4 июня 2025;

имеет этот статус в день подачи заявления;

имел статус UKR непрерывно не менее 365 дней.

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Статус UKR — это соответствующая отметка в реестре PESEL для людей с временной защитой.

Карта CUKR освобождает владельца от необходимости документально подтверждать цель пребывания и источники дохода. Поэтому она простейший путь к дальнейшему легальному пребыванию.

Что нужно понимать о cроках

Подать заявление можно до завершения действия временной защиты — до 4 марта 2028 года. При этом человек должен иметь статус UKR в день подачи заявления в соответствии со ст. 42c спецзакона.

Первое издание отчета, на которое ссылался Dziennik Gazeta Prawna, называло 4 марта 2027 конечной датой подачи заявлений. Однако в разделе «Исправление» в конце отчета это пояснение было скорректировано.

Заявления, поданные до 4 марта 2027 года, имеют гарантированное законом легальное пребывание до завершения рассмотрения дела в соответствии со ст. 42x спецзакон.

В то же время, не стоит откладывать заявление на последний момент. Чем больше заявлений поступит в последние месяцы, тем больше риск, что они в то же время накопятся в воеводских управлениях.

Что дальше: четыре волны до 2031 года

В ближайшие годы работа с документами для украинцев фактически распределится на четыре этапа. Это не прогноз, а даты и процедуры, вытекающие из законодательства. Все эти процессы будут касаться 16 воеводских управлений.

Первая волна — заявления на карту CUKR

Подать заявление на карту CUKR можно до 4 марта 2028 года.

По оценке Dopomo, право на карту могут иметь около 750 тысяч человек, тогда как поданных заявлений сейчас 24,6 тысяч. Если значительная часть заявителей будет ждать до последних недель, наибольшая нагрузка на управление придется именно на период до 4 марта 2028 года.

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Отдельной проблемой могут стать заявления с формальными недостатками. Каждое такое дело означает дополнительную работу для управления, тогда как полностью оформленное заявление позволяет сразу перейти к его рассмотрению.

Вторая волна — получение готовых карт

Следующий этап — непосредственное получение карт CUKR.

Готовую карту следует забрать лично в одном из 16 воеводских управлений в течение 60 дней после сообщения. Количество таких визитов зависит от того, сколько людей фактически получит CUKR.

Если человек не заберет карту в установленный срок, он ее теряет и не получает разрешение. Уплаченные за это платежи также не возвращают.

Третья волна — завершение действия карт CUKR

Карта CUKR выдается на три года. В то же время законодательство не предусматривает ни его возобновления, ни упрощенной процедуры получения следующего разрешения. Поэтому по истечении срока действия карты ее владельцам придется возвращаться к обычным процедурам и подавать полный пакет документов.

Эта волна может прийтись на 2029−2031 годы. Если карту получит хотя бы половина людей, имеющих на нее право, в воеводские управления в этот период могут поступить даже несколько сотен тысяч полных заявлений на временное или постоянное пребывание.

Они прибавятся к уже имеющемуся потоку. Для сравнения, в 2025 году было подано 509,2 тысяч заявлений на временное пребывание.

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Четвертая волна — статус долгосрочного резидента ЕС

По прошествии пяти лет пребывания владельцы CUKR смогут претендовать на статус долгосрочного резидента ЕС.

В то же время период временной защиты не засчитывается к этим 5 годам. Период с картой CUKR исчисляется со дня ее получения. Поэтому те, кто получит карту в 2026 или 2027 году, смогут достичь пятилетнего срока не раньше 2031 года.

Для получения статуса также потребуется знание польского языка как минимум на уровне B1.