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Минфин США ввел санкции против финансовой сети, через которую россия и Иран обходили санкционные ограничения

Мир
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Санкция против сети A7 были введены в рамках операции «Экономический изгой»
Санкция против сети A7 были введены в рамках операции «Экономический изгой»
Министерство финансов США ввело санкции против сети A7, которую американские власти связывают с россией и использованием финансовых механизмов для обхода санкций Ираном. Ограничения направлены против теневой банковской инфраструктуры, помогающей перемещать незаконные средства и скрывать финансовые операции.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Министерство финансов США.

США усиливают санкционное давление на сеть A7

Санкция против сети A7 были введены в рамках операции «Экономический изгой» — кампании санкционного давления США на Иран.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов наложило санкции на сеть и определило ее как серьезную транснациональную преступную организацию.
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Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при ведомстве предложила правило, запрещающее перевод средств в рамках транзакций, к которым привлечены субагенты сети A7.
«Министерство финансов ликвидирует финансовую инфраструктуру, позволяющую Ирану и другим противникам обходить санкции, перемещать незаконные средства и подрывать целостность глобальной финансовой системы», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Как работает сеть A7

Сеть A7 была создана и поддерживалась лицами, в отношении которых США применили санкции с целью обхода санкционных ограничений. Она построила глобальную сеть субагентов — компаний, специально предназначенных для маскировки платежей, связанных с подсанкционными секторами и лицами, под видом обычной коммерческой деятельности.
Сеть A7 использовалась Ираном, в частности Корпусом стражей исламской революции, а также россией. Она действовала как специально созданный механизм уклонения от санкций и отмывания денег, связанный с российскими незаконными финансовыми операциями.
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По состоянию на январь 2026 года A7 заявляла, что обрабатывает более 2 000 транзакций в день с общим объемом более 7,5 трлн рублей (91,5 млрд долларов) или примерно 13 процентов от объема внешнеторговых операций россии в 2025 году.
Субагенты сети A7 также предоставляли услуги киберпреступникам, в частности тем, кто использует программы-вымогатели и занимается закупками товаров, подпадающих под ограничения. Также они способствовали продаже иранской нефти и закупке оружия.
По материалам:
Європейська правда
СанкцииСШАроссияИран
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