В Польше зафиксировали рекордную инфляцию из-за топливного кризиса
Инфляция в Польше в сентябре ускорилась до самого высокого уровня с середины 2025 года на фоне резкого роста цен на топливо.
Об этом сообщает Bloomberg.
Инфляция в Польше выросла до 4%
Так, в сентябре потребительские цены в стране выросли предварительно на 4% по сравнению с прошлым годом. В августе этот показатель составил 3,4%.
Польша является импортером энергоносителей, поэтому инфляция в стране ускоряется из-за очередного витка эскалации между США и Ираном. Последнее уже привело к росту цены на нефть в этом месяце примерно на 12 долларов за баррель.
Правительство Дональда Туска уже отменило ограничение цен на топливо. В то же время, его попытки ввести налог на сверхприбыли в энергетической отрасли и использовать полученные средства для оказания определенной помощи водителям были сорваны президентом Каролем Навроцким, связанным с оппозицией.
Общая инфляция в Польше превышает диапазон терпимости центрального банка (2,5% плюс-минус один процентный пункт). Это усиливает давление на местный Нацбанк по поводу жесткости монетарной политики и подкрепляет аргументы в пользу повышения учетной ставки.
«При отсутствии ограничения цен на горючее или снижении цен на энергоносители общая и базовая инфляция должны продолжать ускоряться в ближайшие месяцы и оставаться вне целевого диапазона в течение нескольких кварталов», — предупреждают аналитики лондонской JB Drax Honore.
Что будет со ставками
Глава центробанка Адам Глапинский прогнозирует, что процентные ставки останутся неизменными на уровне 3,75% в этом году и, возможно, вплоть до середины следующего года.
В то же время, не исключено, что обсуждение повышения ставок начнется уже в следующем месяце. Решения по учетной ставке могут принять в ноябре, если прогнозы центробанка покажут, что инфляция будет длительное время оставаться выше 4%.
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