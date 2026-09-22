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Польша стала крупнейшим покупателем золота среди центробанков

Банковские металлы
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Наибольшие официальные запасы золота в мире имеют США
Наибольшие официальные запасы золота в мире имеют США
Центральные банки продолжают активно пополнять золотые резервы в 2026 году, хотя их политика стала более разнонаправленной. Больше всего золота в этом году приобрела Польша — около 90 тонн.

Какие страны больше всего покупали золото

По данным исследования BestBrokers на основе данных World Gold Council, Польша добавила в резервы 20,2 тонны золота в январе, 11,2 тонны в феврале, 14 тонн в марте, 18,2 тонны в апреле и 18,6 тонны в мае.
Еще 26,4 тонны было куплено летом. С 2023 года запасы золота Польши выросли более чем на 400 тонн, а страна вошла в десятку крупнейших держателей золота среди государств.
Вторым по объему покупателем в 2026 году стал Китай, который увеличил золотые резервы на 60 тонн. Узбекистан приобрел 40,4 тонны, Казахстан — 28,7 тонны, Чехия — 12,5 тонны. Сингапур и Чили увеличили запасы на 10 тонн и 9,5 тонн соответственно.
Центральные банки продолжают активно пополнять золотые резервы
Центральные банки продолжают активно пополнять золотые резервы

Некоторые центробанки сокращают запасы

В то же время, отдельные центробанки сокращали золотые резервы. Крупнейшим продавцом стала Турция, которая уменьшила официальные запасы на 84,5 тонны. россия заняла второе место по объему продаж, сократив резервы на 49,8 тонн с начала года.
Всего в первом квартале центробанки прибавили в резервы около 244 тонн золота. Во втором квартале спрос ускорился: центробанки и другие официальные учреждения приобрели 289 тонн, что более чем в пять раз превысило пересмотренный показатель первого квартала. За первое полугодие спрос составил около 345 тонн.
По данным World Gold Council, 89% центробанков, опрошенных в 2026 году, ожидают роста мировых официальных золотых резервов в течение следующих 12 месяцев, а рекордные 45% прогнозируют увеличение запасов.
В 2026 году центробанки покупают золото более избирательно
В 2026 году центробанки покупают золото более избирательно
Авторы исследования отмечают, что в 2026 году центробанки покупают золото более избирательно. Оно остается инструментом диверсификации резервов и защиты от геополитических и экономических рисков, но в то же время отдельные страны используют его для управления ликвидностью.

Кто имеет самые большие запасы золота

Наибольшие официальные запасы золота в мире имеют США — 8133,46 тонны, или 81,4% его валютных резервов. Далее следуют Германия (3349,48 тонны), Италия (2451,83 тонны), Франция (2436,97 тонны) и Китай (2366,33 тонны).
В то же время Канада и Норвегия официально не имеют золота в международных резервах. Канада полностью продала золотые запасы, а Норвегия сохранила всего семь золотых слитков и монеты для исторических и выставочных целей.
По материалам:
Фінансовий клуб
ЗолотоБанковские металлы
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