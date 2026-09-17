Цены на золото продолжили снижаться Сегодня 18:22 — Банковские металлы

Золото продолжило дешеветь после того, как Федеральная резервная система США впервые за 3 года повысила процентную ставку и дала сигнал о возможном дальнейшем усилении монетарной политики.

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Золото торгуется около 4270 долларов за унцию после падения примерно на 2% за предыдущие 3 сессии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Федеральный комитет по открытому рынку единогласно повысил целевой диапазон ставки на 0,25 процентного пункта — до 3,75−4%. Новые прогнозы ФРС предусматривают ставку на уровне 4,1% в конце 2026 г., что указывает на возможность еще одного повышения до конца года.

Рынки восприняли решение ФРС как «ястребиный» сигнал. Доллар после объявления решения укрепился, в то время как высокие процентные ставки оказывают дополнительное давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода.

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В ФРС объяснили решение тем, что инфляция в США остается повышенной. Регулятор заявил, что повышение ставки должно способствовать более быстрому возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.