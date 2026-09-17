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Цены на золото продолжили снижаться

Банковские металлы
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Золото продолжило дешеветь после того, как Федеральная резервная система США впервые за 3 года повысила процентную ставку и дала сигнал о возможном дальнейшем усилении монетарной политики.
Золото торгуется около 4270 долларов за унцию после падения примерно на 2% за предыдущие 3 сессии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Федеральный комитет по открытому рынку единогласно повысил целевой диапазон ставки на 0,25 процентного пункта — до 3,75−4%. Новые прогнозы ФРС предусматривают ставку на уровне 4,1% в конце 2026 г., что указывает на возможность еще одного повышения до конца года.
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Рынки восприняли решение ФРС как «ястребиный» сигнал. Доллар после объявления решения укрепился, в то время как высокие процентные ставки оказывают дополнительное давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода.
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В ФРС объяснили решение тем, что инфляция в США остается повышенной. Регулятор заявил, что повышение ставки должно способствовать более быстрому возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.
Утром 17 сентября спотовое золото торговалось около 4274 долларов за унцию. Серебро обошлось около 63,28 доллара, тогда как платина и палладий также демонстрировали незначительный рост.
По материалам:
УНН
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