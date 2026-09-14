Китайцы нашли месторождение различных полезных ископаемых в океане Сегодня 23:23 — Банковские металлы Китайцы нашли месторождение различных полезных ископаемых в океане, Фото: ілюстративне

Ученые обнаружили чрезвычайно перспективное месторождение целого набора разнообразных полезных ископаемых, среди которых богатые залежи золота и серебра.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на китайское государственное телевидение CCTV.

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О чем идет речь

Исследователи нескольких китайских научных учреждений отправились в море на судне Xiang Yang Hong 10 — одном из первых крупных океанографических кораблей, спроектированных и построенных в Китае. В общей сложности экспедиция длилась 18 дней и включала семь погружений на значительную глубину.

Впрочем, открытию предшествовали более десятка предыдущих исследований. Как рассказывает автор публикации, в ходе этих работ ученые обнаружили десятки высокотемпературных гидротермальных источников на глубинах от 700 до 1500 метров. Температура жидкости, выходящей из морского дна, превышала 315 градусов Цельсия.

Последующие исследования позволили команде обнаружить во впадине западной части Тихого океана «новый и очень большой» участок, перспективный для добычи полезных ископаемых. Она расположена в пределах исключительной экономической зоны Китая, хотя точные координаты месторождения не разглашаются.

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Месторождение состоит из трех массивных конусообразных сульфидных образований. Предыдущий лабораторный анализ показал, что руда преимущественно содержит экономически важные минералы — халькопирит, пирит и сфалерит.

Золото, серебро

Особое внимание ученых привлекла концентрация драгоценных металлов. Содержание золота в отдельных образцах достигает 15,4 г на тонну руды, а серебра — 1,27 килограмма на тонну.

Средние показатели золота и серебра, по сообщению китайских государственных СМИ, оказались значительно выше, чем в месторождениях на суше.

«Большой участок морского дна имеет очень высокую ценность для освоения», — заявил заместитель декана Института океанической инженерии Университета Цинхуа Сун Шицзи, один из руководителей проекта.

Объяснение специалистов

Такие залежи формируются в результате работы гидротермальных источников. Чрезвычайно горячая вода, насыщенная металлами, выходит из трещин на дне океана и резко охлаждается при контакте с почти ледяной морской водой. В результате металлы вступают в реакцию по соединениям серы и оседают в виде твердых сульфидных минералов.

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Открытие имеет значение не только для потенциальной добычи ресурсов. По словам Сун Шицзи, в районе активного гидротермального поля есть уникальные биологические сообщества, приспособленные к жизни в экстремальных условиях. По мнению исследователей, их изучение поможет лучше понять, как живые организмы выживают в средах с чрезвычайными температурами и давлением.