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Как добывать редкие металлы из промышленного мусора: что придумали в Китае

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Как добывать редкие металлы из промышленного мусора: что придумали в Китае
Как добывать редкие металлы из промышленного мусора: что придумали в Китае
Китай представил промышленную систему, позволяющую получать редкие металлы из отходов литиевого производства.
Речь идет о рубидиях и цезиях — элементах, используемых в высокотехнологичных отраслях, в частности при производстве аккумуляторов, атомных часов и квантовых систем.
Об этом пишет Interesting Engineering.

О чем идет речь

Новую установку запустили в провинции Цзянси. Ее разработкой и внедрением занимались Институт процессной инженерии Китайской академии наук совместно с Ganfeng Lithium. Созданная ими производственная линия рассчитана на переработку до 500 тонн сырья в год.
Потребность в таковой технологии связана с особенностями самих металлов. Рубидий и цезий редко встречаются в земной коре в виде отдельных крупных месторождений. Они могут содержаться в небольших концентрациях в литиевых рудах и рассоле соленых озер. Из-за низкого содержания и сложных химических связей традиционное извлечение этих элементов является дорогостоящим и технологически сложным. В результате, ценные компоненты часто оставались в отвалах после переработки литиевого сырья.
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Новая установка должна изменить этот подход. Вместо большого количества традиционных резервуаров она использует 17 колонн, распределенных между четырьмя основными секциями обработки. Одна такая колонна может обеспечивать эффективность, эквивалентную 15 обычным ступеням очистки. Благодаря этому расходы растворителей сокращаются на 40%, а площадь оборудования — более чем вдвое.
Процесс базируется на дифференциальной противоточной экстракции. Как утверждается, система способна изымать более 98% доступного цезия и более 95% рубидия. При этом конечные продукты — карбонат цезия и карбонат рубидия — имеют чистоту более 99,9% и уже продаются коммерческими партиями.
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В публикации говорится, что технология имеет не только промышленное, но и стратегическое значение для Китая. Ранее страна в значительной степени зависела от импорта руды цезия, в частности из Канады, Австралии и Зимбабве. В то же время значительные запасы рубидия и цезия содержатся в китайских литиевых рудах и соляных рассолах.
Запуск новой линии позволяет превращать промышленные отходы в источник критически важного сырья.
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Учитывая дальнейшее развитие квантовых сетей, солнечных элементов и других технологий, спрос на специализированные металлы может расти. Как отмечают в китайской академии наук, новая конструкция уже демонстрирует возможность масштабирования технологии для более широкого коммерческого применения.
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Ранее мы писали, что китайцы обнаружили чрезвычайно перспективное месторождение целого набора разнообразных полезных ископаемых, среди которых богатые залежи золота и серебра.
По материалам:
Finance.ua
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