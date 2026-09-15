0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские автопроизводители дали новые гарантии на свои авто

Технологии&Авто
11
Китайские автопроизводители дали новые гарантии на свои авто
Китайские автопроизводители дали новые гарантии на свои авто
Новые гарантии китайских автопроизводителей на свои модели удивляют европейских автопроизводителей, сталкивающихся с серьезной конкуренцией.
Об этом пишет Supercar Blondie.
Отмечается, что китайские автокомпании вызывают озабоченность на Западе, поскольку стремятся утвердить свое доминирование, особенно в сегменте электромобилей. Более того, производители из КНР намерены конкурировать с европейскими брендами не только посредством низких цен и передовых технологий, но и длительных гарантий.
Китайские компании Omoda и Jaecoo начали предоставлять новую семилетнюю гарантию на свои автомобили без ограничения пробега, включающего в себя семь лет помощи на дороге.
В издании напомнили, что многие автопроизводители предоставляют гарантию, действующую до семи лет или до определенного пробега. Однако Omoda и Jaecoo решили не ущемлять максимальный пробег.
В издании добавили, что многие другие производители предоставляют более скромные гарантии. К примеру, Tesla предлагает гарантию на четыре года или 50 000 миль (80 000 км) пробега. Шведский бренд Polestar предлагает три года гарантии, а Volkswagen для самых доступных моделей — три года или 60 000 миль (96 500 км).
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems