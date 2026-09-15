Китайские автопроизводители дали новые гарантии на свои авто

Отмечается, что китайские автокомпании вызывают озабоченность на Западе, поскольку стремятся утвердить свое доминирование, особенно в сегменте электромобилей. Более того, производители из КНР намерены конкурировать с европейскими брендами не только посредством низких цен и передовых технологий, но и длительных гарантий.
Китайские компании Omoda и Jaecoo начали предоставлять новую семилетнюю гарантию на свои автомобили без ограничения пробега, включающего в себя семь лет помощи на дороге.
В издании напомнили, что многие автопроизводители предоставляют гарантию, действующую до семи лет или до определенного пробега. Однако Omoda и Jaecoo решили не ущемлять максимальный пробег.
В издании добавили, что многие другие производители предоставляют более скромные гарантии. К примеру, Tesla предлагает гарантию на четыре года или 50 000 миль (80 000 км) пробега. Шведский бренд Polestar предлагает три года гарантии, а Volkswagen для самых доступных моделей — три года или 60 000 миль (96 500 км).