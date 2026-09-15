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Самые выносливые автомобильные бренды — рейтинг

Технологии&Авто
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Внедорожник Toyota в пустыне
Внедорожник Toyota в пустыне
Пробег более 400 тысяч км — очень высокая планка даже для надежного автомобиля. Однако у некоторых брендов гораздо больше шансов ее преодолеть: исследование показало, что Toyota опередила ближайших конкурентов в несколько раз.
Компания iSeeCars проанализировала данные более 395 млн автомобилей, чтобы определить, какие марки чаще всего могут достичь отметки в 250 тысяч миль, или примерно 402 тысяч км. Средний показатель для 33 брендов составляет всего 5,4%.

Toyota значительно опередила конкурентов

Лидером рейтинга стала Toyota — 19,7% автомобилей этой марки имеют шансы преодолеть 250 тысяч миль. Это в 3,7 раза больше среднего показателя среди всех брендов.
Первые четыре позиции заняли японские производители:
  • Toyota — 19,7%;
  • Lexus — 14,4%;
  • Honda — 13,3%;
  • Acura — 9,5%.
Пятое место заняла американская GMC с результатом 5,8%, а шестой стала Mazda — 5,3%. Ни одна из марок, оказавшихся ниже в рейтинге, не превысила отметку в 5%.
Среди обычных не премиальных брендов Toyota также стала лидером с показателем 19,7%. Далее следуют Honda — 13,3%, GMC — 5,8% и Mazda — 5,3%. В премиальном сегменте наилучшие результаты показали Lexus — 14,4% и Acura — 9,5%.
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На другом конце рейтинга оказались FIAT с показателем 0,2%, а также Jaguar, MINI и Maserati — у них этот показатель составляет 0%.
В то же время, авторы исследования отмечают, что такие результаты не означают ненадежность каждого автомобиля этих марок. На ресурс машины оказывают влияние условия эксплуатации, обслуживания и интенсивность использования.
Исследователи также отмечают, что 250 тысяч миль очень высокая планка для любого автомобиля. Поэтому приведенные цифры следует воспринимать как статистическую вероятность, а не гарантию того, что конкретная машина проедет такой пробег. В то же время, рейтинг демонстрирует существенное преимущество Toyota, Lexus, Honda и Acura по шансам достичь этой отметки.
По материалам:
uamotors
Авто
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