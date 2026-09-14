Новые автобусы почти удвоили результат, но рынок за год сократился на 19% Сегодня 05:23 — Технологии&Авто Новые автобусы почти удвоили результат, но рынок за год сократился на 19%

В августе в Украине купили 494 новых и подержанных автобуса — почти столько же, как в июле, но на 19,0% меньше, чем год назад.

Новых автобусов стало на 78,9% больше за месяц; этот рост практически компенсировал сокращение внутренних перепродаж.

Внутренний рынок сформировал 49,8% всех покупок, импортированные б/у автобусы — 22,7%, а новые — 27,5%. В годовом сравнении возрос только импорт б/у автобусов: на 21,7%.

По сравнению с июлем общий объем уменьшился всего на 5 автобусов. В то же время внутренних перепродаж стало на 61 меньше, импортированных подержанных — на 4 меньше, а новых автобусов — на 60 больше.

В 13-месячной динамике больше всего автобусов купили в ноябре 2025 года — 650, меньше всего в феврале 2026 — 380. Июльский обзор рынка автобусов дает контекст к предыдущему выпуску серии.

Августовский итог состоит из трех взаимоисключающих частей:

Внутренние перепродажи — 246 автобусов, или 49,8%. Это на 19,9% меньше, чем в июле и на 35,8% меньше, чем год назад.

Импортированные подержанные — 112 автобусов, или 22,7%. За месяц объем снизился на 3,4%, а за год вырос на 21,7%.

Новые автобусы — 136, или 27,5%. Это на 78,9% больше месяца и на 0,7% больше года.