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Google распростилась с Pixel Tablet: новых моделей не будет

Технологии&Авто
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Pixel Tablet от Google
Pixel Tablet от Google
Google окончательно прекратила продажу своего планшета Pixel Tablet. Устройство исчезло не только из официального Google Store, но и из ассортимента крупных ритейлеров.
В то же время, компания не оставит владельцев гаджета без программной поддержки — обновление для него будут выходить еще несколько лет.

Google закрыла проект Pixel Tablet

О прекращении продаж Pixel Tablet сообщает Android Central. Сначала устройство обозначили как «нет», а впоследствии страницу планшета полностью удалили из Google Store. Гаджет также исчез из ассортимента Amazon и Best Buy, поэтому официально купить новый Pixel Tablet теперь невозможно.
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Первоначально Google якобы планировала выпустить второе поколение планшета в 2025 году, а третье — в 2027-м. Однако из-за слабых продаж и проблем с прибыльностью компания отказалась от этих планов еще в 2024 году.
После этого появлялись сообщения о возможном прекращении производства, однако Google продолжала продавать первое поколение, пока не кончились складские запасы. Судя по всему, окончательно они иссякли только в 2026 году.

Что известно о Pixel Tablet

  • Google представила Pixel Tablet в 2023 году.
  • Его стартовая цена составила $499.
  • Особенностью устройства была комплектная док-станция с зарядкой, которая должна была превращать планшет в своеобразный смарт-дисплей для умного дома.
  • Несмотря на такую ​​концепцию, устройство не получило широкой популярности среди пользователей и обозревателей. В конце концов, Google отказалась от дальнейшего развития планшетной линейки.
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Владельцам Pixel Tablet в то же время не стоит переживать из-за прекращения продаж. Компания планирует продолжать программную поддержку устройства и выпускать системные обновления до середины 2028 года.
Однако ждать следующего поколения Pixel Tablet, вероятнее всего, не стоит — Google полностью свернула свою планшетную программу.
По материалам:
Телеканал 24
Google
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