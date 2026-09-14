Android получил функцию быстрого переноса данных между менеджерами паролей 14.09.2026, 00:30 — Технологии&Авто Новая функция работает на уровне операционной системы

Google запускает новую функцию в Android, позволяющую пользователям быстро и безопасно переносить пароли и ключи доступа между совместимыми менеджерами паролей.

Ранее процесс смены сервиса требовал загрузки незашифрованных CSV-файлов, а ключи доступа вообще нельзя было перенести — их приходилось создавать заново.

Новая функция работает на уровне операционной системы. Android теперь координирует передачу данных всего за несколько нажатий. Для этого необходимо открыть приложение менеджера паролей и выбрать опцию импорта или копирования данных из другого сервиса.

Далее система автоматически определяет доступных менеджеров на устройстве, предлагает выбрать нужный, после чего пользователь подтверждает операцию. Все данные переносятся между приложениями быстро и защищенно.

Какие менеджеры паролей поддерживаются

На момент запуска функция поддерживается четырьмя сервисами: Google Password Manager, 1Password, Bitwarden и Dashlane. Компания подтвердила, что в ближайшее время к перечню присоединятся и другие партнеры.