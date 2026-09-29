В Польше изменят правила оплаты труда

Европейский Союз постепенно вводит новые правила прозрачности оплаты труда, которые должны сделать более понятными отличия в зарплатах мужчин и женщин. Для крупных компаний это будет означать не только новую отчетность, но и более детальный анализ всех составляющих вознаграждения работников.
Как пишет inpoland, согласно директиве ЕС по прозрачности оплаты труда, работодателям придется анализировать зарплаты и рассчитывать гендерный разрыв в оплате труда. Поначалу новые требования по отчетности будут касаться компаний, в которых работают более 250 работников.
Что будут учитывать при анализе зарплат
При расчете разрыва в оплате труда будут учитываться не только базовый оклад. В анализ будут входить почасовые или месячные ставки, премии, надбавки за выслугу лет, праздничные и квартальные бонусы.
Также будут учитываться доплаты за работу на вредном производстве, сверхурочную работу, ночные смены и работу в праздничные дни.
Кроме непосредственных выплат анализ будет охватывать и отдельные дополнительные выплаты и льготы. Среди них — медицинские пакеты, спортивные карты, карты на обед, помощь на жилье и горючее, больничные, которые работодатель выплачивает за первые 33 дня нетрудоспособности, а также выходное пособие и компенсации в связи с увольнением.
В то же время компенсацию за дистанционную работу, пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком в анализ не будут включать.
Работодателям придется обосновывать разницу в зарплатах
Новые правила предусматривают больше внимания к тому, как именно работодатели определяют уровень оплаты труда. Если два работника выполняют одинаковую работу, но получают разные зарплаты, компания должна будет иметь конкретные критерии, объясняющие такую разницу.
Среди таких критериев могут быть:
- опыт,
- объем обязанностей,
- результаты работы,
- другие объективные факторы, связанные с выполняемой работой.
В то же время важно будет доказать, что правила определения зарплаты объективны и не имеют дискриминационного характера.
Работники также получат более широкий доступ к информации об оплате труда. Они смогут получать данные о средней зарплате людей, выполняющих одинаковую работу или работу равной ценности, с распределением мужчин и женщин.
Как новые правила уже действуют в Польше
Полное введение директивы ЕС о прозрачности оплаты труда в Польше еще ожидается. Конечный срок для стран-членов ЕС по внедрению этих правил истек 7 июня 2026 года, однако большинство государств не успели своевременно ввести все необходимые нормы.
В Польше часть правил действует с 24 декабря 2025 года. В частности, работодатели должны уведомлять кандидатов об уровне будущей зарплаты уже на этапе собеседования. Это должна быть конкретная сумма или диапазон.
Кроме того, работодателям запрещено спрашивать у кандидатов, сколько они зарабатывали на предыдущем месте работы.
Дальнейшее внедрение директивы должно расширить доступ работников к информации об оплате труда и сделать более прозрачными отличия в заработках.