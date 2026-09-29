В Польше изменят правила оплаты труда

Европейский Союз постепенно вводит новые правила прозрачности оплаты труда, которые должны сделать более понятными отличия в зарплатах мужчин и женщин. Для крупных компаний это будет означать не только новую отчетность, но и более детальный анализ всех составляющих вознаграждения работников.

Как пишет inpoland , согласно директиве ЕС по прозрачности оплаты труда, работодателям придется анализировать зарплаты и рассчитывать гендерный разрыв в оплате труда. Поначалу новые требования по отчетности будут касаться компаний, в которых работают более 250 работников.

Что будут учитывать при анализе зарплат

При расчете разрыва в оплате труда будут учитываться не только базовый оклад. В анализ будут входить почасовые или месячные ставки, премии, надбавки за выслугу лет, праздничные и квартальные бонусы.

Также будут учитываться доплаты за работу на вредном производстве, сверхурочную работу, ночные смены и работу в праздничные дни.

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Кроме непосредственных выплат анализ будет охватывать и отдельные дополнительные выплаты и льготы. Среди них — медицинские пакеты, спортивные карты, карты на обед, помощь на жилье и горючее, больничные, которые работодатель выплачивает за первые 33 дня нетрудоспособности, а также выходное пособие и компенсации в связи с увольнением.

В то же время компенсацию за дистанционную работу, пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком в анализ не будут включать.

Работодателям придется обосновывать разницу в зарплатах

Новые правила предусматривают больше внимания к тому, как именно работодатели определяют уровень оплаты труда. Если два работника выполняют одинаковую работу, но получают разные зарплаты, компания должна будет иметь конкретные критерии, объясняющие такую ​​разницу.

Среди таких критериев могут быть:

опыт,

объем обязанностей,

результаты работы,

другие объективные факторы, связанные с выполняемой работой.

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В то же время важно будет доказать, что правила определения зарплаты объективны и не имеют дискриминационного характера.

Работники также получат более широкий доступ к информации об оплате труда. Они смогут получать данные о средней зарплате людей, выполняющих одинаковую работу или работу равной ценности, с распределением мужчин и женщин.

Как новые правила уже действуют в Польше

Полное введение директивы ЕС о прозрачности оплаты труда в Польше еще ожидается. Конечный срок для стран-членов ЕС по внедрению этих правил истек 7 июня 2026 года, однако большинство государств не успели своевременно ввести все необходимые нормы.

В Польше часть правил действует с 24 декабря 2025 года. В частности, работодатели должны уведомлять кандидатов об уровне будущей зарплаты уже на этапе собеседования. Это должна быть конкретная сумма или диапазон.

Кроме того, работодателям запрещено спрашивать у кандидатов, сколько они зарабатывали на предыдущем месте работы.