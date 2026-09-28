Украинцы чаще ищут работу в Польше на несколько месяцев: что предлагают

Украинцы все чаще интересуются работой в Польше не на годы, а всего на несколько месяцев с возможностью после завершения работы вернуться домой.

Такую тенденцию за последний месяц зафиксировали в международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Что это за тенденция

В Gremi Personal объясняют, что среди причин таких запросов — желание части украинцев временно уехать из-за ситуации безопасности, заработать деньги и пережить сложный зимний период в более стабильных условиях, не принимая решения о долгосрочной миграции.

Сделайте свою жизнь проще, оформляйте кредитную карту для ежедневных нужд. Удобный каталог на Finance.ua. 💳





В рамках программы компания уже подобрала специальные вакансии на складах и производствах в Польше. Ориентировочный заработок составляет от $1200 до $2000 — в зависимости от вакансии, количества отработанных часов и условий работодателя.

В компании отмечают, что краткосрочный формат связан с изменением запросов кандидатов. По словам экспертов, часть украинцев не хочет ехать в Польшу надолго, а ищет возможность поработать два-три месяца, иметь надлежащие условия проживания и после завершения работы вернуться домой.

В Gremi Personal особо подчеркивают, что для краткосрочной работы украинцам не обязательно оформлять временную защиту. По безвизовому режиму с биометрическим паспортом граждане Украины могут находиться в Польше до 90 дней в течение 180-дневного периода. Право на работу оформляет работодатель в соответствии с действующими правилами трудоустройства иностранцев.

Читайте также Когда теряют действие справки о временной защите в Польше

Временная работа становится заметнее на польском рынке

По наблюдениям Gremi Personal, рост спроса украинцев на краткосрочную работу отвечает более широкой тенденции польского рынка труда. Работодатели все чаще используют временную занятость, когда не готовы увеличивать постоянный штат или нуждаются в дополнительных работниках в периоды повышенной нагрузки.

По данным аналитического центра Gremi Personal, во втором квартале 2026 года оборот сегмента временной работы среди агентств временного труда вырос на 4% год к году — до 1,159 млрд злотых.

Масштаб сегмента подтверждает и официальная статистика. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши (MRPiPS), в течение 2025 года агентства временного труда направили на работу 697 301 человека, из них 361 309 — иностранцев. Количество договоров на временную работу за этот период возросло с 1,31 млн до 1,38 млн.

Украинцы при этом остаются самой большой группой среди иностранцев в Польше. К концу августа 2026 года в ZUS было застраховано более 911 тыс. граждан Украины — на 6,4% больше, чем в начале года. Они составляли около двух третей всех застрахованных иностранцев в Польше.

В то же время, эти данные охватывают лишь часть находящихся в стране украинцев. По состоянию на 30 июня 2026 г. действующие документы на пребывание в Польше имели около 1,56 млн человек, из них почти 959 тыс. находились под временной защитой.

Общий спрос польского бизнеса на работников остается сдержанным. К концу второго квартала 2026 года GUS зафиксировал 98,7 тыс. свободных рабочих мест — всего на 2,9 тыс. больше, чем годом ранее. То есть работодатели продолжают искать персонал, но более осторожно относятся к расширению постоянных штатов.