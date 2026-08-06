Когда теряют действие справки о временной защите в Польше

В Польше изменились правила подтверждения статуса временной защиты для граждан Украины: основным документом является номер PESEL UKR, а справки, ранее выдаваемые Управлением по делам иностранцев, не оформляются еще с весны этого года.
Украинцам также напомнили, когда действуют ранее изданные документы и что нужно сделать для сохранения своего статуса.
Что изменилось для украинцев
В Управлении по делам иностранцев сообщили, что с 5 марта 2026 больше не выдают справки, подтверждающие предоставление временной защиты.
Согласно действующим правилам, украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны и пользующиеся временной защитой, должны оформить PESEL UKR. Именно этот номер теперь является подтверждением статуса.
Владельцы PESEL UKR также могут загрузить на мобильный телефон электронный документ, подтверждающий право на жительство в Польше.
В то же время, справки о временной защите, выданные до 5 марта 2026 года, будут оставаться в силе только до 4 марта 2027 года. До этого времени их владельцы могут оформить PESEL UKR без необходимости покидать территорию Польши и повторно въезжать в страну.
После получения PESEL UKR ранее выданная справка будет аннулирована.
Украинцы, имеющие справки о временной защите, по-прежнему могут беспрепятственно работать в Польше.
В то же время, для работодателей действует дополнительное требование: если иностранец трудоустраивается, об этом необходимо уведомить районное управление труда в течение семи дней с начала работы. Такое сообщение подается через систему praca.gov.pl.
В Управлении по делам иностранцев уточнили, что если гражданин Украины начал работать еще до 5 марта 2026, повторно сообщать об этом не нужно. Однако такая обязанность будет возникать при трудоустройстве на новое место работы.