Когда теряют действие справки о временной защите в Польше Сегодня 09:15 — Мир

Польский флаг

В Польше изменились правила подтверждения статуса временной защиты для граждан Украины: основным документом является номер PESEL UKR, а справки, ранее выдаваемые Управлением по делам иностранцев, не оформляются еще с весны этого года.

Об этом пишет издание inpoland.

Украинцам также напомнили, когда действуют ранее изданные документы и что нужно сделать для сохранения своего статуса.

Что изменилось для украинцев

В Управлении по делам иностранцев сообщили, что с 5 марта 2026 больше не выдают справки, подтверждающие предоставление временной защиты.

Согласно действующим правилам, украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны и пользующиеся временной защитой, должны оформить PESEL UKR. Именно этот номер теперь является подтверждением статуса.

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Владельцы PESEL UKR также могут загрузить на мобильный телефон электронный документ, подтверждающий право на жительство в Польше.

В то же время, справки о временной защите, выданные до 5 марта 2026 года, будут оставаться в силе только до 4 марта 2027 года. До этого времени их владельцы могут оформить PESEL UKR без необходимости покидать территорию Польши и повторно въезжать в страну.

После получения PESEL UKR ранее выданная справка будет аннулирована.

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Что нужно знать тем, кто работает в Польше

Украинцы, имеющие справки о временной защите, по-прежнему могут беспрепятственно работать в Польше.

В то же время, для работодателей действует дополнительное требование: если иностранец трудоустраивается, об этом необходимо уведомить районное управление труда в течение семи дней с начала работы. Такое сообщение подается через систему praca.gov.pl.

В Управлении по делам иностранцев уточнили, что если гражданин Украины начал работать еще до 5 марта 2026, повторно сообщать об этом не нужно. Однако такая обязанность будет возникать при трудоустройстве на новое место работы.

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