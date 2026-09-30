До 100 евро в день: где недорого отдохнуть в Европе этой осенью
Европа осенью может обойтись дешевле, чем кажется. В сентябре заканчивается летний сезон, в октябре туристов становится меньше, а вместе с ними во многих городах снижаются цены на жилье. Конечно, 100 евро в день не хватит на гостиницу с бассейном в центре Парижа и ужин в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Но если расходы не самые дорогие города, бронировать жилье заранее и обходить элитные рестораны, в этот бюджет можно вложиться. Причем речь не идет об отдыхе «на хлебе и воде».
Finance.ua собрал семь европейских направлений, где осенью 2026 года при экономном подходе вполне реально уложиться в 100 евро в день.
Албания
Албания хорошо подходит для осенней поездки, особенно в сентябре. На побережье в этот период еще можно рассчитывать на теплую погоду, хотя она уже не так стабильна, как в июле или августе.
Согласно актуальному обзору цен на сентябрь 2026 года бюджетный турист в Албании может тратить около 30−45 евро в день, а более комфортная поездка обойдется примерно в 60−100 евро. В то же время гостевой дом или бюджетная гостиница в сентябре часто стоит 35−55 евро за ночь.
Поэтому ориентир 55−95 евро в день реален, если не выбирать дорогие курорты и жилье.
Что посмотреть
- Тирана. Площадь Скандербега, мечеть Этхем-бея, район Блок, гора Дайти и канатная дорога. На столицу можно спокойно выделить два дня.
- Берат. Старые дома на склонах, крепость и исторический центр. Город невелик, поэтому большую часть маршрута можно пройти пешком.
- Гирокастра. Каменные дома, узкие улицы и большая крепость. Исторический центр города внесен в список ЮНЕСКО.
- Шкодер. Город на севере страны, откуда можно поехать к озеру Шкодер или дальше в Албанские Альпы.
- Дуррес. Один из самых близких к Тиране морских курортов. Здесь есть римский амфитеатр и длинная набережная.
- Саранда. Удобная база для поездок вдоль южного побережья.
- Ксамиль. Пляжи и небольшие острова. В сентябре здесь уже гораздо спокойнее, чем в разгар лета, хотя жилье все равно может быть дороже, чем во внутренних районах страны.
- Бутринт. Античный город недалеко от Саранды с греческими и римскими достопримечательностями.
- Тети и Вальбона. Для тех, кто хочет заменить море по горным маршрутам.
Сколько стоит
|Расход
|Ориентир
|Койка в хостеле
|12–18 евро
|Гостевой дом или бюджетный отель
|35–55 евро
|Обед
|6–10 евро
|Кофе
|до 2 евро
|Междугородний автобус
|5–15 евро
|Экскурсия или платная достопримечательность
|5–20 евро
Ориентир для экономной поездки: 55−95 евро в день.
Болгария
Болгария остается одним из самых доступных вариантов в Европе. Причем с 1 января 2026 года страна использует евро, поэтому осенью все цены можно считать без пересчета со львов.
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Для городского путешествия подойдут София и Пловдив. Если погода разрешает, к маршруту можно добавить Варну, Несебр или Созополь.
Что посмотреть
- София. Храм Александра Невского, античная Сердика, бульвар Витоша, ротонда Святого Георгия и гора Витоша.
- Пловдив. Старый город, античный театр, Римский стадион и район Капана с кафе и небольшими ресторанами.
- Велико-Тырново. Старый город на холмах и крепость Царевец.
- Рильский монастырь. Один из известнейших монастырей страны. На него лучше выделить отдельный день.
- Несебр. Исторический полуостров на Черном море. В сентябре здесь уже меньше туристов.
- Варна. Морской сад, археологический музей, римские термы и набережная.
- Созополь. Небольшой курортный город со старым центром и деревянными домами.
Сколько стоит
|Расход
|Ориентир
|Хостел
|12–20 евро
|Бюджетный номер
|25–45 евро
|Обед
|7–12 евро
|Кофе
|2–3 евро
|Городской транспорт
|около 1 евро за поездку
|Поездка между городами
|5–15 евро
|Музей
|2–10 евро
Ориентир: 50−85 евро в день.
Румыния
Румыния хорошо подходит для осенней поездки, если море не в приоритете. Здесь можно объединить крупные города, средневековые центры и замки.
Что посмотреть
- Бухарест. Дворец парламента, Старый город, Румынский Атенеум, площадь Революции и парк Херастрау.
- Брашов. Площадь Совета, Черная церковь, Страда Сфорий и гора Тампа.
- Брон. Замок, который туристы чаще всего связывают с легендой Дракулы.
- Пелеш. Королевский замок в Синае. Его удобно соединить с поездкой в Брашов.
- Сигишоара. Средневековый центр, башня с часами и цветные дома.
- Сибиу. Большая площадь, старый центр и знаменитые дома с глазами на крышах.
- Замок Корвин. Большая готическая крепость в Хунедоаре. Из-за расстояния ее лучше оставить на отдельный день.
- Трансфегерашан. Горная дорога с видами. Осенью перед поездкой нужно проверять состояние дороги, поскольку погодные условия могут вызвать ограничение движения.
Сколько стоит
|Расход
|Ориентир
|Хостел
|12–20 евро
|Бюджетный номер
|25–45 евро
|Обед
|7–12 евро
|Кофе
|2–3 евро
|Городской транспорт
|1–2 евро
|Поезд между городами
|5–20 евро
|Замок или музей
|5–15 евро
Ориентир: 50−90 евро в день.
Венгрия
Будапешт уже не относится к самым дешевым столицам региона, но в случае грамотного планирования в 100 евро в день можно уложиться.
Что посмотреть
- Парламент. Даже без экскурсии внутрь его стоит увидеть со стороны Дуная.
- Будайская крепость. Старая улица, Королевский дворец и панорамы на Пешт.
- Рыболовный бастион. Одна из лучших смотровых площадок города.
- Цепной мост. Особенно хорош вечером.
- Базилика Святого Иштвана.
- Центральный рынок. Место для недорогой перекуски и покупки местных продуктов.
- Остров Маргит. Большая зеленая зона посреди Дуная.
- Купальни Сечени. Отдельная статья расходов, которую лучше заложить в бюджет заранее.
- Сентендре. Небольшой город недалеко от Будапешта, куда можно съездить на один день.
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Сколько стоит
|Расход
|Ориентир
|Хостел
|15–25 евро
|Бюджетный номер
|30–50 евро
|Обед
|10–15 евро
|Кофе
|2–4 евро
|Разовый транспорт
|около 1,3 евро
|Музей
|5–15 евро
|Термальные купальни
|около 25–40 евро
Ориентир: 60−100 евро в день.
Польша
Польша может быть одним из удобных вариантов для украинцев. В страну относительно просто добраться наземным транспортом, а дальше можно продолжить путешествие по Европе.
Что посмотреть
- Краков. Рыночная площадь, Мариатский костел, Вавель, Казимеж, Барбакан и Флорианские ворота.
- Величко. Соляные шахты возле Кракова. На поездку лучше выделить отдельный день.
- Варшава. Старый город, Королевский замок, Лазенки, Дворец культуры и науки и набережная Вислы.
- Вроцлав. Рыночная площадь, Остров Тумский, университет и знаменитые бронзовые гномы, которые можно искать во время прогулки по городу.
- Гданьск. Длинный рынок, фонтан Нептуна, набережная Мотлавы, Журав и Музей второй мировой войны.
- Сопот. Можно уехать на один день из Гданьска, чтобы прогуляться по пирсу и морскому побережью.
- Мальборк. Большой средневековый замок Тевтонского ордена.
- Закопане. Вариант для тех, кто хочет добавить в городскую поездку горы.
Сколько стоит
|Расход
|Ориентир
|Хостел
|15–25 евро
|Бюджетный номер
|30–50 евро
|Обед
|8–15 евро
|Кофе
|2,5–4 евро
|Городской транспорт
|1–2 евро
|Поезд между городами
|10–25 евро
|Музей
|4–12 евро
Ориентир: 60−100 евро в день.
Португалия
Португалия — самое дорогое направление в нашей подборке. Потому здесь уже нельзя говорить, что 100 евро на день хватит в любом случае.
В Лиссабоне, например, официальный тариф CARRIS/Metro на разовую поездку составляет 1,90 евро. Дневной билет стоит 7,25 евро.
Поэтому в 100 евро реально уложиться, прежде всего, при условии недорогого жилья и умеренных затрат на рестораны.
Что посмотреть
- Лиссабон. Алфама, Байша, площадь Коммерции, смотровые площадки, Белен и трамвай № 28.
- Белем. Башня Белен, монастырь Жеронимуш и набережная Тежу.
- Синтра. Дворец Пена, замок мавров и исторический центр.
- Порту. Рибейра, мост Луиша I, река Дора, вокзал Сан-Бенту.
- Бардо. Старый центр и святилище Бон-Жезуш-ду-Монти.
- Коимбра. Старинный университетский город.
- Авейру. Каналы и цветные лодки.
- Кашкайш. Побережье Атлантики недалеко от Лиссабона.
Сколько стоит
|Расход
|Ориентир
|Хостел
|20–30 евро
|Бюджетный номер
|35–60 евро
|Обед
|12–15 евро
|Кофе
|2–3 евро
|Городской транспорт
|2–4 евро
|Поезд между городами
|5–20 евро
|Музей или достопримечательность
|5–15 евро
Ориентир: 75−120 евро в день.
Греция
Греция также может уложиться в 100 евро в день, но придется внимательнее выбирать жилье.
В сентябре еще есть смысл уезжать ради моря. В октябре лучше делать ставку на города, археологические памятники и гастрономические маршруты.
В Афинах официальный 90-минутный билет на общественный транспорт стоит 1,20 евро, дневной — 4,10 евро.
Что посмотреть
- Афины. Акрополь, Парфенон, Плака, Монастираки, холм Ликавит и Национальный сад.
- Мыс Сунион. Храм Посейдона над Эгейским морем.
- Салоники. Белая вышка, набережная, площадь Аристотеля, римская Агора и район Лададика.
- Метеоры. Монастыри на вершинах скал. На это направление лучше выделить хотя бы два дня.
- Дельфы. Большой археологический комплекс на склонах Парнаса.
- Крит. Ханья, Ираклион и пляж острова. В сентябре это хороший вариант для тех, кому хочется еще застать море.
- Корфу. Остров с живописным старым городом и пляжами.
Справка Finance.ua
Относительно островов есть важная оговорка: паромы, внутренние перелеты и жилье могут существенно увеличить бюджет. Поэтому для лимита 100 евро в день проще планировать материковую Грецию.
Сколько стоит
|Расход
|Ориентир
|Хостел
|20–30 евро
|Бюджетный номер
|35–60 евро
|Обед
|10–15 евро
|Кофе
|2,5–4 евро
|Городской транспорт
|2–5 евро
|Музей или достопримечательность
|5–20 евро
Ориентир: 70−120 евро в день.
Куда ехать при разном бюджете
Если не хочется постоянно считать каждую израсходованную монету, проще всего выбирать страны, где даже средние цены ниже.
|Бюджет
|Направления
|До 60 евро
|Болгария, Румыния или Албания – при условии очень бюджетного жилья
|60–80 евро
|Албания, Болгария, Румыния или Польша
|80–100 евро
|Венгрия, Польша, Албания и отдельные варианты Греции
|Более 100 евро
|Португалия и Греция – если хочется больше комфорта
При этом даже в более дешевой стране один день «мощных» расходов может «взломать» бюджет. К примеру, аренда автомобиля, организованная экскурсия или дорогой ресторан легко прибавят 50−100 евро к расходам.
На чем экономить
Самая большая статья расходов — жилье. Если путешествует один человек, то хостел часто будет самым выгодным вариантом. Если едут двое, номер за 50 евро уже стоит по 25 евро на каждого.
Еще один способ — не селиться прямо в историческом центре. В больших городах разница между жильем возле главной площади и вариантом за несколько остановок общественного транспорта может быть существенной.
С питанием ситуация похожая. Три ресторана в день легко увеличат расходы на десятки евро. Завтрак из продуктов из супермаркета, обед в обычном кафе и ужин прямо возле туристического центра — уже другой бюджет.
На экскурсии тоже можно не тратиться каждый день. Так, в Будапеште, Кракове, Пловдиве, Брашове или Лиссабоне часть города вполне реально обойти пешком.
Сколько будет стоить неделя отдыха
Если брать середину диапазона для бережливого путешествия, ориентировочно выходит так:
|Направление
|Ориентировочно на день
|7 дней
|Албания
|75 евро
|525 евро
|Болгария
|67 евро
|469 евро
|Румыния
|70 евро
|490 евро
|Венгрия
|80 евро
|560 евро
|Польша
|80 евро
|560 евро
|Португалия
|95 евро
|665 евро
|Греция
|95 евро
|665 евро
Дорогу из Украины и обратно нужно считать по отдельности.
На какой месяц планировать поездку?
Если главное море, лучше смотреть на сентябрь. Больше шансов на теплую погоду будет в Албании и Греции. В Болгарии сезон на побережье тоже может длиться в начале осени, но погода уже менее предсказуема.
Для городских поездок октябрь часто даже удобнее. Нет летней жары, а основные туристические места уже не так переполнены.
Ноябрь больше подходит для коротких city break, музеев, гастрономических поездок и прогулок по городам. Для пляжного отдыха это уже не самый лучший период.
Вывод
100 евро в день в Европе осенью 2026 года — реальный бюджет, но не для любой страны и не при любых условиях.
Проще всего уложиться в него в Болгарии и Румынии. Албания также может быть недорогой, особенно если не выбирать самые дорогие курорты. Польша и Венгрия нуждаются в немного большем бюджете, но 100 евро в день там тоже достаточно для экономного путешествия.
Португалия и Греция уже находятся на границе или выше этого бюджета. Там 100 евро в день возможны, но придется внимательнее выбирать жилье, питание и количество платных развлечений.
Поэтому перед бронированием лучше считать не только стоимость номера. В бюджет стоит сразу добавить питание, городской транспорт, междугородные переезды и хотя бы один-два платных памятника. Именно эти расходы чаще всего остаются «за кадром», а затем заметно увеличивают сумму поездки.
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