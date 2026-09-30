До 100 евро в день: где недорого отдохнуть в Европе этой осенью

Европа осенью может обойтись дешевле, чем кажется. В сентябре заканчивается летний сезон, в октябре туристов становится меньше, а вместе с ними во многих городах снижаются цены на жилье. Конечно, 100 евро в день не хватит на гостиницу с бассейном в центре Парижа и ужин в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Но если расходы не самые дорогие города, бронировать жилье заранее и обходить элитные рестораны, в этот бюджет можно вложиться. Причем речь не идет об отдыхе «на хлебе и воде».

Finance.ua собрал семь европейских направлений, где осенью 2026 года при экономном подходе вполне реально уложиться в 100 евро в день.

Албания

Албания хорошо подходит для осенней поездки, особенно в сентябре. На побережье в этот период еще можно рассчитывать на теплую погоду, хотя она уже не так стабильна, как в июле или августе.

Согласно актуальному обзору цен на сентябрь 2026 года бюджетный турист в Албании может тратить около 30−45 евро в день, а более комфортная поездка обойдется примерно в 60−100 евро. В то же время гостевой дом или бюджетная гостиница в сентябре часто стоит 35−55 евро за ночь.

Поэтому ориентир 55−95 евро в день реален, если не выбирать дорогие курорты и жилье.

Что посмотреть

Тирана. Площадь Скандербега, мечеть Этхем-бея, район Блок, гора Дайти и канатная дорога. На столицу можно спокойно выделить два дня.

Берат. Старые дома на склонах, крепость и исторический центр. Город невелик, поэтому большую часть маршрута можно пройти пешком.

Гирокастра. Каменные дома, узкие улицы и большая крепость. Исторический центр города внесен в список ЮНЕСКО.

Шкодер. Город на севере страны, откуда можно поехать к озеру Шкодер или дальше в Албанские Альпы.

Дуррес. Один из самых близких к Тиране морских курортов. Здесь есть римский амфитеатр и длинная набережная.

Саранда. Удобная база для поездок вдоль южного побережья.

Ксамиль. Пляжи и небольшие острова. В сентябре здесь уже гораздо спокойнее, чем в разгар лета, хотя жилье все равно может быть дороже, чем во внутренних районах страны.

Бутринт. Античный город недалеко от Саранды с греческими и римскими достопримечательностями.

Тети и Вальбона. Для тех, кто хочет заменить море по горным маршрутам.

Здание Скандербега, Тирана. Источник: goethe. de

Сколько стоит

Расход Ориентир Койка в хостеле 12–18 евро Гостевой дом или бюджетный отель 35–55 евро Обед 6–10 евро Кофе до 2 евро Междугородний автобус 5–15 евро Экскурсия или платная достопримечательность 5–20 евро

Ориентир для экономной поездки: 55−95 евро в день.

Болгария

Болгария остается одним из самых доступных вариантов в Европе. Причем с 1 января 2026 года страна использует евро, поэтому осенью все цены можно считать без пересчета со львов.

Для городского путешествия подойдут София и Пловдив. Если погода разрешает, к маршруту можно добавить Варну, Несебр или Созополь.

Что посмотреть

София. Храм Александра Невского, античная Сердика, бульвар Витоша, ротонда Святого Георгия и гора Витоша.

Пловдив. Старый город, античный театр, Римский стадион и район Капана с кафе и небольшими ресторанами.

Велико-Тырново. Старый город на холмах и крепость Царевец.

Рильский монастырь. Один из известнейших монастырей страны. На него лучше выделить отдельный день.

Несебр. Исторический полуостров на Черном море. В сентябре здесь уже меньше туристов.

Варна. Морской сад, археологический музей, римские термы и набережная.

Созополь. Небольшой курортный город со старым центром и деревянными домами.

Несебр, Болгария. Источник: bezviz.co.ua

Сколько стоит

Расход Ориентир Хостел 12–20 евро Бюджетный номер 25–45 евро Обед 7–12 евро Кофе 2–3 евро Городской транспорт около 1 евро за поездку Поездка между городами 5–15 евро Музей 2–10 евро

Ориентир: 50−85 евро в день.

Румыния

Румыния хорошо подходит для осенней поездки, если море не в приоритете. Здесь можно объединить крупные города, средневековые центры и замки.

Что посмотреть

Бухарест. Дворец парламента, Старый город, Румынский Атенеум, площадь Революции и парк Херастрау.

Брашов. Площадь Совета, Черная церковь, Страда Сфорий и гора Тампа.

Брон. Замок, который туристы чаще всего связывают с легендой Дракулы.

Пелеш. Королевский замок в Синае. Его удобно соединить с поездкой в ​​Брашов.

Сигишоара. Средневековый центр, башня с часами и цветные дома.

Сибиу. Большая площадь, старый центр и знаменитые дома с глазами на крышах.

Замок Корвин. Большая готическая крепость в Хунедоаре. Из-за расстояния ее лучше оставить на отдельный день.

Трансфегерашан. Горная дорога с видами. Осенью перед поездкой нужно проверять состояние дороги, поскольку погодные условия могут вызвать ограничение движения.

Сибиу, Румыния. Источник: tripadvisor.co

Сколько стоит

Расход Ориентир Хостел 12–20 евро Бюджетный номер 25–45 евро Обед 7–12 евро Кофе 2–3 евро Городской транспорт 1–2 евро Поезд между городами 5–20 евро Замок или музей 5–15 евро

Ориентир: 50−90 евро в день.

Венгрия

Будапешт уже не относится к самым дешевым столицам региона, но в случае грамотного планирования в 100 евро в день можно уложиться.

Что посмотреть

Парламент. Даже без экскурсии внутрь его стоит увидеть со стороны Дуная.

Будайская крепость. Старая улица, Королевский дворец и панорамы на Пешт.

Рыболовный бастион. Одна из лучших смотровых площадок города.

Цепной мост. Особенно хорош вечером.

Базилика Святого Иштвана.

Центральный рынок. Место для недорогой перекуски и покупки местных продуктов.

Остров Маргит. Большая зеленая зона посреди Дуная.

Купальни Сечени. Отдельная статья расходов, которую лучше заложить в бюджет заранее.

Сентендре. Небольшой город недалеко от Будапешта, куда можно съездить на один день.

Цепной мост Сечени в Венгрии. Источник: anga.ua

Сколько стоит

Расход Ориентир Хостел 15–25 евро Бюджетный номер 30–50 евро Обед 10–15 евро Кофе 2–4 евро Разовый транспорт около 1,3 евро Музей 5–15 евро Термальные купальни около 25–40 евро

Ориентир: 60−100 евро в день.

Польша

Польша может быть одним из удобных вариантов для украинцев. В страну относительно просто добраться наземным транспортом, а дальше можно продолжить путешествие по Европе.

Что посмотреть

Краков. Рыночная площадь, Мариатский костел, Вавель, Казимеж, Барбакан и Флорианские ворота.

Величко. Соляные шахты возле Кракова. На поездку лучше выделить отдельный день.

Варшава. Старый город, Королевский замок, Лазенки, Дворец культуры и науки и набережная Вислы.

Вроцлав. Рыночная площадь, Остров Тумский, университет и знаменитые бронзовые гномы, которые можно искать во время прогулки по городу.

Гданьск. Длинный рынок, фонтан Нептуна, набережная Мотлавы, Журав и Музей второй мировой войны.

Сопот. Можно уехать на один день из Гданьска, чтобы прогуляться по пирсу и морскому побережью.

Мальборк. Большой средневековый замок Тевтонского ордена.

Закопане. Вариант для тех, кто хочет добавить в городскую поездку горы.

Кривой дом в Сопоте. Источник: whitemad. pl

Сколько стоит

Расход Ориентир Хостел 15–25 евро Бюджетный номер 30–50 евро Обед 8–15 евро Кофе 2,5–4 евро Городской транспорт 1–2 евро Поезд между городами 10–25 евро Музей 4–12 евро

Ориентир: 60−100 евро в день.

Португалия

Португалия — самое дорогое направление в нашей подборке. Потому здесь уже нельзя говорить, что 100 евро на день хватит в любом случае.

В Лиссабоне, например, официальный тариф CARRIS/Metro на разовую поездку составляет 1,90 евро. Дневной билет стоит 7,25 евро.

Поэтому в 100 евро реально уложиться, прежде всего, при условии недорогого жилья и умеренных затрат на рестораны.

Что посмотреть

Лиссабон. Алфама, Байша, площадь Коммерции, смотровые площадки, Белен и трамвай № 28.

Белем. Башня Белен, монастырь Жеронимуш и набережная Тежу.

Синтра. Дворец Пена, замок мавров и исторический центр.

Порту. Рибейра, мост Луиша I, река Дора, вокзал Сан-Бенту.

Бардо. Старый центр и святилище Бон-Жезуш-ду-Монти.

Коимбра. Старинный университетский город.

Авейру. Каналы и цветные лодки.

Кашкайш. Побережье Атлантики недалеко от Лиссабона.

Авейру, Португалия. Источник: withportugal

Сколько стоит

Расход Ориентир Хостел 20–30 евро Бюджетный номер 35–60 евро Обед 12–15 евро Кофе 2–3 евро Городской транспорт 2–4 евро Поезд между городами 5–20 евро Музей или достопримечательность 5–15 евро

Ориентир: 75−120 евро в день.

Греция

Греция также может уложиться в 100 евро в день, но придется внимательнее выбирать жилье.

В сентябре еще есть смысл уезжать ради моря. В октябре лучше делать ставку на города, археологические памятники и гастрономические маршруты.

В Афинах официальный 90-минутный билет на общественный транспорт стоит 1,20 евро, дневной — 4,10 евро.

Что посмотреть

Афины. Акрополь, Парфенон, Плака, Монастираки, холм Ликавит и Национальный сад.

Мыс Сунион. Храм Посейдона над Эгейским морем.

Салоники. Белая вышка, набережная, площадь Аристотеля, римская Агора и район Лададика.

Метеоры. Монастыри на вершинах скал. На это направление лучше выделить хотя бы два дня.

Дельфы. Большой археологический комплекс на склонах Парнаса.

Крит. Ханья, Ираклион и пляж острова. В сентябре это хороший вариант для тех, кому хочется еще застать море.

Корфу. Остров с живописным старым городом и пляжами.

Храм Аполлона (Дельфы). Источник: wikipedia.

Справка Finance.ua Относительно островов есть важная оговорка: паромы, внутренние перелеты и жилье могут существенно увеличить бюджет. Поэтому для лимита 100 евро в день проще планировать материковую Грецию.

Сколько стоит

Расход Ориентир Хостел 20–30 евро Бюджетный номер 35–60 евро Обед 10–15 евро Кофе 2,5–4 евро Городской транспорт 2–5 евро Музей или достопримечательность 5–20 евро

Ориентир: 70−120 евро в день.

Куда ехать при разном бюджете

Если не хочется постоянно считать каждую израсходованную монету, проще всего выбирать страны, где даже средние цены ниже.

Бюджет Направления До 60 евро Болгария, Румыния или Албания – при условии очень бюджетного жилья 60–80 евро Албания, Болгария, Румыния или Польша 80–100 евро Венгрия, Польша, Албания и отдельные варианты Греции Более 100 евро Португалия и Греция – если хочется больше комфорта

При этом даже в более дешевой стране один день «мощных» расходов может «взломать» бюджет. К примеру, аренда автомобиля, организованная экскурсия или дорогой ресторан легко прибавят 50−100 евро к расходам.

На чем экономить

Самая большая статья расходов — жилье. Если путешествует один человек, то хостел часто будет самым выгодным вариантом. Если едут двое, номер за 50 евро уже стоит по 25 евро на каждого.

Еще один способ — не селиться прямо в историческом центре. В больших городах разница между жильем возле главной площади и вариантом за несколько остановок общественного транспорта может быть существенной.

С питанием ситуация похожая. Три ресторана в день легко увеличат расходы на десятки евро. Завтрак из продуктов из супермаркета, обед в обычном кафе и ужин прямо возле туристического центра — уже другой бюджет.

На экскурсии тоже можно не тратиться каждый день. Так, в Будапеште, Кракове, Пловдиве, Брашове или Лиссабоне часть города вполне реально обойти пешком.

Сколько будет стоить неделя отдыха

Если брать середину диапазона для бережливого путешествия, ориентировочно выходит так:

Направление Ориентировочно на день 7 дней Албания 75 евро 525 евро Болгария 67 евро 469 евро Румыния 70 евро 490 евро Венгрия 80 евро 560 евро Польша 80 евро 560 евро Португалия 95 евро 665 евро Греция 95 евро 665 евро

Дорогу из Украины и обратно нужно считать по отдельности.

На какой месяц планировать поездку?

Если главное море, лучше смотреть на сентябрь. Больше шансов на теплую погоду будет в Албании и Греции. В Болгарии сезон на побережье тоже может длиться в начале осени, но погода уже менее предсказуема.

Для городских поездок октябрь часто даже удобнее. Нет летней жары, а основные туристические места уже не так переполнены.

Ноябрь больше подходит для коротких city break, музеев, гастрономических поездок и прогулок по городам. Для пляжного отдыха это уже не самый лучший период.

Вывод

100 евро в день в Европе осенью 2026 года — реальный бюджет, но не для любой страны и не при любых условиях.

Проще всего уложиться в него в Болгарии и Румынии. Албания также может быть недорогой, особенно если не выбирать самые дорогие курорты. Польша и Венгрия нуждаются в немного большем бюджете, но 100 евро в день там тоже достаточно для экономного путешествия.

Португалия и Греция уже находятся на границе или выше этого бюджета. Там 100 евро в день возможны, но придется внимательнее выбирать жилье, питание и количество платных развлечений.