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До 100 евро в день: где недорого отдохнуть в Европе этой осенью

Мир
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Где бюджетно отдохнуть осенью, изображение сгенерировано с помощью ИИ
Где бюджетно отдохнуть осенью, изображение сгенерировано с помощью ИИ
Европа осенью может обойтись дешевле, чем кажется. В сентябре заканчивается летний сезон, в октябре туристов становится меньше, а вместе с ними во многих городах снижаются цены на жилье. Конечно, 100 евро в день не хватит на гостиницу с бассейном в центре Парижа и ужин в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Но если расходы не самые дорогие города, бронировать жилье заранее и обходить элитные рестораны, в этот бюджет можно вложиться. Причем речь не идет об отдыхе «на хлебе и воде».
Finance.ua собрал семь европейских направлений, где осенью 2026 года при экономном подходе вполне реально уложиться в 100 евро в день.

Албания

Албания хорошо подходит для осенней поездки, особенно в сентябре. На побережье в этот период еще можно рассчитывать на теплую погоду, хотя она уже не так стабильна, как в июле или августе.
Согласно актуальному обзору цен на сентябрь 2026 года бюджетный турист в Албании может тратить около 30−45 евро в день, а более комфортная поездка обойдется примерно в 60−100 евро. В то же время гостевой дом или бюджетная гостиница в сентябре часто стоит 35−55 евро за ночь.
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Поэтому ориентир 55−95 евро в день реален, если не выбирать дорогие курорты и жилье.

Что посмотреть

  • Тирана. Площадь Скандербега, мечеть Этхем-бея, район Блок, гора Дайти и канатная дорога. На столицу можно спокойно выделить два дня.
  • Берат. Старые дома на склонах, крепость и исторический центр. Город невелик, поэтому большую часть маршрута можно пройти пешком.
  • Гирокастра. Каменные дома, узкие улицы и большая крепость. Исторический центр города внесен в список ЮНЕСКО.
  • Шкодер. Город на севере страны, откуда можно поехать к озеру Шкодер или дальше в Албанские Альпы.
  • Дуррес. Один из самых близких к Тиране морских курортов. Здесь есть римский амфитеатр и длинная набережная.
  • Саранда. Удобная база для поездок вдоль южного побережья.
  • Ксамиль. Пляжи и небольшие острова. В сентябре здесь уже гораздо спокойнее, чем в разгар лета, хотя жилье все равно может быть дороже, чем во внутренних районах страны.
  • Бутринт. Античный город недалеко от Саранды с греческими и римскими достопримечательностями.
  • Тети и Вальбона. Для тех, кто хочет заменить море по горным маршрутам.
<i>Здание Скандербега, Тирана. Источник: goethe. de</i>
Здание Скандербега, Тирана. Источник: goethe. de

Сколько стоит

РасходОриентир
Койка в хостеле12–18 евро
Гостевой дом или бюджетный отель35–55 евро
Обед6–10 евро
Кофедо 2 евро
Междугородний автобус5–15 евро
Экскурсия или платная достопримечательность5–20 евро
Ориентир для экономной поездки: 55−95 евро в день.

Болгария

Болгария остается одним из самых доступных вариантов в Европе. Причем с 1 января 2026 года страна использует евро, поэтому осенью все цены можно считать без пересчета со львов.

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Для городского путешествия подойдут София и Пловдив. Если погода разрешает, к маршруту можно добавить Варну, Несебр или Созополь.

Что посмотреть

  • София. Храм Александра Невского, античная Сердика, бульвар Витоша, ротонда Святого Георгия и гора Витоша.
  • Пловдив. Старый город, античный театр, Римский стадион и район Капана с кафе и небольшими ресторанами.
  • Велико-Тырново. Старый город на холмах и крепость Царевец.
  • Рильский монастырь. Один из известнейших монастырей страны. На него лучше выделить отдельный день.
  • Несебр. Исторический полуостров на Черном море. В сентябре здесь уже меньше туристов.
  • Варна. Морской сад, археологический музей, римские термы и набережная.
  • Созополь. Небольшой курортный город со старым центром и деревянными домами.
<i>Несебр, Болгария. Источник: bezviz.co.ua</i>
Несебр, Болгария. Источник: bezviz.co.ua

Сколько стоит

РасходОриентир
Хостел12–20 евро
Бюджетный номер25–45 евро
Обед7–12 евро
Кофе2–3 евро
Городской транспортоколо 1 евро за поездку
Поездка между городами5–15 евро
Музей2–10 евро
Ориентир: 50−85 евро в день.

Румыния

Румыния хорошо подходит для осенней поездки, если море не в приоритете. Здесь можно объединить крупные города, средневековые центры и замки.

Что посмотреть

  • Бухарест. Дворец парламента, Старый город, Румынский Атенеум, площадь Революции и парк Херастрау.
  • Брашов. Площадь Совета, Черная церковь, Страда Сфорий и гора Тампа.
  • Брон. Замок, который туристы чаще всего связывают с легендой Дракулы.
  • Пелеш. Королевский замок в Синае. Его удобно соединить с поездкой в ​​Брашов.
  • Сигишоара. Средневековый центр, башня с часами и цветные дома.
  • Сибиу. Большая площадь, старый центр и знаменитые дома с глазами на крышах.
  • Замок Корвин. Большая готическая крепость в Хунедоаре. Из-за расстояния ее лучше оставить на отдельный день.
  • Трансфегерашан. Горная дорога с видами. Осенью перед поездкой нужно проверять состояние дороги, поскольку погодные условия могут вызвать ограничение движения.
<i>Сибиу, Румыния. Источник: tripadvisor.co</i>
Сибиу, Румыния. Источник: tripadvisor.co

Сколько стоит

РасходОриентир
Хостел12–20 евро
Бюджетный номер25–45 евро
Обед7–12 евро
Кофе2–3 евро
Городской транспорт1–2 евро
Поезд между городами5–20 евро
Замок или музей5–15 евро
Ориентир: 50−90 евро в день.

Венгрия

Будапешт уже не относится к самым дешевым столицам региона, но в случае грамотного планирования в 100 евро в день можно уложиться.

Что посмотреть

  • Парламент. Даже без экскурсии внутрь его стоит увидеть со стороны Дуная.
  • Будайская крепость. Старая улица, Королевский дворец и панорамы на Пешт.
  • Рыболовный бастион. Одна из лучших смотровых площадок города.
  • Цепной мост. Особенно хорош вечером.
  • Базилика Святого Иштвана.
  • Центральный рынок. Место для недорогой перекуски и покупки местных продуктов.
  • Остров Маргит. Большая зеленая зона посреди Дуная.
  • Купальни Сечени. Отдельная статья расходов, которую лучше заложить в бюджет заранее.
  • Сентендре. Небольшой город недалеко от Будапешта, куда можно съездить на один день.

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<i>Цепной мост Сечени в Венгрии. Источник: anga.ua</i>
Цепной мост Сечени в Венгрии. Источник: anga.ua

Сколько стоит

РасходОриентир
Хостел15–25 евро
Бюджетный номер30–50 евро
Обед10–15 евро
Кофе2–4 евро
Разовый транспортоколо 1,3 евро
Музей5–15 евро
Термальные купальниоколо 25–40 евро
Ориентир: 60−100 евро в день.

Польша

Польша может быть одним из удобных вариантов для украинцев. В страну относительно просто добраться наземным транспортом, а дальше можно продолжить путешествие по Европе.

Что посмотреть

  • Краков. Рыночная площадь, Мариатский костел, Вавель, Казимеж, Барбакан и Флорианские ворота.
  • Величко. Соляные шахты возле Кракова. На поездку лучше выделить отдельный день.
  • Варшава. Старый город, Королевский замок, Лазенки, Дворец культуры и науки и набережная Вислы.
  • Вроцлав. Рыночная площадь, Остров Тумский, университет и знаменитые бронзовые гномы, которые можно искать во время прогулки по городу.
  • Гданьск. Длинный рынок, фонтан Нептуна, набережная Мотлавы, Журав и Музей второй мировой войны.
  • Сопот. Можно уехать на один день из Гданьска, чтобы прогуляться по пирсу и морскому побережью.
  • Мальборк. Большой средневековый замок Тевтонского ордена.
  • Закопане. Вариант для тех, кто хочет добавить в городскую поездку горы.
<i>Кривой дом в Сопоте. Источник: whitemad. pl</i>
Кривой дом в Сопоте. Источник: whitemad. pl

Сколько стоит

РасходОриентир
Хостел15–25 евро
Бюджетный номер30–50 евро
Обед8–15 евро
Кофе2,5–4 евро
Городской транспорт1–2 евро
Поезд между городами10–25 евро
Музей4–12 евро
Ориентир: 60−100 евро в день.

Португалия

Португалия — самое дорогое направление в нашей подборке. Потому здесь уже нельзя говорить, что 100 евро на день хватит в любом случае.
В Лиссабоне, например, официальный тариф CARRIS/Metro на разовую поездку составляет 1,90 евро. Дневной билет стоит 7,25 евро.
Поэтому в 100 евро реально уложиться, прежде всего, при условии недорогого жилья и умеренных затрат на рестораны.

Что посмотреть

  • Лиссабон. Алфама, Байша, площадь Коммерции, смотровые площадки, Белен и трамвай № 28.
  • Белем. Башня Белен, монастырь Жеронимуш и набережная Тежу.
  • Синтра. Дворец Пена, замок мавров и исторический центр.
  • Порту. Рибейра, мост Луиша I, река Дора, вокзал Сан-Бенту.
  • Бардо. Старый центр и святилище Бон-Жезуш-ду-Монти.
  • Коимбра. Старинный университетский город.
  • Авейру. Каналы и цветные лодки.
  • Кашкайш. Побережье Атлантики недалеко от Лиссабона.
<i>Авейру, Португалия. Источник: withportugal</i>
Авейру, Португалия. Источник: withportugal

Сколько стоит

РасходОриентир
Хостел20–30 евро
Бюджетный номер35–60 евро
Обед12–15 евро
Кофе2–3 евро
Городской транспорт2–4 евро
Поезд между городами5–20 евро
Музей или достопримечательность5–15 евро
Ориентир: 75−120 евро в день.

Греция

Греция также может уложиться в 100 евро в день, но придется внимательнее выбирать жилье.
В сентябре еще есть смысл уезжать ради моря. В октябре лучше делать ставку на города, археологические памятники и гастрономические маршруты.
В Афинах официальный 90-минутный билет на общественный транспорт стоит 1,20 евро, дневной — 4,10 евро.

Что посмотреть

  • Афины. Акрополь, Парфенон, Плака, Монастираки, холм Ликавит и Национальный сад.
  • Мыс Сунион. Храм Посейдона над Эгейским морем.
  • Салоники. Белая вышка, набережная, площадь Аристотеля, римская Агора и район Лададика.
  • Метеоры. Монастыри на вершинах скал. На это направление лучше выделить хотя бы два дня.
  • Дельфы. Большой археологический комплекс на склонах Парнаса.
  • Крит. Ханья, Ираклион и пляж острова. В сентябре это хороший вариант для тех, кому хочется еще застать море.
  • Корфу. Остров с живописным старым городом и пляжами.
<i>Храм Аполлона (Дельфы). Источник: </i><i>wikipedia.</i>
Храм Аполлона (Дельфы). Источник: wikipedia.
Справка Finance.ua
Относительно островов есть важная оговорка: паромы, внутренние перелеты и жилье могут существенно увеличить бюджет. Поэтому для лимита 100 евро в день проще планировать материковую Грецию.

Сколько стоит

РасходОриентир
Хостел20–30 евро
Бюджетный номер35–60 евро
Обед10–15 евро
Кофе2,5–4 евро
Городской транспорт2–5 евро
Музей или достопримечательность5–20 евро
Ориентир: 70−120 евро в день.

Куда ехать при разном бюджете

Если не хочется постоянно считать каждую израсходованную монету, проще всего выбирать страны, где даже средние цены ниже.
БюджетНаправления
До 60 евроБолгария, Румыния или Албания – при условии очень бюджетного жилья
60–80 евроАлбания, Болгария, Румыния или Польша
80–100 евроВенгрия, Польша, Албания и отдельные варианты Греции
Более 100 евроПортугалия и Греция – если хочется больше комфорта
При этом даже в более дешевой стране один день «мощных» расходов может «взломать» бюджет. К примеру, аренда автомобиля, организованная экскурсия или дорогой ресторан легко прибавят 50−100 евро к расходам.

На чем экономить

Самая большая статья расходов — жилье. Если путешествует один человек, то хостел часто будет самым выгодным вариантом. Если едут двое, номер за 50 евро уже стоит по 25 евро на каждого.
Еще один способ — не селиться прямо в историческом центре. В больших городах разница между жильем возле главной площади и вариантом за несколько остановок общественного транспорта может быть существенной.
С питанием ситуация похожая. Три ресторана в день легко увеличат расходы на десятки евро. Завтрак из продуктов из супермаркета, обед в обычном кафе и ужин прямо возле туристического центра — уже другой бюджет.
На экскурсии тоже можно не тратиться каждый день. Так, в Будапеште, Кракове, Пловдиве, Брашове или Лиссабоне часть города вполне реально обойти пешком.

Сколько будет стоить неделя отдыха

Если брать середину диапазона для бережливого путешествия, ориентировочно выходит так:
НаправлениеОриентировочно на день7 дней
Албания75 евро525 евро
Болгария67 евро469 евро
Румыния70 евро490 евро
Венгрия80 евро560 евро
Польша80 евро560 евро
Португалия95 евро665 евро
Греция95 евро665 евро
Дорогу из Украины и обратно нужно считать по отдельности.

На какой месяц планировать поездку?

Если главное море, лучше смотреть на сентябрь. Больше шансов на теплую погоду будет в Албании и Греции. В Болгарии сезон на побережье тоже может длиться в начале осени, но погода уже менее предсказуема.
Для городских поездок октябрь часто даже удобнее. Нет летней жары, а основные туристические места уже не так переполнены.
Ноябрь больше подходит для коротких city break, музеев, гастрономических поездок и прогулок по городам. Для пляжного отдыха это уже не самый лучший период.

Вывод

100 евро в день в Европе осенью 2026 года — реальный бюджет, но не для любой страны и не при любых условиях.
Проще всего уложиться в него в Болгарии и Румынии. Албания также может быть недорогой, особенно если не выбирать самые дорогие курорты. Польша и Венгрия нуждаются в немного большем бюджете, но 100 евро в день там тоже достаточно для экономного путешествия.
Португалия и Греция уже находятся на границе или выше этого бюджета. Там 100 евро в день возможны, но придется внимательнее выбирать жилье, питание и количество платных развлечений.
Поэтому перед бронированием лучше считать не только стоимость номера. В бюджет стоит сразу добавить питание, городской транспорт, междугородные переезды и хотя бы один-два платных памятника. Именно эти расходы чаще всего остаются «за кадром», а затем заметно увеличивают сумму поездки.
Алина Рашевская
Алина Рашевская
Автор статей
По материалам:
Finance.ua
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