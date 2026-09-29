россия увеличит расходы на оборону в 2027 году на 27%

россия планирует в 2027 году потратить на оборону 17,1 трлн рублей ($202,58 млрд). Это примерно на 27% больше, чем 13,5 трлн рублей, предусмотренных предыдущим бюджетом, и самая большая сумма с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Об этом свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Расходы и дефицит бюджета

Согласно документам, общие расходы на оборону составят 50 триллионов рублей в течение следующих трех лет. В 2026 году правительство планировало потратить 12,1 триллиона рублей на оборону, но фактическая сумма засекречена и не будет разглашена. Некоторые военные расходы также могут быть учтены в других частях бюджета.

В документах также отмечается, что правительство повысило свою оценку дефицита бюджета на 2026 год до 3,2% валового внутреннего продукта с 1,6% ВВП раньше. Бюджетные расходы в 2026 году увеличатся на 13,2% до 48,6 триллиона рублей или 20,9% ВВП.

Ожидается, что правительство представит проект бюджета в парламент до 1 октября.

россия планирует повысить налоги

На минувшей неделе в Москве объявили о планах нового повышения налогов в 2027 году для финансирования растущего дефицита. Согласно документам новый налог на непредвиденные доходы для металлургических и горнодобывающих компаний должен привлечь около 200 миллиардов рублей ежегодно.

Правительство рф также снизило оценку доходов от нефти и газа на 2026 год до 7,6 триллиона рублей с 8,9 триллиона рублей ранее.

Государственный долг