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россия увеличит расходы на оборону в 2027 году на 27%

Мир
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россия планирует в 2027 году потратить на оборону 17,1 трлн рублей ($202,58 млрд). Это примерно на 27% больше, чем 13,5 трлн рублей, предусмотренных предыдущим бюджетом, и самая большая сумма с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Об этом свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Расходы и дефицит бюджета

Согласно документам, общие расходы на оборону составят 50 триллионов рублей в течение следующих трех лет. В 2026 году правительство планировало потратить 12,1 триллиона рублей на оборону, но фактическая сумма засекречена и не будет разглашена. Некоторые военные расходы также могут быть учтены в других частях бюджета.
В документах также отмечается, что правительство повысило свою оценку дефицита бюджета на 2026 год до 3,2% валового внутреннего продукта с 1,6% ВВП раньше. Бюджетные расходы в 2026 году увеличатся на 13,2% до 48,6 триллиона рублей или 20,9% ВВП.
Ожидается, что правительство представит проект бюджета в парламент до 1 октября.

россия планирует повысить налоги

На минувшей неделе в Москве объявили о планах нового повышения налогов в 2027 году для финансирования растущего дефицита. Согласно документам новый налог на непредвиденные доходы для металлургических и горнодобывающих компаний должен привлечь около 200 миллиардов рублей ежегодно.
Правительство рф также снизило оценку доходов от нефти и газа на 2026 год до 7,6 триллиона рублей с 8,9 триллиона рублей ранее.

Государственный долг

В документах отмечено, что государственный долг вырастет до 21,7% ВВП в 2027 году с 19,9% ВВП в 2026 году. Этот показатель превышает уровень на 20%, который власти считают безопасным. Общий объем заимствований в 2027 году вырастет на 43% до 7,7 триллиона рублей.
По материалам:
suspilne.media
россия
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