Финляндия вдвое сократит количество центров для искателей убежища
Миграционная служба Финляндии сокращает сеть центров приема соискателей убежища на фоне уменьшения количества людей, пользующихся этими услугами. До конца февраля 2027 года в стране закроют еще восемь центров.
Об этом сообщает Yle.
Сколько центров приема будет работать в Финляндии
В этом году в Финляндии прекратили деятельность уже восемь центров приема искателей убежища. Еще столько же будет закрыто до конца февраля 2027 года.
Количество подразделений будет сокращено примерно вдвое. На начало июня в стране работали 30 подразделений для взрослых и 13 подразделений для несовершеннолетних, а также два подразделения содержания под стражей.
По словам начальницы департамента услуг по приему Миграционной службы Элины Нурми, сокращения связаны с уменьшением количества клиентов.
Количество соискателей убежища уменьшилось, а число людей, бегущих от войны в Украине в Финляндию, не растет. Кроме того, многие клиенты приемных центров зарегистрировались в качестве резидентов муниципалитетов и переехали в другое жилье, говорится в материале.
Что изменилось для искателей убежища
Ситуация также изменилась с внесением изменений в Закон о приеме в начале сентября. Предоставление услуг по приему для соискателей убежища прекращается через три месяца после получения ими вида на жительство и возможности подать заявку на получение муниципалитета проживания.
Клиенты, пользующиеся временной защитой, также должны зарегистрироваться в качестве резидентов муниципалитета в течение трех месяцев после получения права на проживание в муниципалитете.
Право на проживание в муниципалитете распространяется, в частности, на украинцев, получающих временную защиту, согласно данным финской Миграционной службы.
Клиентов закрывающихся центров переведут на свободные места в других центрах.
«При переводе мы учитываем пожелания жителей и связи с местом проживания, такие как работа или обучение для получения образования. Однако это не всегда возможно», — отметила Нурми.
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