Финляндия вдвое сократит количество центров для искателей убежища

В этом году в Финляндии прекратили деятельность уже восемь центров приема искателей убежища

Миграционная служба Финляндии сокращает сеть центров приема соискателей убежища на фоне уменьшения количества людей, пользующихся этими услугами. До конца февраля 2027 года в стране закроют еще восемь центров.

Об этом сообщает Yle.

Сколько центров приема будет работать в Финляндии

В этом году в Финляндии прекратили деятельность уже восемь центров приема искателей убежища. Еще столько же будет закрыто до конца февраля 2027 года.

Количество подразделений будет сокращено примерно вдвое. На начало июня в стране работали 30 подразделений для взрослых и 13 подразделений для несовершеннолетних, а также два подразделения содержания под стражей.

По словам начальницы департамента услуг по приему Миграционной службы Элины Нурми, сокращения связаны с уменьшением количества клиентов.

Количество соискателей убежища уменьшилось, а число людей, бегущих от войны в Украине в Финляндию, не растет. Кроме того, многие клиенты приемных центров зарегистрировались в качестве резидентов муниципалитетов и переехали в другое жилье, говорится в материале.

Что изменилось для искателей убежища

Ситуация также изменилась с внесением изменений в Закон о приеме в начале сентября. Предоставление услуг по приему для соискателей убежища прекращается через три месяца после получения ими вида на жительство и возможности подать заявку на получение муниципалитета проживания.

Клиенты, пользующиеся временной защитой, также должны зарегистрироваться в качестве резидентов муниципалитета в течение трех месяцев после получения права на проживание в муниципалитете.

Право на проживание в муниципалитете распространяется, в частности, на украинцев, получающих временную защиту, согласно данным финской Миграционной службы.

Клиентов закрывающихся центров переведут на свободные места в других центрах.