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Германия усиливает контроль за соцвыплатами

Мир
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Германия
Германия
В Германии усилят контроль за социальными выплатами и будут бороться с организованными схемами их незаконного получения. 23 сентября правительство страны утвердило 10-шаговый план, предусматривающий, в частности, лучшение обмена информацией между государственными органами, усиление ответственности работодателей и преследование организаторов мошеннических схем.
Принятие документа не означает автоматического прекращения социальных выплат для иностранцев. Планируемые мероприятия направлены прежде всего на организованные злоупотребления, фиктивную занятость и эксплуатацию работников.

Как Германия усилит контроль за соцвыплатами

Одним из ключевых направлений плана станет усиление взаимодействия между государственными учреждениями. Социальные, таможенные, регистрационные и другие органы должны более эффективно обмениваться информацией, чтобы выявлять возможные злоупотребления.
Особое внимание уделят работодателям. Ответственность планируется усилить в случаях ложного или фиктивного трудоустройства, если из-за таких действий незаконно получали социальные выплаты.
Также правительство хочет бороться со схемами, связанными с так называемыми Schrottimmobilien — заброшенными объектами недвижимости, которые могут использоваться для эксплуатации людей и незаконного получения социального пособия. Муниципалитетам планируют предоставить больше возможностей для противодействия таким случаям.

Кого могут лишить Grundsicherung

Отдельный пункт касается людей, разыскиваемых по действующему ордеру на арест. Правительство планирует урегулировать вопрос так, чтобы в будущем такие лица не получали Grundsicherung.
Кроме того, предусмотрено усиление преследования организаторов систематического мошенничества с социальными выплатами и эксплуатацией работников.
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Что это значит для иностранцев

Немецкое правительство отмечает, что иностранные работники остаются важной частью рынка труда страны. В то же время, документ предусматривает противодействие организованным схемам, фиктивной занятости и эксплуатации работников.
Отдельное внимание уделено случаям, связанным с миграцией из других стран ЕС. Германия также планирует добиваться изменений на уровне Евросоюза, в частности пересмотра отдельных правил свободы передвижения, чтобы уменьшить возможности для злоупотреблений.
В то же время, новый план не предусматривает автоматического прекращения соцвыплат для иностранцев. Часть мер еще нуждается в дальнейшем нормативном оформлении.
По материалам:
Finance.ua
ГерманияУкраинцы в ГерманииВыплаты
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