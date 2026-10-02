В Дубае запустят «самый длинный» лифт в истории: 600 м непрерывного подъема (фото)

Лифт в новом небоскребе Дубая сможет непрерывно преодолевать более 600 метров — это примерно высота 140 этажей. Такую систему планируют установить в башне Burj Azizi, а ее создание стало возможным благодаря более легким тросам, беспроводной передаче данных и искусственному интеллекту.

Об этом пишет Daily Mail

Для сравнения, подъем на вершину лондонского небоскреба The Shard охватывает высоту 310 метров. В Burj Azizi непрерывный маршрут лифта составит 631,5 метра.

Как лифт сможет подниматься на такую ​​высоту

По словам специалистов компании Kone, которая занимается разработкой технологии, традиционные лифтовые системы имеют ограничения из-за веса стальных тросов. Чем выше становится здание, тем тяжелее должны быть тросы, поднимающие кабину. Обычно такие системы имеют предел подъема около 500 метров.

Для преодоления этого ограничения используют несколько технологий:

сверхлегкие подъемные тросы;

беспроводную передачу энергии и данных;

системы управления потоком пассажиров на основе искусственного интеллекта;

питание от аккумуляторов.

Ключевой технологией стали тросы UltraRope, которые компания представила еще в 2013 году. Они имеют сердечник из углеродного волокна, покрытый материалом с высоким коэффициентом трения.

Такой трос весит примерно в пять раз меньше, чем аналогичный стальной. За счет этого для здания с высотой подъема 300 метров общий вес лифтовой установки можно снизить примерно на 3000 кг.

Что будет с лифтами в Burj Azizi

Несколько таких систем планируется установить в небоскребе Burj Azizi высотой 725 метров. Пока еще здание находится на стадии строительства.

Помимо возможности преодолевать рекордную высоту новая система должна сократить время ожидания лифта. Для этого искусственный интеллект будет отслеживать перемещение людей в здании и автоматически оптимизировать распределение лифтов.

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Эксперты также считают , что развитие таких технологий в будущем позволит создавать лифты, способные поднимать пассажиров на высоту более 1 километра.