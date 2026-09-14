Чехия приняла новый закон об иностранцах: что изменится для украинцев Сегодня 13:03 — Личные финансы Регистрация граждан ЕС станет обязательной

Палата депутатов Чехии единогласно приняла новый закон о пребывании иностранцев. Документ предусматривает цифровизацию значительной части процедур оформления разрешений на проживание, обновление системы учета иностранцев и расширение полномочий государства по отмене разрешений лицам, которые совершили преступления или представляют угрозу безопасности. Следующий этап — рассмотрение документа Сенатом. Ожидается, что основная часть закона вступит в силу с 1 января 2029 года.

Что предусматривает новый закон

Одним из главных направлений реформы станет цифровизация административных и миграционных процедур для иностранцев.

Новый информационный механизм должен позволить подавать заявления, получать документы и общаться с органами власти в электронном формате. С 2029 года Министерство внутренних дел планирует создавать для иностранцев специальные учетные записи. Через них можно будет коммуницировать с административными органами и подавать заявления о пребывании.

В МВД также ожидают, что новая цифровая система позволит государству быстрее проверять соблюдение условий пребывания и обмениваться информацией между соответствующими государственными базами данных.

Кроме того, закон расширяет возможности отмены разрешений на проживание для людей, которые совершили уголовные правонарушения или представляют угрозу общественному порядку или внутренней безопасности.

Что это значит для украинцев

Для украинцев с временной защитой принятие этого законопроекта пока не меняет правил пребывания в Чехии. В то же время важно различать разные основания пребывания в Чехии.

Для украинцев, находящихся в Чехии на основании временной защиты, этот закон сам по себе не меняет правил. МВД прямо отмечает, что вопросы временной защиты и убежища в этот законопроект не входят.

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Другая ситуация — у украинцев, проживающих в Чехии по стандартным миграционным режимам: например, у них есть долгосрочный или постоянный вид на жительство, они учатся, работают или в будущем будут переходить на другой тип пребывания. Для них после вступления закона в силу новая цифровая система может напрямую изменить способ подачи заявлений и коммуникации с МВД.

Регистрация граждан ЕС станет обязательной

Отдельные положения касаются граждан других стран Европейского Союза, проживающих в Чехии более 90 дней.

Сейчас регистрация для них добровольная. Новый закон предполагает сделать его обязательным.

В то же время, обязательная регистрация заработает не одновременно с основной частью закона. Хотя ее вступление в силу ожидается 1 января 2029 года, для граждан ЕС новое правило планируют ввести только с 2030 года. В течение 2029 года регистрация еще должна оставаться добровольной.

В пояснительных документах к законопроекту это связывается с необходимостью сначала запустить новую систему и подготовить достаточное количество работников для значительного увеличения количества регистраций.

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Проект также расширяет роль так называемых гарантов — например, работодателей, учебных заведений или спортивных клубов, подтверждающих цель пребывания граждан третьих стран.

Отдельно меняется система, по которой правительство может регулировать трудовую и другую миграцию из третьих стран. Речь идет об определении стран, целях пребывания и объемах приема иностранцев.