Чехия приняла новый закон об иностранцах: что изменится для украинцев

Палата депутатов Чехии единогласно приняла новый закон о пребывании иностранцев. Документ предусматривает цифровизацию значительной части процедур оформления разрешений на проживание, обновление системы учета иностранцев и расширение полномочий государства по отмене разрешений лицам, которые совершили преступления или представляют угрозу безопасности. Следующий этап — рассмотрение документа Сенатом. Ожидается, что основная часть закона вступит в силу с 1 января 2029 года.
Одним из главных направлений реформы станет цифровизация административных и миграционных процедур для иностранцев.
Новый информационный механизм должен позволить подавать заявления, получать документы и общаться с органами власти в электронном формате. С 2029 года Министерство внутренних дел планирует создавать для иностранцев специальные учетные записи. Через них можно будет коммуницировать с административными органами и подавать заявления о пребывании.
Другая ситуация — у украинцев, проживающих в Чехии по стандартным миграционным режимам: например, у них есть долгосрочный или постоянный вид на жительство, они учатся, работают или в будущем будут переходить на другой тип пребывания. Для них после вступления закона в силу новая цифровая система может напрямую изменить способ подачи заявлений и коммуникации с МВД.
Регистрация граждан ЕС станет обязательной
Отдельные положения касаются граждан других стран Европейского Союза, проживающих в Чехии более 90 дней.
Сейчас регистрация для них добровольная. Новый закон предполагает сделать его обязательным.
В то же время, обязательная регистрация заработает не одновременно с основной частью закона. Хотя ее вступление в силу ожидается 1 января 2029 года, для граждан ЕС новое правило планируют ввести только с 2030 года. В течение 2029 года регистрация еще должна оставаться добровольной.
В пояснительных документах к законопроекту это связывается с необходимостью сначала запустить новую систему и подготовить достаточное количество работников для значительного увеличения количества регистраций.
Проект также расширяет роль так называемых гарантов — например, работодателей, учебных заведений или спортивных клубов, подтверждающих цель пребывания граждан третьих стран.
Отдельно меняется система, по которой правительство может регулировать трудовую и другую миграцию из третьих стран. Речь идет об определении стран, целях пребывания и объемах приема иностранцев.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что части украинцев в Чехии до 30 сентября 2026 года нужно лично обратиться в отделение Министерства внутренних дел и получить новую визовую наклейку. Если после весенней онлайн-регистрации у вас еще есть только PDF-подтверждение, продолжение процедуры еще не завершено. Такая защита действует только до конца сентября.