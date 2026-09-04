В Чехии на 20% стало меньше украинских беженцев, получающих пособие Сегодня 16:28 — Личные финансы

В Чехии стало меньше получателей гуманитарной помощи

Расходы Чехии на гуманитарную помощь беженцам из Украины и количество домохозяйств, которые ее получают, за год сократились почти на пятую часть. В то же время, все больше украинцев в стране трудоустраиваются.

Об этом свидетельствуют ежемесячные данные Министерства труда Чехии и статистика Бюро по трудоустройству, передает Radio Prague International.

За первое полугодие 2026 года украинским беженцам выплатили 3,63 млрд. крон гуманитарной помощи. Это примерно на миллиард меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне количество таких выплат составило 36,9 тыс., на 9 тыс. меньше, чем в июне 2025 года.

В Чехии стало меньше получателей гуманитарной помощи

В июне этого года бюро трудоустройства по всей Чехии провело 36,9 тыс. выплат гуманитарной помощи домохозяйствам украинских беженцев. Год назад таких домохозяйств, нуждавшихся в помощи, было 45,9 тыс. Таким образом, их количество за год сократилось на 20%.

За первое полугодие 2026 года на гуманитарную помощь беженцам из Украины было направлено 3,63 млрд крон. За аналогичный период прошлого года эта сумма составила 4,67 млрд крон. Следовательно, расходы уменьшились примерно на 22%.

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В июне 2026 года на гуманитарную помощь выплатили 551,9 млн крон против 739,6 млн крон в июне прошлого года. Снижение составило 25%.

По словам специалистов по социальной проблематике, такие изменения объясняются высоким уровнем трудоустройства беженцев, а также усилением условий оказания помощи еще при предыдущем правительстве.

Почти 400 тысяч украинцев имеют временную защиту

По данным Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на ночь 24 августа в стране было зарегистрировано более 397,6 тыс. человек с временной защитой в связи с войной россии против Украины.

Среди них почти 84,5 тыс. детей в возрасте до 18 лет и более 18 тыс. человек старше 65 лет.

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В возрасте от 18 до 65 лет находились более 295,1 тыс. беженцев. Из них более 133,6 тысячи мужчин и 161,5 тысячи женщин.

По статистике Бюро трудоустройства Чехии, в конце первого квартала 2026 года из всех 374,4 тыс. трудоустроенных граждан Украины с разными статусами пребывания 316 тыс. не нуждались в разрешении на трудоустройство.

Беженцы приносят бюджету больше, чем на них тратят

По расчетам Министерства труда, входившего в состав предыдущего правительства, поступления от беженцев в виде налогов, страховых взносов и других платежей превысили расходы на гуманитарную помощь, жилье, медицинскую помощь и образование еще в третьем квартале 2023 года. С тех пор разница, по данным ведомства, только росла.

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В частности, за первые три квартала 2025 года государство потратило на беженцев 11,5 млрд крон, тогда как получило от них 23,2 млрд крон.

Однако в конце прошлого года правительство изменилось и данные за четвертый квартал, а также за все последующие периоды больше не обнародовали. Премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) ранее называл цифры предыдущего правительства абсолютно вымышленными.

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