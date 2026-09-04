Бизнес-карта Украины — где больше всего компаний и ФЛП (инфографика) Сегодня 15:03 — Личные финансы

Бизнесмены

Киев остается главным бизнес-центром Украины, сосредотачивая примерно треть всех зарегистрированных компаний и ФЛП.

В преддверии Дня предпринимателя делимся интересными данными из аналитики предпринимательской активности в Украине по состоянию на 1 сентября 2026 года от YC.Market.

Где в Украине больше всего бизнеса

По состоянию на 1 сентября 2026 года в Украине, согласно ЕГР, насчитывается 965 195 зарегистрированных компаний и ФЛП, которые не находятся в процессе прекращения.

Бизнес распределен между регионами неравномерно. Больше всего компаний и ФЛП зарегистрировано в столице и крупнейших экономических центрах.

Пятерка регионов с наибольшим количеством зарегистрированных субъектов:

Киев — 329 528, или около 34% от общего количества;

Днепропетровская область;

Одесская область;

Харьковская область;

Киевская область.

Итого на эти пять регионов приходится почти 59% всех зарегистрированных субъектов.

Разрыв между столицей и другими регионами особенно заметен: в Киеве зарегистрировано почти в 4,5 раза больше компаний и ФЛП, чем в Днепропетровской области.

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Меньше всего компаний и ФЛП зарегистрировано в:

Черновицкой области — 8,8 тыс.;

Тернопольской — 10 тыс.;

Черниговской — 11,7 тыс.;

Волынской — 12,3 тыс.;

Сумской — 12,3 тыс.

Таким образом, между Киевом и Черновицкой областью разница составляет около 37 раз.

Где регистрируют новые бизнесы

В то же время с начала 2026 года по 1 сентября в Украине зарегистрировали 20,1 тыс. новых компаний и ФЛП.

Больше всего новых бизнесов появилось в:

Киеве — 6861; Львовской области — 1759; Днепропетровской области — 1636; Киевской области — 1403; Одесской области — 1244.

Данные отображают регион зарегистрированного в ЕГР местонахождения компаний и ФЛП.

На Киев приходится более половины публичных расходов

По данным YC. Market, в период с 1 января 2023 года по 1 сентября 2026 года общий объем публичных расходов в разрезе регионов составил около 2,39 трлн грн. В транзакциях за этот период фигурируют около 78 тыс. субъектов.

Безоговорочным лидером по объему таких расходов стал Киев. На столицу приходится около 1,32 трлн. грн., или более 55% общей суммы. Здесь также зафиксировано наибольшее количество субъектов, связанных с такими транзакциями, — почти 17 тыс.

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Для сравнения, на втором месте — Днепропетровская область с почти 130 млрд грн публичных расходов. Это примерно в десять раз меньше, чем в Киеве.

Далее следуют:

Одесская область — 106 млрд грн;

Киевская — почти 96 млрд грн;

Львовская — 96 млрд грн.

Таким образом, на Киев, Днепропетровскую, Одесскую, Киевскую и Львовскую области вместе приходится около 73% от общей суммы публичных расходов за этот период.

В следующую группу входят Харьковская и Винницкая области. В Харьковской области объем транзакций составляет 84 млрд грн, в Винницкой области — 76 млрд грн. В то же время количество субъектов, задействованных в этих транзакциях, отличается почти вдвое: около 5 тыс. в Харьковской области против примерно 2,5 тыс. в Винницкой.

Отдельно выделяется Львовщина. Она занимает пятое место по объему публичных расходов, но в то же время является одним из лидеров по количеству субъектов — почти 6 тыс. Больше из них зафиксировано только в Киеве и Днепропетровской области.

Наименьшие объемы среди областей зафиксированы на территориях, значительная часть которых находится в зоне активных боевых действий или оккупации. В Донецкой области речь идет о около 16 млрд грн, в Херсонской — 7 млрд грн.

При этом количество субъектов не всегда прямо соответствует объему расходов, говорят аналитики. Поэтому эти показатели следует рассматривать отдельно: один показывает масштаб финансовых потоков, а другой — количество субъектов, задействованных в публичных расходах.

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