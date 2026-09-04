Сегодня в Украине вводится в обращение новая банкнота Сегодня 08:03 — Личные финансы

Первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour

В пятницу, 4 сентября, Национальный банк вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 грн. С этого дня банки смогут получать его от НБУ и выдавать клиентам.

Банкнота посвящена Василию Стусу

На новой банкноте изображен украинский поэт, мыслитель, правозащитник, политзаключенный, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы и борец за независимость Украины Василий Стус.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет поэта Василия Стуса, а на обратной — изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета, где он учился.

«Новая банкнота чествует не только жизненный путь Василия Стуса, но и всех его единомышленников и дух тогдашней эпохи украинского морального сопротивления. На ней нет ни одного случайного элемента, ее можно читать как книгу», — рассказывал ранее глава НБУ Андрей Пышный.

На банкноте использованы мотивы поэзии Стуса

По его словам, в дизайне использованы элементы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской. В частности, образ сокола-пустельга из ее мариупольского панно.

На банкноте использованы мотивы поэзии Василия Стуса, написанной в заключении. На ней размещена строчка из его стиха: "А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве".

Защита новой банкноты

За дизайном новая банкнота подражает модифицированным банкнотам гривны образца 2014−2019 годов. По размеру и цвету она заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал.

Размер новой банкноты составляет 75×166 мм. Основной цвет — синий.

Также усилена защита банкноты: она содержит более 20 защитных элементов как защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, надежно защищающие ее от подделки:

обновлена «оконная» защитная лента — частично введенная в толщу бумаги полимерная лента в сине-желтой цветовой гамме, имеющая ярко выраженный комбинированный оптически-сменный эффект, проявляющийся при изменении угла наклона банкноты;

оптически-сменный элемент SPARK, обладающий кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные цветовые переходы — от пурпурного до золотисто-зеленого.

Национальный банк пообещал изменить шрифт

По данным НБУ, это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная «оконная» защитная лента AnimaTM Colour — полихромная и анимированная. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и изменение изображения — трезубец меняется на знак гривны.

После анонса новой купюры художники и дизайнеры обратили внимание, что в банкноте использован «пиратский» шрифт — Bickham Script, кириллизованный российским дизайнером. Национальный банк отреагировал на критику и пообещал заменить шрифт.

Зачем вводят банкноту номиналом 2000 грн

В НБУ объясняли, что банкнотный ряд национальной валюты не статический и должен соответствовать изменениям в экономике, доходах населения, ценах, объемах наличных в обращении и поведении людей.

За семь лет со времени введения банкноты номиналом 1000 грн. среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а уровень цен на основе индекса инфляции — вдвое. Поэтому для получения среднемесячной зарплаты наличными требуется больше банкнот. Если после введения банкноты номиналом 1000 грн для получения среднемесячной зарплаты было достаточно 10 банкнот самого высокого номинала, то в 2026 году для этого нужно уже более 30 таких банкнот.

Доля банкнот номиналом в 1 000 гривен по сумме уже превысила 55%

Объем наличных денег в обращении вырос более чем вдвое — с почти 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен по состоянию на 01 июля 2026 года. Устойчивость финансовой системы обеспечивается не только доступностью и непрерывной работой безналичной инфраструктуры, но и удобным доступом к защищенной наличности.

Кроме того, произошли изменения в структуре наличных денег в обращении. В настоящее время доля банкнот номиналом 1000 гривен по сумме уже превысила 55%. В мировой центробанковской практике свидетельствует о необходимости введения банкноты высшего номинала.

При принятии решения о введении банкнот высших номиналов, прежде всего, учитываются экономические факторы и модели, которые используют центральные банки других стран. «Рассматривая вопрос введения банкнот высших номиналов, прежде всего, Национальный банк принимает во внимание экономические факторы и модели, которые используют центральные банки. В настоящее время оптимальным самым высоким номиналом для нашей страны является 2000 гривен», — сообщали в Нацбанке.

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