В Киеве запускают дополнительный автобусный маршрут с правого на левый берег Сегодня 15:24 — Личные финансы

Автобусы будут курсировать через центр города

С 3 сентября в Киеве запустят временный автобусный маршрут № 1-М, соединяющий «Дворец Спорта» и станцию ​​метро «Лесная». Автобусы будут курсировать вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии метро и будут обеспечивать дополнительное сообщение между правым и левым берегами Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в часы наибольшего пассажиропотока на маршруте будут работать 12 автобусов.

Маршрут автобуса № 1-М

Автобусы будут курсировать через центр города, Метро и Броварской проспект до станции метро «Лесная» и в обратном направлении. В частности, по маршруту:

ул. Эспланадная — ул. Рогнединская — ул. Шота Руставели — ул. Бассейная — ул. Мечникова — Кловский спуск — Крепостной пер. — ул. Михаила Грушевского — ул. Князей Острожских — ул. Генерала Алмазова — ул. Старонаводницкая — бульв. Николая Михновского — Набережное шоссе — мост Метро — Броварской просп. — ул. Раисы Окипной — площадь Сергея Набоки — ул. Евгения Сверстюка — Броварской просп. — просп. Георгия Нарбута — ул. Андрея Малышко — Броварской просп. — ул. Гетмана Павла Полуботка — путепровод над Броварским проспектом — ул. Киото — Броварской просп. — мост Метро — Набережное шоссе — бульв. Николая Михновского — Наводническая площадь — ул. Старонаводницкая — ул. Генерала Алмазова — ул. Князей Острожских — ул. Михаила Грушевского — Крепостной пер. — Кловский спуск — ул. Мечникова — ул. Бассейная — ул. Эспланадная.

Маршрут № 1-М является временным и дополнительным автобусным сообщением, а не полноценной заменой работы наземного участка метрополитена.

Какой транспорт уже соединяет берега

В то же время, между правым и левым берегами уже курсируют автобусы №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 и троллейбусы №№ 29, 40.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что в Украине обновят системы оповещения об угрозе и введут два уровня угрозы — желтый и красный. Кроме того, в Киеве будут просмотрены алгоритмы работы общественного транспорта в условиях воздушных тревог.

Во время желтого уровня будет работать Сырецко-Печерская линия метро — полностью. Городу Киеву предписано существенно расширить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена и дублировать наземным транспортом соответствующий маршрут метро между станциями «Лесная» и «Днепр».

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