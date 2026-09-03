Наследство: в каком случае имущество получит запасной наследник Сегодня 14:07 — Личные финансы

Наследство: в каком случае имущество получит запасной наследник

Если в завещании указан только один наследник, а он по определенным причинам не может или не хочет принять наследство, в дело вступает общая очередь наследников по закону.

Завещатель может заранее предусмотреть другой вариант и назначить запасного наследника.

Это объяснило Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

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Назначение наследника означает, что в завещании вместе с основным наследником сразу определяется другое лицо, которое получит наследство, если основной наследник не сможет или не захочет его принять.

Когда вступает в наследство

Запасной наследник может вступить в наследство, если основной наследник:

умер до открытия наследства, то есть раньше наследодателя;

отказался от наследства или не подал заявление нотариусу в установленный срок;

лишился права на наследство по решению суда, в частности из-за уклонения от помощи завещателю;

не выполнил специальные условия, определенные в завещании, например о получении образования.

В то же время подназначение наследника не следует путать с наследственной трансмиссией.

Подназначение применяется, когда основной наследник умер раньше наследодателя. В таком случае наследство переходит к определенному в завещании запасному наследнику.

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Наследственная трансмиссия применяется в другой ситуации: основной наследник был жив к моменту смерти наследодателя, но умер после этого, не успев принять наследство в течение шести месяцев.

Тогда право на принятие наследства переходит к наследникам умершего наследника, а не к лицу, определенному в завещании как «план Б».

смерти лица или в день, когда оно объявлено умершим. В случае, если в течение суток умерли несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, наследие открывается одновременно в отношении каждого из них. То же касается ситуаций, когда они погибли во время общей опасности, например, стихийного бедствия или аварии. Напомним, что нужно знать наследнику , чтобы не лишиться права на наследство. Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследство открывается после, когда оно объявлено умершим. В случае, если в течение суток умерли несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, наследие открывается одновременно в отношении каждого из них. То же касается ситуаций, когда они погибли во время общей опасности, например, стихийного бедствия или аварии.

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В то же время подарок в виде имущества, полученный нерезидентом от резидента Украины, подлежит налогообложению по тем же правилам, что и наследство (п. 174.6 ст. 174 НКУ).

Если наследник нерезидент, а наследодатель — резидент Украины, любой объект наследства или подарка облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%.

Обязанность по уплате налога и сбора полностью возлагается на самого наследника-нерезидента.

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