Наследство: в каком случае имущество получит запасной наследник

Напомним, что нужно знать наследнику, чтобы не лишиться права на наследство. Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследство открывается после смерти лица или в день, когда оно объявлено умершим. В случае, если в течение суток умерли несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, наследие открывается одновременно в отношении каждого из них. То же касается ситуаций, когда они погибли во время общей опасности, например, стихийного бедствия или аварии.
Ранее мы также писали, как облагается налогом наследство не от близких родственников.
В то же время подарок в виде имущества, полученный нерезидентом от резидента Украины, подлежит налогообложению по тем же правилам, что и наследство (п. 174.6 ст. 174 НКУ).
Если наследник нерезидент, а наследодатель — резидент Украины, любой объект наследства или подарка облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%.
Обязанность по уплате налога и сбора полностью возлагается на самого наследника-нерезидента.