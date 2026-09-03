0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наследство: в каком случае имущество получит запасной наследник

Личные финансы
110
Наследство: в каком случае имущество получит запасной наследник
Наследство: в каком случае имущество получит запасной наследник
Если в завещании указан только один наследник, а он по определенным причинам не может или не хочет принять наследство, в дело вступает общая очередь наследников по закону.
Завещатель может заранее предусмотреть другой вариант и назначить запасного наследника.
Это объяснило Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.
Назначение наследника означает, что в завещании вместе с основным наследником сразу определяется другое лицо, которое получит наследство, если основной наследник не сможет или не захочет его принять.

Когда вступает в наследство

Запасной наследник может вступить в наследство, если основной наследник:
  • умер до открытия наследства, то есть раньше наследодателя;
  • отказался от наследства или не подал заявление нотариусу в установленный срок;
  • лишился права на наследство по решению суда, в частности из-за уклонения от помощи завещателю;
  • не выполнил специальные условия, определенные в завещании, например о получении образования.
В то же время подназначение наследника не следует путать с наследственной трансмиссией.
Подназначение применяется, когда основной наследник умер раньше наследодателя. В таком случае наследство переходит к определенному в завещании запасному наследнику.
Читайте также
Наследственная трансмиссия применяется в другой ситуации: основной наследник был жив к моменту смерти наследодателя, но умер после этого, не успев принять наследство в течение шести месяцев.
Тогда право на принятие наследства переходит к наследникам умершего наследника, а не к лицу, определенному в завещании как «план Б».
Место для вашей рекламы
Напомним, что нужно знать наследнику, чтобы не лишиться права на наследство. Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследство открывается после смерти лица или в день, когда оно объявлено умершим. В случае, если в течение суток умерли несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, наследие открывается одновременно в отношении каждого из них. То же касается ситуаций, когда они погибли во время общей опасности, например, стихийного бедствия или аварии.
Ранее мы также писали, как облагается налогом наследство не от близких родственников.
В то же время подарок в виде имущества, полученный нерезидентом от резидента Украины, подлежит налогообложению по тем же правилам, что и наследство (п. 174.6 ст. 174 НКУ).
Если наследник нерезидент, а наследодатель — резидент Украины, любой объект наследства или подарка облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%.
Обязанность по уплате налога и сбора полностью возлагается на самого наследника-нерезидента.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems