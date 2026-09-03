Студентам будут выплачивать 100% средств, заработанных во время практики, — решение правительства Сегодня 09:14 — Личные финансы

Студент должен заканчивать учебное заведение готовым к работе

Теперь студентам профтехов будут платить 100% заработанных средств во время практики. Ранее половину этой суммы получали учебные заведения.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок практической подготовки соискателей профессионального образования. Документ учитывает положения Закона Украины «О профессиональном образовании» и определяет правила организации практики студентов.

Практическая подготовка — обязательная и неотъемлемая часть учебного процесса в учреждениях профессионального образования. Она должна дать студенту не только теоретические знания, но и получить реальный опыт работы по профессии — непосредственно на предприятиях.

«Студент должен заканчивать учебное заведение готовым к работе. Поэтому во время обучения важно получать реальный опыт, работать в условиях, приближенных к рынку труда, и понимать, как применять свои знания на практике», — говорится в сообщении.

Что изменится

Студент будет получать всю зарплату за проделанную работу

За время практики студент будет получать все средства за проделанную работу. Отменена норма, согласно которой до 50% заработной платы учащегося могло перечисляться на счет учебного заведения.

Теперь все средства за выполненную во время практики работу будут выплачивать непосредственно студенту.

Вводится студенческий трудовой договор

Если во время практики студент будет выполнять трудовые функции у предприятия, с ним обязательно будут заключать официальный студенческий трудовой договор.

Это позволит соискателю получить страховой и трудовой стаж.

Для учебных заведений будет меньше бюрократии

Отменена разрешительная процедура для проведения практики в собственных учебных мастерских и лабораториях учебного заведения.

Если для проведения практики не заключены внешние договоры, учебное заведение принимает соответствующее решение самостоятельно.

Результаты практики будут фиксироваться в АИКОМ

Характеристики, отчеты и результаты практической подготовки соискателей будут вноситься в программно-аппаратный комплекс «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента» (АИКОМ).

Это позволит системно фиксировать результаты практической подготовки студентов.

Договоры с работодателями будут заключать до 5 лет

Новый Порядок предусматривает возможность заключать договоры с работодателями сроком до пяти лет.

Такая возможность упростит долгосрочное планирование практической подготовки как для учебных заведений, так и для субъектов хозяйствования.

Практика должна быть доступна всем

В условия ее организации включены требования по обеспечению инклюзивности, недискриминации и создания условий для соискателей образования с инвалидностью, ветеранов и людей с особыми образовательными потребностями.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что для украинского студента заработать первые 1 тыс. долларов вполне реально и без полного отказа от обучения. Но скорость зависит не только от профессии, но и от формата занятости: полный рабочий день позволяет накопить необходимую сумму быстрее, тогда как подработка на 15−20 часов в неделю растягивает этот срок.

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