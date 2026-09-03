Тарифы на такси во время тревог могут ограничить: что говорят в Uklon Сегодня 07:43 — Личные финансы

Сервис работает по системе динамического ценообразования

Киев уже седьмой день живет в условиях постоянных атак дронами. Поэтому власти обсуждают возможное изменение режима работы заведений и транспорта, в частности разделение воздушных тревог на «желтые» и «красные», а также ограничение тарифов на такси.

Об этом пишет РБК-Украина.

Окончательные решения относительно того, как будет работать столица во время длительных атак, пока не приняты.

Ситуация в Киеве

На фоне постоянных атак власти готовят план режима работы заведений в Киеве.

Во время воздушной тревоги метро в Киеве курсирует только по подземным станциям. Поэтому киевляне не могут добраться с левого берега на правый и наоборот.

На этой неделе на заседании фракции «Слуга народа» с участием премьера Сергея Корецкого рассматривался вариант разделить виды тревог: желтая — дроновая атака, красная — ракетная опасность.

В желтом режиме бизнес сам принимает решение о работе, а в красном режиме — все закрывается.

Как сообщала народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, также предлагалось ограничить тарифы такси во время тревог. Власти Киева также предлагают разрешить движение метро по зеленой ветке.

Что в Uklon думают об ограничении тарифов во время тревог

Окончательное решение о новом режиме работы Киева еще не принято.

Что касается тарифов на такси, в Uklon отмечают, что система корректирует стоимость поездок, если в конкретном микрорайоне в часы пик или во время непогоды количество заказов значительно превышает количество свободных водителей поблизости. Это необходимо для того, чтобы мотивировать водителей выполнять заказ.

На стоимость поездки могут влиять время суток, погодные условия, ситуация с общественным транспортом, дорожные работы, сбои или пиковые нагрузки, в частности, после временного прекращения работы метро, ​​а также обстрелы, проблемы со связью и комендантский час.

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В Uklon заявляют, что сервис работает по системе динамичного ценообразования, при которой стоимость поездки формируется в зависимости от баланса спроса и предложения.

В компании отмечают, что во время воздушных тревог, когда останавливается или ограничивается движение общественного транспорта, перекрываются мосты, спрос на поездки резко растет. В то же время количество водителей уменьшается из-за риска безопасности, некорректной работы GPS или других факторов.

«Задача сервиса — предложить такую ​​стоимость поездки, которую готов будет заплатить пользователь и на которую согласится водитель-партнер. Если искусственно ограничить ценообразование, существует высокий риск, что водители будут просто отказываться от заказов. Как следствие, рынок райдхайлинга во время тревог фактически остановится, и вызвать авто будет очень сложно или фактически невозможно», — заявили в Uklon.

В компании отмечают, что во время транспортных коллапсов динамичное ценообразование становится особенно необходимым инструментом поддержки работы сервиса, обеспечивая возможность добраться домой, когда другие варианты недоступны.

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