Ветераны могут получить до 20 тыс. грн на развитие своего бизнеса
Украинский ветеранский фонд компенсирует ветеранам расходы по покупке предметов и товаров, необходимых для ведения собственного дела. Максимальный размер компенсации составляет 20 тысяч гривен.
Со ссылкой на Минветеранов мы рассказываем детали программы.
Кто может получить компенсацию
Получить средства могут ветераны войны, которые:
- зарегистрированы как физические лица-предприниматели или осуществляют независимую профессиональную деятельность;
- по законодательству имеют статус ветеранского предпринимательства.
Речь идет, в частности, о ветеранах со статусом:
- участника боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны.
Какие документы нужны
Для получения компенсации необходимо заполнить анкету в CRM-системе Украинского ветеранского фонда и добавить скан-копию необходимых документов.
В частности, нужно подать:
- документ, удостоверяющий личность заявителя: копию паспорта, ID-карты и выписки о регистрации места жительства или вида на жительство в Украине;
- документ о приобретении статуса ФЛП — выписка из ЕГРПОУ или другого аналогичного ресурса с актуальными данными или документ, подтверждающий независимую профессиональную деятельность — справку по форме 34-ОПП;
- документ, подтверждающий статус ветерана войны;
- выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны о наличии статуса субъекта ветеранского предпринимательства. Его следует получить не ранее чем за 7 календарных дней до подачи заявления;
- документы, подтверждающие оплату и получение приобретенных предметов и товаров — выписки из счета, чеки, расходные накладные
и т. д.
Поданные документы должны подтверждать, что расходы понес именно заявитель, что именно было приобретено и что товары им получены.
После проверки документов и одобрения заявки компенсацию выплатят при наличии соответствующих бюджетных ассигнований и в порядке очередности поступления заявлений в Фонд.
Что важно знать
Компенсация не предусмотрена за запланированное приобретение или погашение кредитных обязательств.
Также нужно учитывать следующие нюансы:
- одно и то же лицо не может получить компенсацию повторно;
- ответственность за достоверность поданных документов несет заявитель;
- если заявление подает ФЛП, компенсацию перечисляют только на счет, открытый как счет физического лица-предпринимателя, а не на личный счет.
Проект будет действовать до завершения военного положения.
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