Ветераны могут получить до 20 тыс. грн на развитие своего бизнеса Сегодня 19:38 — Личные финансы

Максимальный размер компенсации составляет 20 тыс. грн

Украинский ветеранский фонд компенсирует ветеранам расходы по покупке предметов и товаров, необходимых для ведения собственного дела. Максимальный размер компенсации составляет 20 тысяч гривен.

Со ссылкой на Минветеранов мы рассказываем детали программы.

Кто может получить компенсацию

Получить средства могут ветераны войны, которые:

зарегистрированы как физические лица-предприниматели или осуществляют независимую профессиональную деятельность; по законодательству имеют статус ветеранского предпринимательства.

Речь идет, в частности, о ветеранах со статусом:

участника боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны.

Какие документы нужны

Для получения компенсации необходимо заполнить анкету в CRM-системе Украинского ветеранского фонда и добавить скан-копию необходимых документов.

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В частности, нужно подать:

документ, удостоверяющий личность заявителя: копию паспорта, ID-карты и выписки о регистрации места жительства или вида на жительство в Украине;

документ о приобретении статуса ФЛП — выписка из ЕГРПОУ или другого аналогичного ресурса с актуальными данными или документ, подтверждающий независимую профессиональную деятельность — справку по форме 34-ОПП;

документ, подтверждающий статус ветерана войны;

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны о наличии статуса субъекта ветеранского предпринимательства. Его следует получить не ранее чем за 7 календарных дней до подачи заявления;

документы, подтверждающие оплату и получение приобретенных предметов и товаров — выписки из счета, чеки, расходные накладные и т. д.

Поданные документы должны подтверждать, что расходы понес именно заявитель, что именно было приобретено и что товары им получены.

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После проверки документов и одобрения заявки компенсацию выплатят при наличии соответствующих бюджетных ассигнований и в порядке очередности поступления заявлений в Фонд.

Что важно знать

Компенсация не предусмотрена за запланированное приобретение или погашение кредитных обязательств.

Также нужно учитывать следующие нюансы:

одно и то же лицо не может получить компенсацию повторно;

ответственность за достоверность поданных документов несет заявитель;

если заявление подает ФЛП, компенсацию перечисляют только на счет, открытый как счет физического лица-предпринимателя, а не на личный счет.

Проект будет действовать до завершения военного положения.

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