0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ветераны могут получить до 20 тыс. грн на развитие своего бизнеса

Личные финансы
23
Максимальный размер компенсации составляет 20 тыс. грн
Максимальный размер компенсации составляет 20 тыс. грн
Украинский ветеранский фонд компенсирует ветеранам расходы по покупке предметов и товаров, необходимых для ведения собственного дела. Максимальный размер компенсации составляет 20 тысяч гривен.
Со ссылкой на Минветеранов мы рассказываем детали программы.

Кто может получить компенсацию

Получить средства могут ветераны войны, которые:
  1. зарегистрированы как физические лица-предприниматели или осуществляют независимую профессиональную деятельность;
  2. по законодательству имеют статус ветеранского предпринимательства.
Речь идет, в частности, о ветеранах со статусом:
  • участника боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны.

Какие документы нужны

Для получения компенсации необходимо заполнить анкету в CRM-системе Украинского ветеранского фонда и добавить скан-копию необходимых документов.
В частности, нужно подать:
  • документ, удостоверяющий личность заявителя: копию паспорта, ID-карты и выписки о регистрации места жительства или вида на жительство в Украине;
  • документ о приобретении статуса ФЛП — выписка из ЕГРПОУ или другого аналогичного ресурса с актуальными данными или документ, подтверждающий независимую профессиональную деятельность — справку по форме 34-ОПП;
  • документ, подтверждающий статус ветерана войны;
  • выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны о наличии статуса субъекта ветеранского предпринимательства. Его следует получить не ранее чем за 7 календарных дней до подачи заявления;
  • документы, подтверждающие оплату и получение приобретенных предметов и товаров — выписки из счета, чеки, расходные накладные и т. д.
Поданные документы должны подтверждать, что расходы понес именно заявитель, что именно было приобретено и что товары им получены.
Читайте также
После проверки документов и одобрения заявки компенсацию выплатят при наличии соответствующих бюджетных ассигнований и в порядке очередности поступления заявлений в Фонд.

Что важно знать

Компенсация не предусмотрена за запланированное приобретение или погашение кредитных обязательств.
Также нужно учитывать следующие нюансы:
  • одно и то же лицо не может получить компенсацию повторно;
  • ответственность за достоверность поданных документов несет заявитель;
  • если заявление подает ФЛП, компенсацию перечисляют только на счет, открытый как счет физического лица-предпринимателя, а не на личный счет.
Проект будет действовать до завершения военного положения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийБизнесФинансовая помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems