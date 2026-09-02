Где в Польше проще всего найти работу: топ-10 городов Сегодня 13:03 — Личные финансы

Лучшая ситуация с трудоустройством сложилась в Варшаве

Рынок труда в крупных польских городах привлекает жителей меньших населенных пунктов. В то же время, уровень безработицы в разных городах страны заметно отличается. Business Insider проанализировал ситуацию в 16 крупнейших воеводских городах и определил, где проще найти работу.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Где проще найти работу

Самая лучшая ситуация с трудоустройством сложилась в Варшаве. По данным GUS, в столице один из самых низких уровней безработицы среди 16 проанализированных городов. По состоянию на конец июня показатель составил 1,6%.

Варшава остается крупнейшим экономическим центром Польши. В столице находятся главные офисы крупных предприятий, учреждений и компаний из сфер услуг, финансов, новых технологий и торговли. Поэтому в городе сравнительно легко найти работу.

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ТОП-10 городов Польши для работы

В десятку городов с лучшей ситуацией на рынке труда вошли:

Варшава. Познань. Катовице. Вроцлав. Краков. Быдгощ. Ольштын. Ополе. Гданьск. Щецин.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Польша остается одним из главных направлений трудовой миграции украинцев. Причиной является не только географическая близость, но и более высокие зарплаты. Больше всего в Польше традиционно зарабатывают специалисты IT, руководители, работники финансового сектора, инженеры, специалисты фармацевтической и медицинской сферы. Высокие зарплаты можно получить в транспорте и логистике при соответствующей квалификации.

Также мы рассказывали , что украинцы за границей не только ищут работу, но и активно создают собственный бизнес. И вместе с предпринимателями из Украины выезжают капитал, рабочие места и бизнес-компетенции. В 2023—2024 годах каждый десятый бизнес в Польше учреждали украинцы. А только в течение 2022−2023 годов в стране зарегистрировали 48,5 тыс. украинских частных предприятий.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик ранее заявил , что если бы все украинцы объединились и не пошли на работу, польская экономика остановилась бы за одну ночь. «Если бы не граждане Украины, мы бы ждали автобус 10 минут, а не пять. Ибо они восполняют пробелы на польском рынке труда. Поэтому часть польской экономики зависит от беженцев из Украиной. В общем, это украинцы, которые живут в Польше, и нам нужно повторять это все чаще, потому что если бы у нас была такая ситуация, однажды, когда все украинцы объединятся и не пойдут на работу, польская экономика остановится», — сказал он.

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