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Где в Польше проще всего найти работу: топ-10 городов

Личные финансы
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Лучшая ситуация с трудоустройством сложилась в Варшаве
Лучшая ситуация с трудоустройством сложилась в Варшаве
Рынок труда в крупных польских городах привлекает жителей меньших населенных пунктов. В то же время, уровень безработицы в разных городах страны заметно отличается. Business Insider проанализировал ситуацию в 16 крупнейших воеводских городах и определил, где проще найти работу.
Об этом пишет InPoland.net.pl.

Где проще найти работу

Самая лучшая ситуация с трудоустройством сложилась в Варшаве. По данным GUS, в столице один из самых низких уровней безработицы среди 16 проанализированных городов. По состоянию на конец июня показатель составил 1,6%.
Варшава остается крупнейшим экономическим центром Польши. В столице находятся главные офисы крупных предприятий, учреждений и компаний из сфер услуг, финансов, новых технологий и торговли. Поэтому в городе сравнительно легко найти работу.

ТОП-10 городов Польши для работы

В десятку городов с лучшей ситуацией на рынке труда вошли:
  1. Варшава.
  2. Познань.
  3. Катовице.
  4. Вроцлав.
  5. Краков.
  6. Быдгощ.
  7. Ольштын.
  8. Ополе.
  9. Гданьск.
  10. Щецин.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Польша остается одним из главных направлений трудовой миграции украинцев. Причиной является не только географическая близость, но и более высокие зарплаты. Больше всего в Польше традиционно зарабатывают специалисты IT, руководители, работники финансового сектора, инженеры, специалисты фармацевтической и медицинской сферы. Высокие зарплаты можно получить в транспорте и логистике при соответствующей квалификации.
Также мы рассказывали, что украинцы за границей не только ищут работу, но и активно создают собственный бизнес. И вместе с предпринимателями из Украины выезжают капитал, рабочие места и бизнес-компетенции. В 2023—2024 годах каждый десятый бизнес в Польше учреждали украинцы. А только в течение 2022−2023 годов в стране зарегистрировали 48,5 тыс. украинских частных предприятий.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик ранее заявил, что если бы все украинцы объединились и не пошли на работу, польская экономика остановилась бы за одну ночь. «Если бы не граждане Украины, мы бы ждали автобус 10 минут, а не пять. Ибо они восполняют пробелы на польском рынке труда. Поэтому часть польской экономики зависит от беженцев из Украиной. В общем, это украинцы, которые живут в Польше, и нам нужно повторять это все чаще, потому что если бы у нас была такая ситуация, однажды, когда все украинцы объединятся и не пойдут на работу, польская экономика остановится», — сказал он.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаПольша
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