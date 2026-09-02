Украинцев призвали не паниковать и не скупать продукты в магазинах Сегодня 12:12 — Личные финансы

Украинцев призвали не паниковать и не скупать продукты в магазинах

Украинцам не стоит панически скупать продукты питания на длительный срок.

В то же время, дома рекомендуют иметь запас питьевой воды и повседневных продуктов примерно на 7−12 суток, чтобы при необходимости обеспечить автономность семьи. Важно также следить за сроками годности и условиями хранения пищи.

Об этом в эфире День.LIVE эксклюзивно заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук.

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Что стоит иметь дома

По словам Катеренчука, в условиях войны гражданам следует иметь умеренный запас продовольствия для автономного обеспечения на случай изменения ситуации.

Специалист советует ориентироваться примерно на 7−12 суток. Прежде всего, дома должно быть достаточно питьевой воды. Ее количество следует рассчитывать в зависимости от потребностей конкретной семьи.

Также рекомендуется запасать обычные повседневные продукты, потребляемые членами семьи.

«В первую очередь, мы сегодня должны иметь запасы питьевой воды, это в обязательном порядке», — подчеркнул Катеренчук.

Он добавил, что запас воды и пищи должен отвечать реальным потребностям семьи, а не создавать чрезмерную нагрузку на бюджет и место для хранения.

«Мы говорим о том, что должны быть запасы продуктов питания, потребляемых семьей, на 7−12 суток», — пояснил начальник столичного управления Госпродпотребслужбы.

В то же время, специалист призвал не скупать продукты на месяцы вперед. По его словам, такой подход может быть нецелесообразным, ведь продукты имеют ограниченный срок годности.

«Не нужно скупать продукты питания на месяц, на два или на три месяца», — отметил Катеренчук.

За чем нужно следить при хранении продуктов

Катеренчук подчеркнул, что важно обращать внимание не только на количество запасов, но и на их качество и условия хранения.

Мясные продукты следует хранить при соответствующей температуре. Крупы и другие сухие продукты должны находиться в надлежащих условиях.

«Мясные продукты должны храниться при соответствующей температуре. Крупы, растительное масло и другие продукты должны храниться в условиях, предусмотренных производителем», — сказал специалист.

На фабрично упакованных продуктах изготовители указывают срок годности и условия хранения. Их следует соблюдать, чтобы не допустить порчи пищи.

«На всех продуктах, которые производятся фабрично, есть срок годности и условия хранения. Их нужно обязательно соблюдать», — подчеркнул Катеренчук.

Для круп, растительных масел и других продуктов, которые могут храниться длительное время, специалист советует выбирать прохладное и темное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

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